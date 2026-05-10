U17 nữ Việt Nam quyết tâm giành vé dự World Cup

Chủ Nhật, 20:35, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước trận bán kết gặp U17 nữ Australia, U17 nữ Việt Nam đặt mục tiêu vào bán kết U17 nữ châu Á 2026.

Sau khi vượt qua vòng bảng, U17 nữ Việt Nam đối đầu với thử thách lớn khi gặp U17 nữ Australia trong trận tứ kết U17 nữ châu Á 2026. Mục tiêu của U17 nữ Việt Nam là nỗ lực giành vé vào bán kết giải đấu, cũng là tấm vé tham dự U17 nữ World Cup 2026.

u17 nu viet nam quyet tam gianh ve du world cup hinh anh 1
U17 nữ Việt Nam quyết tâm vào bán kết U17 nữ châu Á 2026 (Ảnh: AFC)

Trong ngày 10/5, U17 nữ Việt Nam đã có buổi làm quen sân thi đấu trận tứ kết tại Trung tâm Thể thao Tô Châu. Đồng thời, toàn đội tập luyện chiến thuật nhằm hoàn thiện sự chuẩn bị cho trận đấu then chốt. 

Ban huấn luyện tập trung vào các nội dung phối hợp, tổ chức phòng ngự và triển khai đấu pháp để đối phó với đối thủ được đánh giá có thể hình và thể lực vượt trội.

Chia sẻ trước trận đấu, tiền vệ Đỗ Thị Hà Vi cho biết đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận tứ kết: “Em cảm thấy các đối thủ ở giải đấu lần này chất lượng hơn so với các giải Đông Nam Á trước đây. Sân vận động ở đây rất đẹp và chất lượng, tuy nhiên mặt cỏ hơi dày nên toàn đội cũng cần thích nghi thêm”.

Theo Hà Vi, U17 nữ Việt Nam đã dành nhiều thời gian nghiên cứu đối thủ thông qua các bài tập chiến thuật và xem băng hình phân tích chuyên môn: “Trận đấu sắp tới rất quan trọng. Đây là ước mơ của chúng em. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để vào bán kết và giành cơ hội dự World Cup”.

Trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Australia tại VCK U17 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra vào 14h00 ngày 11/5.

Như Đạt/VOV.VN
Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc: Quyết đấu vì tấm vé dự World Cup
Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: Xác định 2 đội dự World Cup
