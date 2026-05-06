Trực tiếp Selangor 0-0 Nam Định: Chờ Xuân Son tỏa sáng ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 6-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Chủ nhà nói lời "đường mật" trước màn ra quân của U17 Việt Nam; U17 Việt Nam quyết thắng U17 Yemen để săn vé World Cup; Kịch bản nào để U17 nữ Việt Nam vào tứ kết U17 nữ châu Á 2026?
CLB Nam Định đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch ở V-League. Do đó, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ dốc toàn lực cho hai mặt trận Cúp Quốc gia và Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026, nơi mà họ đã lọt vào tới vòng bán kết.
Ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2026, Nam Định sẽ đối đầu với Selangor, đội bóng mạnh của Malaysia. Lợi thế của đội bóng thành Nam là họ được đá trận lượt về trên sân nhà, nơi có sự cổ vũ đông đảo của khán giả.
Trước khi nghĩ tới trận bán kết lượt về, Nam Định cần phải giành kết quả thuận lợi trên đất Malaysia. Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Vũ Hồng Việt đã cho Xuân Son nghỉ đá vòng 21 V-League 2025/2026.
Việc được nghỉ thi đấu cuối tuần qua sẽ giúp chân sút đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Cúp C1 Đông Nam Á có được thể lực sung mãn nhất khi bước vào quyết đấu với Selangor.
Selangor hiện đang xếp thứ 2 tại giải vô địch quốc gia Malaysia sau Johor DT và khó có cơ hội vô địch. Do vậy, thầy trò HLV Kim Pan Gon cũng sẽ dồn hết sức mình ở sân chơi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Pan Gon, Selangor thi đấu đoàn kết, kỷ luật, khiến các đối thủ phải e ngại. Tính ra, đội bóng Malaysia chỉ thua duy nhất 1 trận trong tổng số 18 trận dưới triều đại của nhà cầm quân người Hàn Quốc.
Đáng chú ý, Selangor đã thắng thuyết phục CAHN ở đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026. Do đó, đội bóng này sẽ là thử thách đáng gờm với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt ở màn so tài lần này.
Tuy nhiên, HLV Vũ Hồng Việt đang sở hữu chân sút Xuân Son, người có thể tỏa sáng khi đội bóng cần. Nếu như Xuân Son ghi bàn và CLB Nam Định hạn chế tối đa sai lầm ở khâu phòng ngự, đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể giành kết quả thuận lợi trước khi tái đấu tại Thiên Trường.
VOV.VN - CLB Nam Định bước vào trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á với sự tự tin cao độ khi HLV Vũ Hồng Việt khẳng định sẵn sàng chơi tấn công để giành lợi thế trước Selangor FC ở lượt đi.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Selangor vs Nam Định trong khuôn khổ bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026.
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 4-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á; Xác định 5 đội chắc chắn trụ hạng sau vòng 21 V-League; Sao MU lột xác ngoạn mục sau ngày Amorim rời Old Trafford…
