U17 Việt Nam điều chỉnh kế hoạch trước thềm U17 World Cup 2026

Theo kế hoạch ban đầu vào chiều 28/10, U17 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với U17 Hàn Quốc, khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, do đội chủ nhà chưa quy tụ đủ lực lượng, đối thủ được bố trí thay thế là CLB Shinpyeong – đội bóng trường trung học giàu thành tích và sở hữu nhiều cầu thủ triển vọng.

U17 Việt Nam điều chỉnh kế hoạch giao hữu (Ảnh: VFF)

Được thành lập năm 1988, Shinpyeong đã vươn lên trở thành một trong những đội bóng học đường đáng chú ý của Hàn Quốc. Trong năm 2026, đội bóng giành chức vô địch Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân và tiếp tục khẳng định vị thế tại các giải đấu cấp quốc gia.

Chất lượng của Shinpyeong còn được thể hiện qua những gương mặt nổi bật từng trưởng thành hoặc đang thi đấu trong đội hình. Đáng chú ý là tiền vệ Yoon Hee Seo, cầu thủ sinh năm 2008 đã được Urawa Red Diamonds của Nhật Bản xác nhận chiêu mộ cho mùa giải 2027. Đây là sự ghi nhận đáng kể đối với năng lực của tiền vệ đang thi đấu tại môi trường bóng đá học đường Hàn Quốc.

Trên hàng công, Baek Geon cũng là cái tên đáng chú ý. Tiền đạo sinh năm 2009 góp mặt trong đội hình Shinpyeong vô địch giải đấu cấp quốc gia và được trao giải thưởng dành cho cầu thủ tấn công tại Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân năm 2026.

Một gương mặt khác là An Ju Wan, cầu thủ sinh năm 2009 đang thi đấu cho Seoul E-Land FC và từng khoác áo Shinpyeong. Trong năm 2026, An Ju Wan liên tiếp thiết lập những dấu mốc trẻ tuổi tại K-League và được trao giải Star Award ở hạng mục bóng đá tại lễ trao giải Future Star Awards 2026.

Những thành tích của tập thể cùng bước tiến của các cầu thủ tiêu biểu cho thấy Shinpyeong là đối thủ có chất lượng chuyên môn đáng lưu ý. Trận đấu vì vậy sẽ là cơ hội để U17 Việt Nam tiếp tục kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá lực lượng và hoàn thiện sự chuẩn bị cho U17 World Cup 2026 tại Qatar.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và Shinpyeong sẽ diễn ra lúc 15h30 ngày 28/10 theo giờ địa phương.