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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Australia vào vòng 32 đội khi hòa Paraguay

Thứ Sáu, 11:05, 26/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Australia vào vòng 32 đội khi hòa Paraguay với tỷ số 0-0.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Australia vào vòng 32 đội khi hòa Paraguay với tỷ số 0-0 ở lượt trận cuối bảng D. 

ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 australia vao vong 32 doi khi hoa paraguay hinh anh 1

Paraguay và Australia tạo ra một trận đấu khan hiếm cơ hội khi cả hai đều nhập cuộc với sự thận trọng cao. Australia là đội chơi chủ động hơn trong hiệp một và sớm có tình huống đáng chú ý ở phút thứ 4, khi Irvine dứt điểm ở góc hẹp buộc thủ môn Gill phải trổ tài cản phá. Tuy nhiên, đó gần như là cơ hội rõ nét duy nhất của 45 phút đầu tiên. Trong khi Australia kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng thiếu sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng, Paraguay lại chủ động giảm nhịp độ trận đấu, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và không mạo hiểm đẩy cao đội hình. Hai đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân trước khi khép lại hiệp một với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, thế trận cởi mở hơn nhưng chất lượng các pha dứt điểm vẫn không được cải thiện. Hai HLV lần lượt thực hiện những sự thay đổi người nhằm tìm kiếm đột biến, nhưng trận đấu vẫn diễn ra bế tắc. Enciso của Paraguay dứt điểm từ ngoài vòng cấm không chính xác ở phút 82 trước khi Bos bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trận đấu với cú cứa lòng chệch cột dọc ở phút 90. Chung cuộc, Paraguay và Australia hòa nhau 0-0 trong một trận đấu chặt chẽ, nơi sự thận trọng và thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng khiến hai đội không thể tạo nên khác biệt.

Với kết quả này, Australia có được ngôi nhì bảng D và giành vé vào vòng 32 đội. Paraguay có 4 điểm sau 3 trận, xếp thứ 3 bảng đấu và cũng có nhiều cơ hội đi tiếp. 

11:35
Phản ánh của phóng viên Việt Nga (VOV Sydney Australia): Các CĐV Australia chưa thật sự hài lòng khi ĐT Australia không thể ghi bàn. Nhưng họ vui mừng vì điều quan trọng là đội bóng đã giành quyền vào vòng 32 đội.

 

15:11
15:11
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15:12
 

 

15:12
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15:13

Bảng D World Cup 2026 sẽ kết thúc với lượt trận cuối cùng diễn ra đồng loạt vào lúc 9h ngày 26/6. Trên sân Levi's ở Santa Clara, California (Mỹ) diễn ra màn so tài giữa Paraguay và Australia.

ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 australia vao vong 32 doi khi hoa paraguay hinh anh 7

Đây là trận đấu giữa 2 đội cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé giành quyền vào thi đấu vòng 32 đội. Sau 2 lượt trận đã qua, mỗi đội đều có 3 điểm. Tuy nhiên, Australia đang có hiệu số là 0, tốt hơn so với hiệu số -2 của Paraguay.

Do đó, Australia đang tạm thời xếp thứ 2 của bảng D và chỉ cần hòa, Australia sẽ chính thức giành quyền vào vòng tiếp theo với ngôi nhì bảng. Xét những gì đã diễn ra, mục tiêu có 1 điểm của Australia hoàn toàn có thể thực hiện được.

Dưới thời Tony Popovic, Socceroos vẫn duy trì được bản sắc quen thuộc: tổ chức tốt, giàu thể lực và cực kỳ khó bị đánh bại. Dù thất thủ 0-2 trước Mỹ ở lượt trận thứ hai, Australia không đánh mất sự chắc chắn vốn là nền tảng cho thành công của họ.

Với sự chắc chắn của hàng thủ cộng thêm những nhân tố giàu tốc độ trên hàng công như Irankunda, Traore, Australia hoàn toàn có thể tạo nên những khó khăn cho Paraguay.

Về phần đại diện Nam Mỹ, đội bóng này cũng là hiện thân của lối đá phòng ngự phản công. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở 2 lượt đầu tiên chưa mang đến sự hài lòng cho thầy trò HLV Gustavo Alfaro, đặc biệt là trận thua 1-4 ngày ra quân trước ĐT Mỹ.

Chính trận thua đậm đó đã khiến Paraguay trở thành đội bất lợi trong cuộc đua với Australia. Dù Paraguay đã thể hiện được sự lỳ lợm trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở thế thiếu người nhưng đó là trận đấu mà Thổ Nhĩ Kỳ tự thua khi tấn công kém hiệu quả hơn là hàng thủ Paraguay đã chơi thật sự quá tốt.

Paraguay sẽ cần chiến thắng để chắc chắn giành vé vào vòng trong. Tuy nhiên, nếu không thể thắng, 1 điểm cũng giúp đại diện Nam Mỹ có cơ hội lớn đẻ tiến vào vòng 32 đội với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Vì thế, đây được dự báo là màn đấu trí căng thẳng giữa hai đội bóng có nhiều điểm tương đồng về lối chơi. Australia sở hữu lợi thế về vị trí trên BXH và sự ổn định trong hệ thống chiến thuật.

