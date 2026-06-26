Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Australia vào vòng 32 đội khi hòa Paraguay
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Australia vào vòng 32 đội khi hòa Paraguay với tỷ số 0-0.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Australia vào vòng 32 đội khi hòa Paraguay với tỷ số 0-0 ở lượt trận cuối bảng D.
Paraguay và Australia tạo ra một trận đấu khan hiếm cơ hội khi cả hai đều nhập cuộc với sự thận trọng cao. Australia là đội chơi chủ động hơn trong hiệp một và sớm có tình huống đáng chú ý ở phút thứ 4, khi Irvine dứt điểm ở góc hẹp buộc thủ môn Gill phải trổ tài cản phá. Tuy nhiên, đó gần như là cơ hội rõ nét duy nhất của 45 phút đầu tiên. Trong khi Australia kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng thiếu sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng, Paraguay lại chủ động giảm nhịp độ trận đấu, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và không mạo hiểm đẩy cao đội hình. Hai đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân trước khi khép lại hiệp một với tỷ số 0-0.
Sang hiệp hai, thế trận cởi mở hơn nhưng chất lượng các pha dứt điểm vẫn không được cải thiện. Hai HLV lần lượt thực hiện những sự thay đổi người nhằm tìm kiếm đột biến, nhưng trận đấu vẫn diễn ra bế tắc. Enciso của Paraguay dứt điểm từ ngoài vòng cấm không chính xác ở phút 82 trước khi Bos bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trận đấu với cú cứa lòng chệch cột dọc ở phút 90. Chung cuộc, Paraguay và Australia hòa nhau 0-0 trong một trận đấu chặt chẽ, nơi sự thận trọng và thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng khiến hai đội không thể tạo nên khác biệt.
Với kết quả này, Australia có được ngôi nhì bảng D và giành vé vào vòng 32 đội. Paraguay có 4 điểm sau 3 trận, xếp thứ 3 bảng đấu và cũng có nhiều cơ hội đi tiếp.