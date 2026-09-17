Trực tiếp MU 2-1 Brighton vòng 3 Cúp Liên Đoàn Anh 2026/2027
Thứ Năm, 02:49, 17/09/2026
VOV.VN - Trực tiếp MU vs Brighton vòng 3 Cúp Liên Đoàn Anh 2026/2027 diễn ra lúc 2h rạng sáng 17/9 theo giờ Việt Nam.
Trực tiếp MU vs Brighton vòng 3 Cúp Liên Đoàn Anh 2026/2027 diễn ra lúc 2h rạng sáng 17/9 theo giờ Việt Nam trên sân Old Trafford.
02:49
02:49
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 cho MU.
02:47
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!!
02:47
45' VÀO OOOO !!! Brighton có tình huống pressing, cướp bóng của cầu thủ MU, Hadjam tung ra đường chuyền dài chuẩn mực để Kostoulas băng xuống dứt điểm chéo góc, rút ngăn tỷ số xuống 1-2.
02:42
41' Brighton ép sân với cường độ cao, Gross tung ra cú dứt điểm cuối cùng bóng đi vọt xà ngang khung thành MU sau hàng loạt tình huống lộn xộn trước đó khiến các hậu vệ Quỷ đỏ phải lăn xả cứu thua.
02:37
36' Hadjam nỗ lực đi bóng loại bỏ các hậu vệ của MU trước khi chuyền cho Yalcouyé bứt tốc băng xuống đối mặt thủ môn của MU. Cú sút của tiền vệ này đã đưa bóng đi không trúng mục tiêu.
02:32
02:30
30' Brighton đang có những nỗ lực dồn lên và điều đó khiến hàng thủ MU phải hoạt động tương đối vất vả trong ít phút gần nhất.
02:24
23' MU vẫn đang chiếm ưu thế trên sân nhưng lại gặp tổn thất về lực lượng với việc Mazraoui chấn thương và nhiều khả năng không thể tiếp tục thi đấu.
02:16
15' Hậu vệ Brighton mắc sai lầm, Rashford tận dụng tung ra đường chuyền nhanh cho Sesko băng xuống nhưng tiền đạo người Slovenia đã không thể vượt qua trung vệ cuối cùng bên phía đội khách.
02:13
02:11
10' VÀO OOOO!!!! MU tiếp đà thăng hoa để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Rashford nỗ lực đi bóng bên cánh trái, vượt qua các hậu vệ đội khách rồi dứt điểm góc gần khiến thủ môn Steele vất vả cản phá, bóng bật ra và Mount có mặt kịp thời để đá bồi tung lưới Brighton.
02:10
8' VÀO OO!!!! MU có pha lên bóng rất khoáng đạt, trái bóng được luân chuyển từ cánh trái sang cánh phải, Lacey cắt vào trong rồi tung cú đá chân trái đưa bóng vào góc gần, đánh bại thủ môn của Brighton, mở tỷ số trận đấu.
02:00
1' Trận đấu bắt đầu !!!! Brighton giao bóng trước.
01:58
01:57
01:45
10:09
MU đã thua Man City 0-1 trong trận derby Manchester tối Chủ nhật tuần trước. Đó là thất bại khiến các CĐV Quỷ đỏ vừa thất vọng, vừa ức chế bởi màn trình diễn của thầy trò HLV Carrick.
Những gì đang diễn ra từ đầu mùa giải đang khiến rất nhiều CĐV MU nghi ngờ về Carrick. HLV người Anh hoàn toàn có thể đi vào vết xe đổ của Ole Solsa, nghĩa là chỉ hay khi là người tạm quyền. Trong mùa giải mà MU sẽ phân sức nhiều đấu trường thì những thất bại ở Ngoại hạng Anh khi vừa trở lại từ đấu trường châu Âu sẽ càng khiến Quỷ đỏ bị hoài nghi về khả năng chơi tốt trên mọi mặt trận.
Ở vòng 3 Cúp Liên Đoàn Anh, MU sẽ đối đầu Brighton. righton không bao giờ là đội bóng dễ chịu. Họ cũng vừa đánh bại Coventry với tỷ số 5-0. Còn đá với Chelsea tại Stamford Bridge thì Brighton cũng chỉ thua 3-4. Nghĩa là, Brighton hoàn toàn có thể là đối thủ khiến MU thêm 1 trận đấu nữa phải ôm hận.
Trong trận đấu đêm nay, Brighton vắng Mitoma vì chấn thương. MU vắng De Ligt, Baleba, Amad Diallo và Ugarte vì lý do tương tự.
VOV.VN - Pro Ref, tổ chức phụ trách trọng tài Premier League, đã xin lỗi MU và thừa nhận VAR mắc “sai sót” khi công nhận bàn thắng quyết định của Erling Haaland trong chiến thắng 1-0 của Man City ở vòng 4.
VOV.VN - Pro Ref, tổ chức phụ trách trọng tài Premier League, đã xin lỗi MU và thừa nhận VAR mắc “sai sót” khi công nhận bàn thắng quyết định của Erling Haaland trong chiến thắng 1-0 của Man City ở vòng 4.
VOV.VN - Pro Ref, tổ chức phụ trách trọng tài Premier League, đã xin lỗi MU và thừa nhận VAR mắc “sai sót” khi công nhận bàn thắng quyết định của Erling Haaland trong chiến thắng 1-0 của Man City ở vòng 4.