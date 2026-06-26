Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Australia vào vòng 32 đội khi hòa Paraguay

15:13

Bảng D World Cup 2026 sẽ kết thúc với lượt trận cuối cùng diễn ra đồng loạt vào lúc 9h ngày 26/6. Trên sân Levi's ở Santa Clara, California (Mỹ) diễn ra màn so tài giữa Paraguay và Australia.

Đây là trận đấu giữa 2 đội cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé giành quyền vào thi đấu vòng 32 đội. Sau 2 lượt trận đã qua, mỗi đội đều có 3 điểm. Tuy nhiên, Australia đang có hiệu số là 0, tốt hơn so với hiệu số -2 của Paraguay.

Do đó, Australia đang tạm thời xếp thứ 2 của bảng D và chỉ cần hòa, Australia sẽ chính thức giành quyền vào vòng tiếp theo với ngôi nhì bảng. Xét những gì đã diễn ra, mục tiêu có 1 điểm của Australia hoàn toàn có thể thực hiện được.

Dưới thời Tony Popovic, Socceroos vẫn duy trì được bản sắc quen thuộc: tổ chức tốt, giàu thể lực và cực kỳ khó bị đánh bại. Dù thất thủ 0-2 trước Mỹ ở lượt trận thứ hai, Australia không đánh mất sự chắc chắn vốn là nền tảng cho thành công của họ.

Với sự chắc chắn của hàng thủ cộng thêm những nhân tố giàu tốc độ trên hàng công như Irankunda, Traore, Australia hoàn toàn có thể tạo nên những khó khăn cho Paraguay.

Về phần đại diện Nam Mỹ, đội bóng này cũng là hiện thân của lối đá phòng ngự phản công. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở 2 lượt đầu tiên chưa mang đến sự hài lòng cho thầy trò HLV Gustavo Alfaro, đặc biệt là trận thua 1-4 ngày ra quân trước ĐT Mỹ.

Chính trận thua đậm đó đã khiến Paraguay trở thành đội bất lợi trong cuộc đua với Australia. Dù Paraguay đã thể hiện được sự lỳ lợm trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở thế thiếu người nhưng đó là trận đấu mà Thổ Nhĩ Kỳ tự thua khi tấn công kém hiệu quả hơn là hàng thủ Paraguay đã chơi thật sự quá tốt.

Paraguay sẽ cần chiến thắng để chắc chắn giành vé vào vòng trong. Tuy nhiên, nếu không thể thắng, 1 điểm cũng giúp đại diện Nam Mỹ có cơ hội lớn đẻ tiến vào vòng 32 đội với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Vì thế, đây được dự báo là màn đấu trí căng thẳng giữa hai đội bóng có nhiều điểm tương đồng về lối chơi. Australia sở hữu lợi thế về vị trí trên BXH và sự ổn định trong hệ thống chiến thuật.

Paraguay lại mang theo động lực của đội bóng ở thế yếu hơn. Trong một trận đấu mà sai lầm có thể phải trả giá bằng cả giải đấu, yếu tố quyết định có lẽ sẽ nằm ở những khoảnh khắc chuyển đổi trạng thái và khả năng tận dụng cơ hội của mỗi bên.