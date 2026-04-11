Trực tiếp Nam Định vs HAGL vòng 18 V-League 2025/2026

11:43

Tiếp đón HAGL đang xuống phong độ sẽ là cơ hội tốt cho Nam Định khẳng định lại vị thế sau chuỗi trận đầu mùa không tốt. Dù không còn nhiều khả năng bảo vệ ngôi vương nhưng Xuân Son và các đồng đội vẫn sẽ quyết tâm giành chiến thắng để cạnh tranh những vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Chuỗi 4 trận thắng liên tiếp vừa qua cho thấy, khó khăn đã lùi lại phía sau với đội bóng thành Nam cùng với sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt, đặc biệt là Nguyễn Xuân Son phục hồi phong độ. Trong khi đó, HAGL vừa có chuỗi 3 thua, 1 hoà và hiện chỉ hơn 3 điểm so với hai đội đứng cuối bảng. Dù HAGL đang rất khát điểm trong cuộc chiến trụ hạng, nhưng trước một Nam Định đang “vào phom” thì mục tiêu thiết thực nhất chính là cố gắng giành 1 điểm.

Với cá nhân Nguyễn Xuân Son, nếu ghi bàn khi Nam Định tiếp đón HAGL, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ sau khi bình phục chấn thương, tiền đạo này xé lưới đối phương trong 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Ngoài ra, đây cũng sẽ là lần đầu tiên Nguyễn Xuân Son ghi bàn trong 2 trận đấu liên tiếp ở V-League kể từ tháng 11/2024.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn