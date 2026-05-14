U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup: Hoàn thành mục tiêu "ba trong một"

Thứ Năm, 09:30, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup sau khi đánh bại U17 UAE, một chiến thắng giúp thầy trò HLV Cristiano hoàn thành cùng lúc 3 mục tiêu.

Ở lượt trận cuối vòng bảng giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-2 trước U17 UAE. Trận thắng này giúp U17 Việt Nam giành quyền vào tứ kết giải đấu năm nay.

u17 viet nam gianh ve du u17 world cup hoan thanh muc tieu ba trong mot hinh anh 1
Ảnh: AFC.

Ngoài tấm vé vào tứ kết, U17 Việt Nam cũng sở hữu tấm vé đến với U17 World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền tham dự một VCK U17 World Cup.

Chưa dừng lại ở đó, thành tích này còn giúp U17 Việt Nam được vào thẳng VCK U17 châu Á 2027 mà không phải thi đấu vòng loại như các giải trước đây.

AFC quy định các đội vào tứ kết U17 châu Á 2026, giành vé dư U17 World Cup 2026 sẽ được vào thẳng VCK U17 châu Á 2027 do vòng loại U17 châu Á 2027 diễn ra cùng thời điểm với VCK U17 World Cup 2026.  Như vậy, có thể nói U17 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu "ba trong một" sau khi giành chiến thắng trước U17 UAE.

Trước mắt, U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận tứ kết giải U17 châu Á 2026 gặp U17 Australia vào ngày 16/5. Đây sẽ là cơ hội để U17 Việt Nam giành vé vào bán kết bởi cách đây không lâu, thầy trò HLV Cristiano đã thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

