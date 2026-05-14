中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U17 Việt Nam và những đội tuyển đạt cột mốc không tưởng khi dự U17 World Cup

Thứ Năm, 10:16, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 Việt Nam cùng 4 đội tuyển đạt cột mốc không tưởng khi đoạt vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng C - VCK U17 châu Á 2026. Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giành vé vào tứ kết mà còn chính thức đoạt vé dự U17 World Cup 2026.

u17 viet nam va nhung doi tuyen dat cot moc khong tuong khi du u17 world cup hinh anh 1
U17 Việt Nam cùng 4 đội tuyển có lần đầu tiên góp mặt ở một VCK U17 World Cup. (Ảnh: VFF)

Đây là lần đầu tiên bóng đá trẻ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh cấp độ U17. Thành tích này cho thấy bước tiến vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai bóng đá nước nhà.

Không chỉ Việt Nam, giải đấu năm nay còn chứng kiến nhiều đội tuyển lần đầu góp mặt tại một VCK U17 World Cup. Các đại diện như U17 Montenegro, U17 Hy Lạp, U17 Romania và U17 Serbia đều lần đầu tiên ghi tên mình vào danh sách tham dự.

Bên cạnh những tân binh, nhiều đội tuyển cũng gây chú ý khi trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Có thể kể đến Trung Quốc (lần đầu dự lại từ 2005), Cuba (từ 1991), Jamaica (từ 2011) hay Uruguay (từ 2013).

Trước mắt, U17 Việt Nam sẽ bước vào thử thách lớn tại vòng tứ kết U17 châu Á 2026 gặp U17 Australia. Trận đấu này được diễn ra lúc 0h00 ngày 17/5 (giờ Việt Nam).

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam U17 World Cup 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup: Hoàn thành mục tiêu "ba trong một"
U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup: Hoàn thành mục tiêu "ba trong một"

VOV.VN - U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup sau khi đánh bại U17 UAE, một chiến thắng giúp thầy trò HLV Cristiano hoàn thành cùng lúc 3 mục tiêu.

U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup: Hoàn thành mục tiêu "ba trong một"

U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup: Hoàn thành mục tiêu "ba trong một"

VOV.VN - U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup sau khi đánh bại U17 UAE, một chiến thắng giúp thầy trò HLV Cristiano hoàn thành cùng lúc 3 mục tiêu.

U17 Việt Nam tham dự U17 World Cup 2026 khi nào và ở đâu?
U17 Việt Nam tham dự U17 World Cup 2026 khi nào và ở đâu?

VOV.VN - U17 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 vào thời điểm nào và ở đâu?

U17 Việt Nam tham dự U17 World Cup 2026 khi nào và ở đâu?

U17 Việt Nam tham dự U17 World Cup 2026 khi nào và ở đâu?

VOV.VN - U17 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 vào thời điểm nào và ở đâu?

Xác định 38 đội tuyển đoạt vé dự U17 World Cup 2026: Tuyệt vời U17 Việt Nam
Xác định 38 đội tuyển đoạt vé dự U17 World Cup 2026: Tuyệt vời U17 Việt Nam

VOV.VN - Tính đến sáng 14/5, Ban tổ chức đã xác định được 38/48 đội tuyển đoạt vé dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Xác định 38 đội tuyển đoạt vé dự U17 World Cup 2026: Tuyệt vời U17 Việt Nam

Xác định 38 đội tuyển đoạt vé dự U17 World Cup 2026: Tuyệt vời U17 Việt Nam

VOV.VN - Tính đến sáng 14/5, Ban tổ chức đã xác định được 38/48 đội tuyển đoạt vé dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế