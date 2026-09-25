U23 Việt Nam dừng bước ở ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh nói gì?

Chiều 25/9, U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc 0-4 và dừng bước tại tứ kết ASIAD 2026. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh nói: "Vừa rồi một số cầu thủ thi đấu liên tục ở giải Vô địch Quốc gia, Hạng Nhất Quốc gia và vừa qua ở vòng loại. Tới thời điểm này, rất nhiều cầu thủ đã thi đấu bốn, năm trận đấu trong thời gian ngắn.

Ảnh: VFF.

Cái thứ hai nữa là niềm tin và tôi cũng muốn tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ có tiềm năng tiến xa hơn. Tôi tin ở các bạn ấy đã vào sân và thể hiện một trận đấu hôm nay. Tôi thực sự vui và cảm ơn tất cả các học trò của tôi.

Một trận đấu tứ kết hôm nay thực sự giúp cho tất cả các cầu thủ trẻ của tôi khi bước vào sân. Hôm nay các bạn đã thể hiện tốt từ sự tự tin, từ bản lĩnh và cách các bạn vận hành từ tấn công cho tới phòng ngự.

Tôi tin rằng ở lứa kế cận U21 sẽ tiến xa và các bạn chuẩn bị sẵn sàng cho hành trang chuẩn bị SEA Games và vòng loại U23 vào năm sau".

Về tình huống bàn thắng của U23 Việt Nam không được công nhận, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đội tuyển tôn trọng quyết định của trọng tài và cho rằng các cầu thủ vẫn duy trì được tinh thần thi đấu sau tình huống này.

“Với tôi, tình huống đó trên sân đều có trọng tài. Tất cả các cầu thủ của tôi tôn trọng quyết định của trọng tài. Các bạn đã thấy, sau tình huống đó, các bạn vẫn nỗ lực và chơi rất tốt”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Hành trình tại ASIAD 2026 khép lại với U23 Việt Nam ở vòng tứ kết. Bên cạnh kết quả thi đấu, giải đấu tại Nagoya cũng mang đến thêm những trải nghiệm thực tế cho lực lượng U23, trong đó có các cầu thủ trẻ U21 được trao cơ hội. Đây sẽ là cơ sở để Ban huấn luyện tiếp tục rà soát, hoàn thiện lực lượng và chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo trong chu kỳ mới.