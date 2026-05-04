Vòng 18 giải hạng Nhất Quốc gia: Trận chung kết của mùa giải

Lịch thi đấu giải hạng Nhất Quốc gia vòng 18 được người hâm mộ quan tâm với trận đấu được đánh giá là chung kết của mùa giải. Đó là màn so tài giữa Đồng Nai và Bắc Ninh, hai đội dẫn đầu bảng cũng như đang ganh đua cho ngôi vô địch.

Đồng Nai đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia (Ảnh: Đồng Nai FC)

Đồng Nai hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia với phong độ thuyết phục, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh với khoảng cách 6 điểm. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới, Đồng Nai đã đặt một tay vào chiếc cúp vô địch cùng suất lên hạng chơi tại V-League mùa sau.

Hiểu được tình thế đó, Bắc Ninh chắc chắn sẽ thi đấu với tất cả sức lực với mục tiêu giành chiến thắng khi được đá trên sân nhà. Nếu giành chiến thắng, Bắc Ninh sẽ rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm, khiến cuộc đua vô địch trở nên kịch tính cho đến những vòng đấu cuối.

Hai đội từng gặp nhau ở giai đoạn lượt đi, Đồng Nai dù có lợi thế sân nhà nhưng chỉ có được trận hoà không bàn thắng trước Bắc Ninh. Vì vậy, trận đấu sắp tới được đánh giá là thử thách rất lớn trong cuộc đua vô địch của Đồng Nai.

Lịch thi đấu vòng 18 giải hạng Nhất Quốc gia:

8/5 16h00 Bắc Ninh - Đồng Nai

8/5 17h00 Thanh Niên TP.HCM - Quy Nhơn United

9/5 16h00 Hồ Chí Minh City - Long An

9/5 17h00 Quảng Ninh - Đồng Tháp

9/5 18h00 Phú Thọ - Đại Học Văn Hiến

10/5 18h00 Trẻ PVF-CAND - Khánh Hòa

