Trực tiếp MU 1-0 Tottenham: Mbeumo ghi bàn, Bentancur lĩnh thẻ đỏ

01:04 78': THẺ ĐỎ!!! Bentacur bị truất quyền thi đấu sau tình huống húc đầu vào mặt Shaw. Trước đó, tiền vệ Tottenham đã có pha xoạc bóng thô bạo và khiến hậu vệ MU nổi nóng. Trọng tài cũng rút thẻ vàng với Shaw sau tình huống này. 01:00 73': VÀO!!! MU 1-0 Tottenham Mbeumo đón đường chuyền của Cunha rồi bất ngờ tung cú sút chéo góc, mở tỷ số cho MU. Pha dứt điểm thành bàn của Mbeumo. (Ảnh: Reuters) Mbeumo đưa MU vượt lên dẫn trước Tottenham. (Ảnh: Reuters) 00:58 70': Đáng tiếc!!! Zirkzee đi bóng ngẫu hứng vượt qua 3 cầu thủ Tottenham khiến các khán giả phấn khích. Tuy nhiên, tiền đạo MU đã bị chặn lại khi tiến sát vòng cấm. Zirkzee mang đến luồng sinh khí mới cho hàng công MU sau khi vào sân. (Ảnh: Reuters) 00:53 66': Tottenham điều chỉnh hàng tiền vệ!!! Kudus, Bergvall rời sân nhường chỗ cho Marmoush, Bentancur. 00:51 63': Xử lý quyết đoán!!! Bruno Fernandes chạy chỗ đón đường chọc khe của Zirkzee rồi tung cú sút chệch cột dọc trong gang tấc. 00:47 59': "Bom tấn" Baleba ra mắt MU!!! Tiền vệ trị giá 700 triệu Bảng vào thế chỗ Tielemans. Ngoài ra, HLV Carrick cũng đưa Dalot và Zirkzee vào thay Yoro và Diallo. Baleba có trận đấu chính thức đầu tiên cho MU. (Ảnh: AP) 00:43 56': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Tielemans sút tung lưới Tottenham nhưng trọng tài xác định trước đó bóng đã đi hết đường biên ngang. 00:39 51': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Lammens lỡ trớn trước pha căng ngang còn trung vệ Lisandro Martinez bị qua mặt, nhưng Solanke dứt điểm vọt xà ngang trước khung thành rộng mở 00:38 49': Cứu thua trên vạch vôi!!! Savinho xâm nhập vòng cấm rồi tung đường căng ngang loại bỏ thủ môn Lammens nhưng Shaw kịp phá bóng cứu nguy cho MU trước khi các cầu thủ Tottenham kịp dứt điểm. 00:36 48': Dứt điểm!!! Diallo bắt volley vọt xà ngang khi bóng nảy ra sau pha phối hợp đá phạt góc của MU. 00:32 Hiệp 2 bắt đầu!!! MU giao bóng 00:18 Hiệp 1 kết thúc!!! MU và Tottenham bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Tottenham thi đấu lấn lướt MU trong hiệp 1 nhưng chưa thể ghi bàn. (Ảnh: Reuters) 00:16 45'+1: Không được!!! Tielemans tung đường chuyền vượt tuyến nhưng Mbeumo không thể đón bóng trước sự truy cản của hậu vệ Tottenham. 00:13 42': Tottenham bỏ lỡ thời cơ!!! Gallagher càn lướt dũng mãnh trong vòng cấm và vượt qua 2 cầu thủ MU nhưng thủ môn kịp lao ra ôm gọn trái bóng. 00:10 39': Phối hợp thiếu ăn ý!!! MU đoạt bóng và có thời cơ phản công nhưng đường chuyền của Bruno Fernandes lại chệch nhịp với pha di chuyển của Amad Diallo. 00:05 34': Cơ hội bất ngờ!!! Cú sút xa của cầu thủ Tottenham đưa bóng đập chân hậu vệ MU nảy ra và dẫn tới cơ hội phản công. Mbeumo bứt tốc rồi thực hiện đường chuyền vào vòng cấm, Diallo tung cú dứt điểm chéo góc nhưng không thắng được thủ môn Kinsky. 23:59 30': Nỗ lực bất thành!!! Các CĐV trên sân Old Trafford ồ lên tiếc nuối khi đợt lên bóng hiếm hoi của MU kết thúc với lỗi việt vị của Amad Diallo. 23:57 26': Thống kê!!! Tottenham tạo ra tỷ lệ cầm bóng 69% và có 3 pha dứt điểm ở nửa đầu hiệp 1, trong khi MU vẫn chưa tạo ra cú sút nào. MU mất kiểm soát tuyến giữa trước khả năng pressing của Tottenham. (Ảnh: Reuters) Tottenham liên tục khoan phá 2 cánh của MU để tạo ra những đợt tấn công nguy hiểm. (Ảnh: Reuters) 23:51 21': KHÔNG VÀO!!! Tottenham phối hợp như đá tập để xé toang hàng thủ MU nhưng cú sút của Kudus đưa bóng đi chệch cột dọc dù thủ môn Lammens đã chôn chân đứng nhìn. 23:48 17': Đáng tiếc!!! Trái bóng gần như chỉ lăn bên phần sân MU khi Tottenham tạo ra thế trận áp đảo. Tuy nhiên, khoảng thời gian ép sân của đội khách lại kết thúc với cú sút rất thiếu chính xác của Bergvall. 23:43 12': Xử lý ấn tượng!!! Kudus vượt qua 2 cầu thủ MU bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt vào vòng cấm. Tiếc rằng không cầu thủ Tottenham nào kịp dứt điểm trong tình huống lộn xộn. 23:38 7': Tottenham ép sân dữ dội!!! Đội khách liên tục tạo ra những pha phối hợp ở tốc độ cao cùng tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 62% và khiến hàng phòng ngự MU lúng túng chống đỡ. 23:33 3': TOTTENHAM SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Lammens mắc sai lầm với đường chuyền hỏng tai hại, nhưng thủ MU đã sửa sai khi cản phá cú sút của Solanke trong pha đối mặt. Solanke bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trước khung thành MU. (Ảnh: Reuters) 23:30 Trận đấu bắt đầu!!! Tottenham giao bóng 22:44 Đội hình xuất phát của MU. (Ảnh: CLB) Đội hình xuất phát của Tottenham. (Ảnh: CLB) 11:54

Hôm nay 10/10, MU sẽ tiếp đón Tottenham lúc 23h30 theo giờ Việt Nam. Đây là màn đối đầu giữa hai đội bóng đang trong cơn bĩ cực tại Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Trước vòng 6 Ngoại hạng Anh, MU đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 5 điểm sau 5 trận, trong khi đó Tottenham đang xếp cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm.

Cả hai đội đều đang sở hữu hàng phòng ngự lỏng lẻo khi đã thủng lưới 8 bàn sau 5 trận. Tuy nhiên, hàng tấn công Tottenham mới ghi được 2 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này trong khi MU đã có 8 bàn thắng.

Quãng nghỉ FIFA Days được xem là cơ hội để MU và Tottenham xốc lại tinh thần sau khởi đầu mùa giải bết bát. Qua đó, trận đấu tại Old Trafford trở thành dịp để đôi bên trình diễn bộ mặt khởi sắc và tìm đà cải thiện phong độ ở Ngoại hạng Anh.

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