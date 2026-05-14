U17 Việt Nam được FIFA vinh danh sau tấm vé World Cup lịch sử

U17 Việt Nam vào tứ kết U17 châu Á và giành vé dự U17 World Cup sau khi thắng U17 UAE 3-2. (Ảnh: AFC)

U17 Việt Nam tiến vào tứ kết U17 châu Á 2026 với tư cách nhất bảng C và trở thành 1 trong 8 đại diện của bóng đá châu Á tham dự VCK U17 World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam góp mặt tại một kỳ U17 World Cup.

Trang chủ của FIFA đã dành những lời có cánh cho chiến tích để đời của U17 Việt Nam: “Đây là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam, khi U17 Việt Nam lần đầu giành vé tham dự U17 World Cup sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE”.

Bài viết này còn khắc họa sinh động diễn biến màn rượt đuổi tỷ số giữa hai đội: “U17 UAE có khởi đầu như mơ khi mở tỷ số sau chưa đầy 1 phút, nhưng U17 Việt Nam đáp trả mạnh mẽ để dẫn ngược 2-1. U17 UAE kéo trận đấu về lại vạch xuất phát với bàn gỡ hòa 2-2 của Adam Mahrous, nhưng đây là đêm của U17 Việt Nam, Nguyễn Mạnh Cường đánh đầu mang về chiến thắng 3-2 cùng ngôi đầu bảng C cho đội bóng Đông Nam Á”.

Trang mạng xã hội của FIFA chúc mừng U17 Việt Nam giành vé dự World Cup. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trang mạng xã hội của FIFA cũng đăng ảnh chúc mừng U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Tiến ra biển lớn”.

Trong khi đó, trang mạng xã hội của AFC chia sẻ: “Lịch sử gọi tên Việt Nam! U17 Việt Nam tạo nên kỳ tích với tấm vé vào tứ kết U17 châu Á và sân chơi World Cup danh giá”.

Theo kế hoạch, VCK U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12/2026, quy tụ 48 đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới.