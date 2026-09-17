Trực tiếp MU 2-1 Brighton vòng 3 Cúp Liên Đoàn Anh 2026/2027

10:09

MU đã thua Man City 0-1 trong trận derby Manchester tối Chủ nhật tuần trước. Đó là thất bại khiến các CĐV Quỷ đỏ vừa thất vọng, vừa ức chế bởi màn trình diễn của thầy trò HLV Carrick.

Những gì đang diễn ra từ đầu mùa giải đang khiến rất nhiều CĐV MU nghi ngờ về Carrick. HLV người Anh hoàn toàn có thể đi vào vết xe đổ của Ole Solsa, nghĩa là chỉ hay khi là người tạm quyền. Trong mùa giải mà MU sẽ phân sức nhiều đấu trường thì những thất bại ở Ngoại hạng Anh khi vừa trở lại từ đấu trường châu Âu sẽ càng khiến Quỷ đỏ bị hoài nghi về khả năng chơi tốt trên mọi mặt trận.

Ở vòng 3 Cúp Liên Đoàn Anh, MU sẽ đối đầu Brighton. righton không bao giờ là đội bóng dễ chịu. Họ cũng vừa đánh bại Coventry với tỷ số 5-0. Còn đá với Chelsea tại Stamford Bridge thì Brighton cũng chỉ thua 3-4. Nghĩa là, Brighton hoàn toàn có thể là đối thủ khiến MU thêm 1 trận đấu nữa phải ôm hận.

Trong trận đấu đêm nay, Brighton vắng Mitoma vì chấn thương. MU vắng De Ligt, Baleba, Amad Diallo và Ugarte vì lý do tương tự.