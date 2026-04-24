Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia, chung kết U17 Đông Nam Á ở đâu?

Hôm nay, trận cầu tâm điểm là chung kết U17 Đông Nam Á giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia diễn ra lúc 19h30. Để có mặt ở trận đấu này, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước U17 Australia ở bán kết trong khi U17 Malaysia đánh bại U17 Lào với tỷ số 3-0.

Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Gelora Delta, thành phố Gresik, vùng đô thị Surabaya (Indonesia) và được trực tiếp trên hệ thống của TV360. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Shukor Adan của U17 Malaysia nói: "Sau trận thua U17 Việt Nam, chúng tôi đã phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề. Nhưng hãy nhìn xem, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Việc vào đến chung kết mà không để thủng lưới trong ba trận gần nhất là minh chứng cho sự tiến bộ về bản lĩnh.

Chúng tôi sẽ tiếp cận trận chung kết theo cách khác. Tôi đã nói với các học trò rằng hãy tận hưởng khoảnh khắc này, bởi họ đã làm nên lịch sử khi là đội hình trẻ nhất vào đến chung kết giải đấu".

Trên hành trình tiến đến trận đấu cuối cùng, U17 Việt Nam đã từng thắng U17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng. Do đó, toàn đội đang rất tự tin để có thể giành chiến thắng trận chung kết và bước lên ngôi vô địch. Nếu làm được điều đó, U17 Việt Nam sẽ có lần đầu tiên nâng cúp kể từ năm 2017 (thời điểm giải giành cho lứa tuổi 15).