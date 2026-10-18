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Trực tiếp Nottingham - Arsenal vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/2027

Chủ Nhật, 14:00, 18/10/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Nottingham vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra vào lúc 22h30 ngày 18/10.

10:29

Arsenal làm khách trên sân Nottingham Forest lúc 22h30 ngày 18/10 trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh. Với phong độ ổn định và chất lượng đội hình nhỉnh hơn, thầy trò HLV Mikel Arteta hướng đến chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch.

Arsenal bước vào trận đấu này với 15 điểm sau 6 vòng, gồm 5 chiến thắng và 1 thất bại, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Chiến thắng 3-0 trước Lille tại Champions League giữa tuần giúp Pháo thủ duy trì sự tự tin. Đội bóng thành London cũng thắng 9 trong 10 trận chính thức gần nhất từ đầu mùa.

Dưới thời Mikel Arteta, Arsenal phát huy khả năng kiểm soát bóng, pressing tầm cao và tổ chức phòng ngự có hệ thống. Những nhân tố như Bukayo Saka, Martin Odegaard và Declan Rice mang đến sự cân bằng giữa khả năng sáng tạo, kiểm soát tuyến giữa và hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, đội khách vẫn cần duy trì sự tập trung trước nguy cơ bị phản công khi dâng cao đội hình.

truc tiep nottingham - arsenal vong 7 ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 2

Ở phía đối diện, Nottingham Forest mới giành 5 điểm sau 6 vòng, với 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại. Đội chủ sân City Ground đứng thứ 15 và cần cải thiện kết quả để tránh tiếp tục tụt lại trên bảng xếp hạng. Thất bại 1-3 trước Crystal Palace ở vòng gần nhất cho thấy những vấn đề trong hệ thống phòng ngự của đội bóng.

Về chiến thuật, Nottingham Forest có thể ưu tiên phòng ngự chặt chẽ, chờ cơ hội phản công dựa vào tốc độ của Anthony Elanga và Callum Hudson-Odoi. Arsenal nhiều khả năng kiểm soát thế trận, khai thác các khoảng trống ở trung lộ và hai hành lang cánh để tìm bàn thắng.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng nghiêng về Arsenal khi đội bóng thành London thắng 6 trong 10 lần gặp Nottingham Forest gần nhất. Dù vậy, lợi thế sân nhà có thể giúp Nottingham Forest tạo ra những thời điểm gây khó khăn cho đối thủ.

Xét về phong độ, khả năng kiểm soát bóng và chất lượng đội hình, Arsenal có cơ sở để hướng đến chiến thắng. Tuy nhiên, đội khách cần hạn chế sai sót trong phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội trước một Nottingham Forest có động lực giành điểm trên sân nhà.

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 Trực tiếp Nottingham vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra vào lúc 22h30 ngày 18/10.

truc tiep nottingham - arsenal vong 7 ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 3
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 trước loạt trận diễn ra vào ngày 18/10.

 

Hoàng Yến/VOV.VN
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