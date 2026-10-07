Trực tiếp Ratchaburi 0-1 CLB CA TP.HCM: Đại diện V-League thoát thua nhờ VAR
VOV.VN - Trực tiếp Ratchaburi vs CLB CA TP.HCM vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 diễn ra lúc 19h ngày 7/10/2026.
Trực tiếp Ratchaburi vs CLB CA TP.HCM vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 diễn ra lúc 19h ngày 7/10/2026.
Trận đấu có 6 phút bù giờ !!!!
89' Ekanit băng vào vòng cấm CLB CA TP.HCM rồi dứt điểm nhanh và một lần nữa Lê Giang Patrik cản phá thành công.
86' CLB CA TP.HCM đang kiểm soát trận đấu khá tốt. Đội chủ nhà dù nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không còn duy trì được áp lực như khoảng 10-15 phút trước.
78' Đinh Quang Kiệt lên tham gia tấn công và có cú đánh đầu ở cự ly gần. Tuy nhiên, bóng đã đi chệch khung thành đội chủ nhà.
75' Bruno Mendes bật cao đánh đầu sau quả tạt từ cánh phải của cầu thủ Ratchaburi nhưng thủ môn Lê Giang Patrik đã xuất sắc cứu thua.
70' VAR TỪ CHỐI BÀN THẮNG !!!! Sau hơn 3 phút kiểm tra VAR, trọng tài xác định Bruno Mendes đã việt vị khi đánh đầu, bàn thắng của Ratchaburi không được công nhận.
67' VÀO !!! Panthong tung ra quả tạt từ cánh trái, Bruno Mendes chọn điểm rơi tốt và đánh đầu tung lưới khung thành thủ môn Lê Giang Patrik, gỡ hòa cho Ratchaburi.
65' Ratchaburi phối hợp tấn công rất sắc nét, Rakotoharimalala tung ra cú đá khiến thủ môn Lê Giang Patrik vất vả cản phá. Dù vậy, trọng tài đã xác định cầu thủ chủ nhà việt vị.
63' CLB CA TP.HCM có sự thay đổi người đầu tiên. Nhật Minh vào thay Minh Trọng.
55' Ratchaburi thực hiện phạt góc, bóng được đẩy về cột xa nhưng may cho CLB CA TP.HCM là Allardice đã không thể tiếp cận trái bóng.
50' VÀO OOO!!!! Aldaír Ferreira áp sát khiến hậu vệ Ratchaburi phá bóng không tốt, bóng đến chân Mạnh Đức Olaha và cầu thủ nhập tịch bên phía CLB CA TP.HCM tung ra pha cứa lòng mẫu mực bằng chân trái, ghi bàn mở tỷ số cho đại diện Việt Nam.
Hiệp 2 bắt đầu !!! Đội chủ nhà có 3 sự thay đổi người liên tiếp.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!
45' Olaha có bóng từ khoảng cách hơn 30m và tung ra cú sút rất căng, bóng đi thẳng vào cột dọc khung thành của đội chủ nhà Ratchaburi.
39' Sự chủ động trong phòng ngự của Ratchaburi khiến CLB CA TP.HCM chưa có được nhiều thời cơ rõ ràng để ghi bàn.
32' Poomkaew thực hiện cú đá phạt góc hướng về cột xa khiến thủ môn Lê Giang Patrik chới với. Dù vậy, bóng đã lăn hết đường biên ngang.
23' Tốc độ trận đấu đang chậm lại so với những phút đầu tiên. CLB CA TP.HCM vẫn chủ động hơn nhưng chưa tạo được đột biến.
15' Lê Giang Patrik bắt bóng không dính, tạo cơ hội cho Ratchaburi có cú dứt điểm vọt xà ngang khung thành CLB CA TP.HCM.
13' CLB CA TP.HCM đang làm chủ trận đấu. Ratchaburi với lực lượng gồm nhiều nhân tố dự bị đang chơi phòng ngự chặt để chờ thời cơ phản công.
6' CLB CA TP.HCM phản công thần tốc, Aldaír Ferreira băng xuống và tung ra cú đá góc hẹp, bóng đi chệch khung thành Ratchaburi trong gang tấc.
4' CLB CA TP.HCM tạo áp lực mở ra pha bóng lộn xộn trước vòng cấm Ratchaburi. Narvaez là người tung ra cú đá cuối cùng nhưng bóng đã đi không chính xác.
2' Ngay từ những phút đầu, trận đấu đã diễn ra rất quyết liệt. Minh Trọng phạm lỗi với Sangkasopha và phải nhận thẻ vàng.
1' Trận đấu bắt đầu. Chủ nhà giao bóng trước.
Ở trận đấu hôm nay, CLB CA TP.HCM vẫn sử dụng thủ môn Lê Giang Patrik thi đấu ngay từ đầu còn Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô dự bị.
Phía Ratchaburi cho 2 cầu thủ vừa dự FIFA ASEAN Cup là Daniel Ting hay Kampol Pathomakkakul nghỉ hoàn toàn, không thi đấu. Ratchaburi tung ra sân đội hình dự bị do 2 ngày nữa họ sẽ tiếp tục thi đấu ở Thai League.
Hôm nay 7/10, CLB CA TP.HCM sẽ có trận đấu với Ratchaburi (Thái Lan) ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19h trên sân Dragon Solar Park ở tỉnh Ratchaburi (Thái Lan).
Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội ĐKVĐ Cúp Quốc gia Việt Nam đã di chuyển sang Thái Lan từ ngày 5/10. 4 cầu thủ của CLB CA TP.HCM thuộc biên chế ĐT Việt Nam là Patrik Lê Giang, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng và Nguyễn Nhật Minh di chuyển thẳng từ Indonesia sang Thái Lan sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở FIFA ASEAN Cup 2026.
Bộ tứ này sẽ có dịp tái đấu với các tuyển thủ Thái Lan và Malaysia vừa tham dự FIFA ASEAN Cup trong đội hình Ratchaburi như Daniel Ting hay Kampol Pathomakkakul.
So về kinh nghiệm thi đấu các giải quốc tế trong những năm gần đây, Ratchaburi là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên với sự bổ sung nhiều ngoại binh, đại diện V-League cũng sẵn sàng tạo nên trận đấu khả quan trên đất Thái Lan.
Ở bảng đấu này ngày hôm nay còn có 2 trận đấu khác là Buriram United vs Borneo và Kuching City đấu Tampines Rovers.
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