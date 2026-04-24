中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia, chung kết U17 Đông Nam Á ở đâu?

Thứ Sáu, 09:36, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Malaysia, chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 trên kênh nào?

Hôm nay, trận cầu tâm điểm là chung kết U17 Đông Nam Á giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia diễn ra lúc 19h30. Để có mặt ở trận đấu này, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước U17 Australia ở bán kết trong khi U17 Malaysia đánh bại U17 Lào với tỷ số 3-0.

xem truc tiep u17 viet nam vs u17 malaysia, chung ket u17 Dong nam A o dau hinh anh 1
Ảnh: FAM. 

Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Gelora Delta, thành phố Gresik, vùng đô thị Surabaya (Indonesia) và được trực tiếp trên hệ thống của TV360. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia. 

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Shukor Adan của U17 Malaysia nói: "Sau trận thua U17 Việt Nam, chúng tôi đã phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề. Nhưng hãy nhìn xem, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Việc vào đến chung kết mà không để thủng lưới trong ba trận gần nhất là minh chứng cho sự tiến bộ về bản lĩnh. 

Chúng tôi sẽ tiếp cận trận chung kết theo cách khác. Tôi đã nói với các học trò rằng hãy tận hưởng khoảnh khắc này, bởi họ đã làm nên lịch sử khi là đội hình trẻ nhất vào đến chung kết giải đấu". 

Trên hành trình tiến đến trận đấu cuối cùng, U17 Việt Nam đã từng thắng U17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng. Do đó, toàn đội đang rất tự tin để có thể giành chiến thắng trận chung kết và bước lên ngôi vô địch. Nếu làm được điều đó, U17 Việt Nam sẽ có lần đầu tiên nâng cúp kể từ năm 2017 (thời điểm giải giành cho lứa tuổi 15).

PV/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chung kết U17 Đông Nam Á 2026: Đối thủ khen ngợi U17 Việt Nam
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế