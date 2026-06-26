Trực tiếp Na Uy 0-0 Pháp bảng I World Cup 2026: Haaland so tài Mbappe
VOV.VN - Trực tiếp trận đấu Pháp vs Na Uy bảng I World Cup 2026 diễn ra lúc 2h rạng sáng 27/6 theo giờ Việt Nam.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu Pháp vs Na Uy bảng I World Cup 2026 diễn ra lúc 2h rạng sáng 27/6 theo giờ Việt Nam.
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Lượt trận cuối bảng I World Cup 2026 sẽ diễn ra đồng thời vào lúc 2h rạng sáng 27/6. Trên sân Gillette ở Foxborough (Mỹ), ĐT Pháp sẽ đối đầu với ĐT Na Uy.
Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng, cả hai đội đều đã chính thức giành vé vào vòng 32 đội sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Iraq và Senegal. ĐT Pháp đang tạm thời xếp trên với hiệu số tốt hơn.
Trận đấu sắp tới sẽ chỉ còn mang ý nghĩa xác định ngôi đầu bảng I. Theo nhánh đấu những vòng tiếp theo, đội nhất bảng sẽ cùng nhánh ĐT Đức trong khi đội nhì bảng sẽ cùng nhánh ĐT Brazil. Đây đều là những đội tuyển mạnh của giải đấu năm nay nên ngôi nhất hay ngôi nhì bảng lúc này thật ra cũng không có quá nhiều khác biệt với ĐT Pháp và ĐT Na Uy.
Do đó, người hâm mộ có thể chờ đợi một màn trình diễn cởi mở với những pha đôi công hấp dẫn giữa Pháp và Na Uy. Đây cũng sẽ là thời cơ để một số gương mặt dự bị của đôi bên ra sân và tìm kiếm thời cơ để chen chân vào đội hình chính ở các vòng đấu tiếp theo.
Màn so tài giữa Pháp và Na Uy cũng sẽ đánh dấu sự đối đầu trực tiếp giữa Mbappe và Haaland, hai trong số những tiền đạo đang có phong độ tốt nhất ở World Cup năm nay. Chỉ sau 2 trận đã đấu, cả Mbappe và Haaland đều đã sở hữu 4 bàn thắng, đang trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới và những trận đấu cởi mở như thế này sẽ là cơ hội để họ gia tăng số bàn thắng tại giải đấu năm nay.
Nếu Haaland đại diện cho sức mạnh, khả năng càn lướt và săn bàn trong vòng cấm, thì Mbappe lại là hiện thân của tốc độ, sự bùng nổ và khả năng tạo khác biệt từ mọi vị trí trên hàng công.
Với riêng cá nhân Mbappe, chân sút của Les Bleus càng có động lực để ghi thêm bàn thắng khi anh đã có 16 pha lập công ở đấu trường World Cup, chỉ xếp ngay sau huyền thoại Lionel Messi (18 bàn). Nếu có thêm được những pha ghi bàn, Mbappe hoàn toàn có thể tiến sát, thậm chí vượt qua Messi trong bảng vàng những cái tên ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu.
Với chất lượng nhân sự và phong độ hiện tại của đôi bên, một trận đấu nhiều bàn thắng có thể sẽ xuất hiện và người hâm mộ hoàn toàn có thể được chứng kiến một trong những trận có chất lượng chuyên môn cao nhất từ đầu giải.
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