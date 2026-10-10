Trực tiếp MU vs Tottenham vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027

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Hôm nay 10/10, MU sẽ tiếp đón Tottenham lúc 23h30 theo giờ Việt Nam. Đây là màn đối đầu giữa hai đội bóng đang trong cơn bĩ cực tại Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Trước vòng 6 Ngoại hạng Anh, MU đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 5 điểm sau 5 trận, trong khi đó Tottenham đang xếp cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm.

Cả hai đội đều đang sở hữu hàng phòng ngự lỏng lẻo khi đã thủng lưới 8 bàn sau 5 trận. Tuy nhiên, hàng tấn công Tottenham mới ghi được 2 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này trong khi MU đã có 8 bàn thắng.

Quãng nghỉ FIFA Days được xem là cơ hội để MU và Tottenham xốc lại tinh thần sau khởi đầu mùa giải bết bát. Qua đó, trận đấu tại Old Trafford trở thành dịp để đôi bên trình diễn bộ mặt khởi sắc và tìm đà cải thiện phong độ ở Ngoại hạng Anh.

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Trực tiếp Hải Phòng FC vs Thanh Hóa vòng 3 V-League 2026/2027 VOV.VN - Trực tiếp Hải Phòng FC vs Thanh Hóa vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 10/10/2026 trên sân Lạch Tray.