Paraguay lại mang theo động lực của đội bóng ở thế yếu hơn. Trong một trận đấu mà sai lầm có thể phải trả giá bằng cả giải đấu, yếu tố quyết định có lẽ sẽ nằm ở những khoảnh khắc chuyển đổi trạng thái và khả năng tận dụng cơ hội của mỗi bên.

08:04
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 australia vao vong 32 doi khi hoa paraguay hinh anh 9
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 australia vao vong 32 doi khi hoa paraguay hinh anh 11
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Ảnh: Reuters. 
08:05
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 australia vao vong 32 doi khi hoa paraguay hinh anh 13
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
08:45
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 australia vao vong 32 doi khi hoa paraguay hinh anh 14
Theo chia sẻ của phóng viên Việt Nga (VOV-Sydney Australia), rất nhiều CĐV Australia đã nghỉ làm để cùng bạn bè đến quán bar cổ vũ cho ĐT Australia trong trận đấu quyết định với ĐT Paraguay. 
08:53
Chia sẻ của Eli Maynard (CĐV Australia) với phóng viên VOV trước khi trận đấu khởi tranh.

 

08:59
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Ảnh: Reuters. 
09:00

1' Trận đấu bắt đầu !!! Australia giao bóng trước. 

09:04

4' Australia khởi đầu trận đấu khá tốt. Irvine tung ra cú đá góc hẹp khiến thủ môn của Paraguay vất vả cản phá. 

09:08

8' Australia đang là đội chủ động hơn. Paraguay dù cần chiến thắng để chắc chắn vé đi tiếp nhưng cũng không thể triển khai thế trận tấn công. 

09:09
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 australia vao vong 32 doi khi hoa paraguay hinh anh 16
Ảnh: Reuters. 
09:15

15' Paraguay đang chủ động chơi chậm, cố gắng làm giảm nhịp độ trận đấu. Kết quả hòa chưa thể giúp Paraguay chính thức đi tiếp nhưng cũng giúp đội bóng này duy trì cơ hội lớn. 

09:22

22' Australia vẫn đang là đội chủ động hơn. Tuy nhiên, các pha bóng cuối cùng của đội bóng áo vàng chưa thật sự đạt được sự chuẩn xác. 

09:28

27' Metcalfe cùng O'Neill nỗ lực lên bóng bên cánh trái theo hướng tấn công của Australia nhưng không thể vượt qua sự truy cản từ các hậu vệ Paraguay. 

09:30
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 australia vao vong 32 doi khi hoa paraguay hinh anh 17
Ảnh: Reuters. 
09:34

34' Trận đấu vẫn đang ở thế trận giằng co. Đôi bên đều tỏ rõ sự thận trọng, không muốn thất bại. 

09:41

40' Paraguay vẫn không cho thấy dấu hiệu muốn dâng cao đội hình tấn công. Đại diện Nam Mỹ đang ưu tiên tuyệt đội cho sự chắc chắn của khung thành thủ môn Gill. 

09:46

Hiệp 1 có 6 phút bù giờ !!!!

09:51

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. 

09:52
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 australia vao vong 32 doi khi hoa paraguay hinh anh 18
Ảnh: Reuters. 
10:08

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

10:12

49' Irankunda nỗ lực đi bóng và ngã trong vòng cấm Paraguay nhưng trọng tài đã nói không với một quả phạt đền cho Australia. 

10:17

53' Paraguay thi đấu tích cực hơn hiệp 1, họ sẵn sàng áp sát khi cần thiết khiến hàng thủ Australia gặp đôi chút lúng túng. Dù vậy, đại diện Nam Mỹ vẫn chưa có được cơ hội nào thực sự nguy hiểm. 

10:18
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 australia vao vong 32 doi khi hoa paraguay hinh anh 19
Ảnh: Reuters. 
10:23

60' Nếu so với hiệp 1, trận đấu đã có phần cởi mở hơn. Tuy nhiên, sự chính xác trong các pha bóng cuối cùng là điều đôi bên vẫn còn thiếu. 

10:30

67' Đôi bên bắt đầu có những sự thay đổi người nhằm tạo nên một thế trận khác trong những phút tiếp theo. 

10:38

75' Paraguay lại ưu tiên tối đa cho mặt trận phòng ngự. Australia nhỉnh hơn với sự cơ động của Irankunda nhưng cũng chưa thể tạo nên sự khác biệt.

10:39
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 australia vao vong 32 doi khi hoa paraguay hinh anh 20
Ảnh: Reuters. 
10:45

82' Enciso có bóng ở ngoài vòng cấm của Australia. Cầu thủ Paraguay tung ra cú đá ngay nhưng bóng đi thiếu chính xác. 

10:53

90' Australia có thời cơ tốt nhất từ đầu trận với pha đột phá của Bos. Cầu thủ này cửa lòng về góc xa nhưng bóng đi chệch khung thành Paraguay. 

10:53

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!

10:58

Hết giờ !!! 2 đội hòa nhau 0-0. 

ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 australia vao vong 32 doi khi hoa paraguay hinh anh 21
Trần Tiến/VOV.VN
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