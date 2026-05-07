Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam dẫn đầu

Trong trận ra quân gặp U17 Yemen ở giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam chủ động ép sân nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ lối chơi giàu thể lực của đối phương. Phải đến phút 77, nút thắt mới được tháo gỡ khi "siêu dự bị" Quang Hưng tỏa sáng với cú dứt điểm quyết đoán, ấn định thắng lợi 1-0.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, bất ngờ xảy ra khi ứng cử viên vô địch U17 Hàn Quốc bị U17 UAE cầm hòa 1-1. Đại diện Tây Á mở tỷ số sớm ở phút thứ 8 và duy trì thế dẫn bàn gần như suốt trận đấu. Phải nhờ đến pha lập công muộn màng của Ahn Joo-Wan ở phút 88, đội bóng xứ Kim chi mới giành lại được 1 điểm đầy nhọc nhằn.

Với kết quả này, U17 Việt Nam chính thức độc chiếm ngôi đầu bảng C (3 điểm), xếp trên Hàn Quốc và UAE (cùng 1 điểm). Đây là lợi thế cực lớn về tâm lý cho thầy trò đội tuyển Việt Nam trước cuộc chạm trán trực tiếp với U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5 tới.