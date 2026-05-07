U17 Việt Nam đạt cột mốc mới sau trận thắng Yemen ở giải U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam có trận ra quân thuận lợi ở VCK U17 châu Á 2026. Thầy trò HLV Cristiano đánh bại U17 Yemen 1-0 để sở hữu 3 điểm đầu tiên tại giải.

Đáng chú ý, chiến thắng này cũng là lần đầu tiên sau 10 năm, các thế hệ cầu thủ U17 Việt Nam mới lại có được niềm vui giành trọn vẹn 3 điểm ở giải đấu cấp châu lục.

Lần gần nhất U17 Việt Nam có được chiến thắng tại VCK U17 châu Á là khi giải đấu vẫn còn dành cho lứa cầu thủ U16 diễn ra vào năm 2016. Khi đó, U16 Việt Nam đánh bại U16 Kyrgyzstan với tỷ số 3-1.

Trong 3 lần tham dự giải U16/U17 châu Á gần nhất vào các năm 2018, 2023 và 2025, các đại diện trẻ của bóng đá Việt Nam đều không thể giành được bất kỳ chiến thắng nào và cũng không một lần nào vượt qua được vòng đấu bảng. Tổng thành tích của U16/U17 Việt Nam ở 3 giải gần nhất là 5 trận hòa và 4 trận thua sau 9 trận với 5 bàn thắng và 18 lần thủng lưới.

Thắng lợi trước U17 Yemen rạng sáng 7/5 giúp U17 Việt Nam tự tin hơn trước màn so tài với U17 Hàn Quốc vào đêm 10/5 tới.