Tuyển thủ ĐT Việt Nam sớm chia tay V-League 2025/2026

Trong trận đấu gần nhất của CLB TP.HCM ở V-League 2025/2026, Hồ Tấn Tài nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với tiền vệ Việt kiều Karim Tran Phi Long.

Thẻ đỏ này khiến Tấn Tài bị treo giò 2 trận. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng, Tấn Tài sẽ không còn cơ hội ra sân trong phần còn lại của mùa này.

Sự vắng mặt của Hồ Tấn Tài là tổn thất lớn về cả chuyên môn lẫn tinh thần. Tấn Tài không chỉ là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội chủ sân Bình Dương.

Mùa này, Tấn Tài ra sân 12 trận cho CLB TP.HCM và ghi được 2 bàn thắng ở V-League. Cầu thủ 29 tuổi mới trở lại đầu năm 2026 sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng đầu gối khi khoác áo ĐT Việt Nam cuối năm 2024. Phải mất khoảng 14 tháng chữa trị, phục hồi, Tấn Tài mới có thể trở lại sân cỏ.

Trước khi chấn thương, Hồ Tấn Tài là cầu thủ quen thuộc ở ĐT Việt Nam với 31 lần ra sân và 4 bàn thắng ghi được, trong đó có pha lập công đáng nhớ ở trận đấu ĐT Việt Nam thắng ĐT Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022.

Cùng với Hồ Tấn Tài, 2 gương mặt khác cũng nói lời chia tay sớm với V-League 2025/2026 vì án phạt là hậu vệ Đinh Viết Tú (Thể Công Viettel) và HLV Văn Sỹ Sơn (SLNA).