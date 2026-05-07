Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam dẫn đầu

Thứ Năm, 06:00, 07/05/2026
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam dẫn đầu bảng C với 3 điểm, đứng trên U17 Hàn Quốc.

Trong trận ra quân gặp U17 Yemen ở giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam chủ động ép sân nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ lối chơi giàu thể lực của đối phương. Phải đến phút 77, nút thắt mới được tháo gỡ khi "siêu dự bị" Quang Hưng tỏa sáng với cú dứt điểm quyết đoán, ấn định thắng lợi 1-0.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, bất ngờ xảy ra khi ứng cử viên vô địch U17 Hàn Quốc bị U17 UAE cầm hòa 1-1. Đại diện Tây Á mở tỷ số sớm ở phút thứ 8 và duy trì thế dẫn bàn gần như suốt trận đấu. Phải nhờ đến pha lập công muộn màng của Ahn Joo-Wan ở phút 88, đội bóng xứ Kim chi mới giành lại được 1 điểm đầy nhọc nhằn.

Bảng xếp hạng bảng A giải U17 châu Á 2026.
Bảng xếp hạng bảng B giải U17 châu Á 2026.
Bảng xếp hạng bảng C giải U17 châu Á 2026.
Bảng xếp hạng bảng D giải U17 châu Á 2026.

Với kết quả này, U17 Việt Nam chính thức độc chiếm ngôi đầu bảng C (3 điểm), xếp trên Hàn Quốc và UAE (cùng 1 điểm). Đây là lợi thế cực lớn về tâm lý cho thầy trò đội tuyển Việt Nam trước cuộc chạm trán trực tiếp với U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5 tới.

PV/VOV.VN
U17 Việt Nam thắng kịch tính U17 Yemen ở trận ra quân U17 châu Á 2026
VOV.VN - U17 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen trong trận ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á 2026.

U17 nữ Việt Nam quyết đấu U17 Myanmar: Săn vé vào tứ kết giải châu Á
VOV.VN - U17 nữ Việt Nam đang dồn toàn lực cho trận cầu "sinh tử" gặp U17 nữ Myanmar vào tối 7/5, với mục tiêu giành chiến thắng để ghi tên mình vào vòng tứ kết giải vô địch U17 nữ châu Á 2026.

Tin bóng đá 6-5: Chủ nhà nói lời “đường mật” trước màn ra quân của U17 Việt Nam
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 6-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Chủ nhà nói lời “đường mật” trước màn ra quân của U17 Việt Nam; U17 Việt Nam quyết thắng U17 Yemen để săn vé World Cup; Kịch bản nào để U17 nữ Việt Nam vào tứ kết U17 nữ châu Á 2026?

HLV Cristiano Roland: “U17 Việt Nam tự tin đánh bại U17 Yemen”
VOV.VN - Trước giờ bóng lăn trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị và sẵn sàng tạo nên bất ngờ tại đấu trường châu lục.

