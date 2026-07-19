TRỰC TIẾP Tây Ban Nha vs Argentina chung kết World Cup 2026: Thư hùng đỉnh cao

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Argentina là đội đương kim vô địch thế giới. Hành trình vào đến chung kết World Cup 2026 của họ tuy đầy gian khó, đặc biệt là từ vòng 32 đội, nhưng không vì thế mà đội bóng xứ sở Tango bị đánh giá thấp trong cuộc “so găng” cuối cùng để bước lên đỉnh cao thế giới sắp tới.

Hành trình của ĐT Argentina từ vòng 32 đội lúc thì phải sang đến hiệp phụ, lúc thì thắng ở những phút bù giờ…, nhưng có cảm giác may mắn luôn đứng về phía đội bóng của HLV Lionel Scaloni. Gần như bất kỳ lúc nào nhà đương kim vô địch thế giới cảm thấy bế tắc, bất lực nhất thì lúc đó sẽ lại có một ngôi sao xuất hiện để “độ” cho các chàng trai xứ Tango.

Người hùng của Argentina có thể là Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Lautaro Martinez… Nhưng trên tất cả vẫn là Lionel Messi. Chủ nhân của 8 danh hiệu Quả Bóng Vàng đang trải qua một trong những giải đấu mà anh tạo được tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến đội bóng. M10 kiến tạo, ghi bàn và kiêm luôn vai trò người truyền cảm hứng…

Dưới sự dẫn đường chỉ lối của Messi, toàn đội Argentina trên dưới một lòng, vì nhau mà chiến đấu để hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch. Tiếc là ở trận chiến cuối cùng, họ lại đụng phải đối thủ quá đáng sợ. Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại vẫn được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn so với Argentina.

Từ đầu World Cup 2026 đến giờ, ngoại trừ trận ra quân hòa 0-0 thiếu thuyết phục trước Cape Verde, còn lại Tây Ban Nha thi đấu vô cùng ấn tượng. Họ toàn thắng 6 trận sau đó trong hành trình chinh phục Cúp vàng, trong đó có những chiến thắng oanh liệt 1-0 trước Bồ Đào Nha và mới đây nhất là trận thắng 2-0 trước ứng cử viên vô địch Pháp.

Tây Ban Nha không chỉ có nhân tố con người tốt, đồng đều nhau, mà họ còn thi đấu gắn kết, trong một lối chơi có cấu trúc vô cùng chặt chẽ. Cách đá chủ động giành quyền kiểm soát bóng để không cho đối thủ chơi bóng và dồn ép những kẻ ở bên kia chiến tuyến đến nghẹt thở của Bò tót có cảm giác giống như là bí kíp võ công vô địch thiên hạ.

Tây Ban Nha không chỉ đang là đội ít để thủng lưới nhất tại World Cup 2026 khi mới thua 1 bàn, mà còn là một trong những đội chơi tấn công đáng sợ nhất suốt từ đầu giải đến giờ.

Tây Ban Nha có 2 cầu thủ đang phải tập riêng do bị đau sau trận bán kết gặp ĐT Pháp, đó là tiền đạo Lamine Yamal và hậu vệ Pedro Porro. Tuy nhiên, gần như chắc chắn cả hai đều sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Phía Argentina có duy nhất hậu vệ Leonardo Balerdi không thể ra sân do chấn thương. Nhiều khả năng ra sân trong đội hình xuất phát đá cặp tiền đạo với Lionel Messi ở trận chung kết sẽ là Lautaro Martinez.