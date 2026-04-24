U17 Hàn Quốc kiệt sức khi chuẩn bị tranh vé World Cup với U17 Việt Nam

Tại VCK U17 châu Á 2026 diễn ra ở Saudi Arabia, U17 Hàn Quốc cùng bảng C với các đội U17 Việt Nam, U17 Yemen và U17 UAE. Hai đội nhất, nhì bảng sẽ giành quyền vào tứ kết và có vé dự VCK U17 World Cup 2026.

HLV Kim Hyun Joon của U17 Hàn Quốc. (Ảnh: KFA).

Theo điều lệ giải, 16 đội tham dự được chia thành 4 bảng, ngoài hai đội nhất, nhì mỗi bảng còn có Qatar sẽ tham dự VCK U17 World Cup 2026 với tư cách chủ nhà. Nếu Qatar (thi đấu ở bảng B) giành ngôi nhất hoặc nhì, đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ đến với U17 World Cup 2026.

Với cơ hội dự U17 World Cup 2026 rất lớn, các đội đều đang tích cực chuẩn bị và U17 Hàn Quốc cũng không phải ngoại lệ. Đội bóng Đông Á đã có những kế hoạch chi tiết với những chuyến tập huấn nước ngoài. Điểm đến ban đầu cho chuyến tập huấn là khu vực Tây Á nhưng sau đó đã phải hủy bỏ do tình hình an ninh.

Không đến được Tây Á tập huấn, U17 Hàn Quốc đã nhanh chóng thay đổi địa điểm tập huấn sang Thái Lan. Tại đây, đội bóng này đã thi đấu 3 trận giao hữu gặp Indonesia (thắng 6-0), Thái Lan (thắng 2-0) và Ấn Độ (thắng 2-1).

Sau chuyến tập huấn này, U17 Hàn Quốc trở về nước và có những buổi tập, rèn thể lực ở mức độ cực kỳ khắc nghiệt. Theo thông tin trên trang chủ LĐBĐ Hàn Quốc, nhiều cầu thủ kiệt sức nhưng vẫn phải cố hoàn thành các buổi tập để đạt được trạng thái thể lực tối ưu nhất khi vào giải.

Theo thông tin từ Hàn Quốc, lứa U17 Hàn Quốc hiện tại là thế hệ đầu tiên áp dụng triết lý "Made In Korea" (MIK). Đó là lý do đội tập trung vào các bài tập đối kháng thực chiến thay vì các bài tập kỹ thuật đơn thuần. Trong bối cảnh U17 World Cup tổ chức hàng năm và thời gian hội quân ngắn, việc tập luyện cường độ cao dựa trên trận đấu là cực kỳ quan trọng.

Hình ảnh U17 Hàn Quốc đá giao hữu với U17 Thái Lan. (Ảnh: FAT).

Sau khoảng 1 tuần tập luyện cường độ cao, U17 Hàn Quốc đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U17 châu Á 2026. HLV Kim Hyun Joon đã chọn toàn bộ các cầu thủ đều sinh năm 2009 với 20 người thuộc các đội trẻ của K League, 2 cầu thủ thuộc các đội bóng trung học và 1 gương mặt đã thi đấu chuyên nghiệp (tiền vệ Ahn Ju Wan của CLB Seoul E Land).

Đây là những nhân tố hoàn toàn mới của U17 Hàn Quốc so với lứa đã giành quyền vào bán kết U17 châu Á 2025 và đoạt vé dự VCK U17 World Cup năm ngoái.

Theo lịch thi đấu U17 châu Á 2026, U17 Hàn Quốc sẽ gặp U17 Việt Nam ngày 10/5.