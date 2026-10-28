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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/10: Đại chiến ở Anfield

Thứ Tư, 07:30, 28/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/10 nhận được sự chú ý với màn so tài giữa Liverpool vs Chelsea ở vòng đầu tiên League Cup 2026/27.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/10 được người hâm mộ chú ý với những trận đấu tại vòng đầu tiên League Cup 2026/27. Trong đó, màn so tài giữa Liverpool vs Chelsea nhận được sự quan tâm bậc nhất khi đây là những đội bóng hàng đầu tại Anh.

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Màn so tài giữa Liverpool vs Chelsea nhận được sự chú ý của người hâm mộ.

Việc chạm trán nhau ngay ở vòng đầu tiên khiến cả hai đội đều phải cân nhắc đội hình ra sân khi cuối tuần sẽ tiếp tục có trận đấu tại ngoại hạng Anh. Liverpool sở hữu lợi thế sân nhà nhưng trong những trận đấu giữa các đội bóng lớn, kết quả sẽ được định đoạt bởi những khoảnh khắc.

Ngoài màn so tài này, một ông lớn khác của bóng đá Anh là Man City cũng có trận đấu không dễ dàng khi tiếp đón Brighton. Trong giai đoạn đầu mùa, Brighton thi đấu đầy ấn tượng khi đang đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Đáng chú ý sau trận đấu tại cúp Liên đoàn, hai đội sẽ lại chạm trán nhau vào cuối tuần này tại ngoại hạng Anh.

Ngoài ra, bóng đá châu Âu cũng sôi động với các trận đấu tại vòng 9 Serie A khi Inter Milan có cơ hội củng cố ngôi đầu bảng khi chạm trán đội đang đứng cuối là Venezia. Cúp Quốc gia Đức cũng có những trận đấu đáng chú ý tại vòng 2.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 28/10:

Cúp Liên đoàn Anh

29/10 2h30 Man City - Brighton

29/10 2h45 Bournemouth - Aston Villa

29/10 2h45 Fulham - Crystal Palace

29/10 2h45 Sunderland - Brentford

29/10 3h00 Liverpool - Chelsea

Serie A

29/10 0h30 AC Milan - Bologna

29/10 0h30 Parma - Udinese

29/10 0h30 Venezia - Inter Milan

29/10 2h45 Genoa - Juventus

29/10 2h45 Monza - Napoli

Cúp Quốc gia Đức

29/10 0h00 Dynamo Dresden - Schalke 04

29/10 0h00 Freiburg - Wolfsburg

29/10 0h00 Paderborn - Stuttgart

29/10 0h00 Jeddeloh - Hertha Berlin

29/10 2h45 Bayer Leverkusen - Nurnberg

29/10 2h45 Bayern Munich - Magdeburg

29/10 2h45 Hannover 96 - Kaiserslautern

29/10 2h45 Holstein Kiel - 1899 Hoffenheim

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