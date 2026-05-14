U17 Việt Nam và những đội tuyển đạt cột mốc không tưởng khi dự U17 World Cup

U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng C - VCK U17 châu Á 2026. Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giành vé vào tứ kết mà còn chính thức đoạt vé dự U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam cùng 4 đội tuyển có lần đầu tiên góp mặt ở một VCK U17 World Cup. (Ảnh: VFF)

Đây là lần đầu tiên bóng đá trẻ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh cấp độ U17. Thành tích này cho thấy bước tiến vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai bóng đá nước nhà.

Không chỉ Việt Nam, giải đấu năm nay còn chứng kiến nhiều đội tuyển lần đầu góp mặt tại một VCK U17 World Cup. Các đại diện như U17 Montenegro, U17 Hy Lạp, U17 Romania và U17 Serbia đều lần đầu tiên ghi tên mình vào danh sách tham dự.

Bên cạnh những tân binh, nhiều đội tuyển cũng gây chú ý khi trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Có thể kể đến Trung Quốc (lần đầu dự lại từ 2005), Cuba (từ 1991), Jamaica (từ 2011) hay Uruguay (từ 2013).

Trước mắt, U17 Việt Nam sẽ bước vào thử thách lớn tại vòng tứ kết U17 châu Á 2026 gặp U17 Australia. Trận đấu này được diễn ra lúc 0h00 ngày 17/5 (giờ Việt Nam).