Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/10: Đại chiến ở Anfield
VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/10 nhận được sự chú ý với màn so tài giữa Liverpool vs Chelsea ở vòng đầu tiên League Cup 2026/27.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/10 được người hâm mộ chú ý với những trận đấu tại vòng đầu tiên League Cup 2026/27. Trong đó, màn so tài giữa Liverpool vs Chelsea nhận được sự quan tâm bậc nhất khi đây là những đội bóng hàng đầu tại Anh.
Việc chạm trán nhau ngay ở vòng đầu tiên khiến cả hai đội đều phải cân nhắc đội hình ra sân khi cuối tuần sẽ tiếp tục có trận đấu tại ngoại hạng Anh. Liverpool sở hữu lợi thế sân nhà nhưng trong những trận đấu giữa các đội bóng lớn, kết quả sẽ được định đoạt bởi những khoảnh khắc.
Ngoài màn so tài này, một ông lớn khác của bóng đá Anh là Man City cũng có trận đấu không dễ dàng khi tiếp đón Brighton. Trong giai đoạn đầu mùa, Brighton thi đấu đầy ấn tượng khi đang đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Đáng chú ý sau trận đấu tại cúp Liên đoàn, hai đội sẽ lại chạm trán nhau vào cuối tuần này tại ngoại hạng Anh.
Ngoài ra, bóng đá châu Âu cũng sôi động với các trận đấu tại vòng 9 Serie A khi Inter Milan có cơ hội củng cố ngôi đầu bảng khi chạm trán đội đang đứng cuối là Venezia. Cúp Quốc gia Đức cũng có những trận đấu đáng chú ý tại vòng 2.
Lịch thi đấu bóng đá ngày 28/10:
Cúp Liên đoàn Anh
29/10 2h30 Man City - Brighton
29/10 2h45 Bournemouth - Aston Villa
29/10 2h45 Fulham - Crystal Palace
29/10 2h45 Sunderland - Brentford
29/10 3h00 Liverpool - Chelsea
Serie A
29/10 0h30 AC Milan - Bologna
29/10 0h30 Parma - Udinese
29/10 0h30 Venezia - Inter Milan
29/10 2h45 Genoa - Juventus
29/10 2h45 Monza - Napoli
Cúp Quốc gia Đức
29/10 0h00 Dynamo Dresden - Schalke 04
29/10 0h00 Freiburg - Wolfsburg
29/10 0h00 Paderborn - Stuttgart
29/10 0h00 Jeddeloh - Hertha Berlin
29/10 2h45 Bayer Leverkusen - Nurnberg
29/10 2h45 Bayern Munich - Magdeburg
29/10 2h45 Hannover 96 - Kaiserslautern
29/10 2h45 Holstein Kiel - 1899 Hoffenheim