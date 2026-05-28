Tuyển thủ ĐT Việt Nam sớm chia tay V-League 2025/2026

Thứ Năm, 12:30, 28/05/2026
VOV.VN - Hậu vệ Hồ Tấn Tài sẽ sớm chia tay V-League 2025/2026 sau khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng 24.

Trong trận đấu gần nhất của CLB TP.HCM ở V-League 2025/2026, Hồ Tấn Tài nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với tiền vệ Việt kiều Karim Tran Phi Long.

Thẻ đỏ này khiến Tấn Tài bị treo giò 2 trận. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng, Tấn Tài sẽ không còn cơ hội ra sân trong phần còn lại của mùa này.

Sự vắng mặt của Hồ Tấn Tài là tổn thất lớn về cả chuyên môn lẫn tinh thần. Tấn Tài không chỉ là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội chủ sân Bình Dương.

Mùa này, Tấn Tài ra sân 12 trận cho CLB TP.HCM và ghi được 2 bàn thắng ở V-League. Cầu thủ 29 tuổi mới trở lại đầu năm 2026 sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng đầu gối khi khoác áo ĐT Việt Nam cuối năm 2024. Phải mất khoảng 14 tháng chữa trị, phục hồi, Tấn Tài mới có thể trở lại sân cỏ.

tuyen thu Dt viet nam som chia tay v-league 2025 2026 hinh anh 1
Ảnh: VPF. 

Trước khi chấn thương, Hồ Tấn Tài là cầu thủ quen thuộc ở ĐT Việt Nam với 31 lần ra sân và 4 bàn thắng ghi được, trong đó có pha lập công đáng nhớ ở trận đấu ĐT Việt Nam thắng ĐT Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022.

Cùng với Hồ Tấn Tài, 2 gương mặt khác cũng nói lời chia tay sớm với V-League 2025/2026 vì án phạt là hậu vệ Đinh Viết Tú (Thể Công Viettel) và HLV Văn Sỹ Sơn (SLNA).

PV/VOV.VN
Tin bóng đá 27-5: Đội bóng V-League có thể rớt hạng ngay trong tuần này

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 27-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đội bóng V-League có thể rớt hạng ngay trong tuần này; Công Phượng cùng Đồng Nai thăng hạng V-League trong tuần này?; ĐT Iran ra quyết định quan trọng trước thềm World Cup 2026…

11 cầu thủ bị treo giò ở vòng 25 V-League 2025/2026

VOV.VN - Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, vòng 25 V-League 2025/2026 có tới 11 cầu thủ bị treo giò, đồng thời HLV Văn Sỹ Sơn bị cấm chỉ đạo.

Công Phượng cùng Đồng Nai thăng hạng V-League trong tuần này?

VOV.VN - Công Phượng và các đồng đội ở Đồng Nai chỉ cần không thua hoặc Bắc Ninh đánh rơi điểm số thì sẽ giành chức vô địch và lên chơi ở V-League 2026/2027.

Tin bóng đá 26-5: CLB CAHN nhận tin không vui trong ngày nâng cúp vô địch V-League

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 26-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB CAHN nhận tin không vui trong ngày nâng cúp vô địch V-League; HLV Chu Đình Nghiêm chính thức gia nhập “đại gia” V-League; Chủ nhà World Cup 2026 nhận tin dữ…

SLNA "tan nát” đội hình sau khi trụ hạng V-League 2025/2026

VOV.VN - SLNA sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng sau khi chính thức trụ hạng V-League 2025/2026.

