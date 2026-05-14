Dư âm U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE: Giấc mơ có thật của các "chiến binh" trẻ

Thứ Năm, 06:00, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngược dòng đánh bại U17 UAE với tỉ số 3-2, U17 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục

Sau trận thua U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam không được phép gục ngã trước U17 UAE thì mới có cơ hội giành vé vào tứ kết và đi U17 World Cup 2026. Tham vọng của thầy trò HLV Cristiano Roland bị dội gáo nước lạnh, khi đội bạn mở tỉ số ở ngay giây thứ 20 của trận đấu.

Mặc dù bị dẫn bàn từ khi khán giả chưa kịp ngồi ấm chỗ, nhưng U17 Việt Nam không hề nao núng. Đại diện Đông Nam Á chủ động dâng cao đội hình, kiểm soát thế trận và liên tục uy hiếp khung thành U17 UAE.

U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng ấn tượng U17 UAE.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U17 Việt Nam đã có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 41 với cú sút phạt thần sầu. Bàn thắng này giúp U17 Việt Nam có được lợi thế về tâm lý trước khi bước vào hiệp 2.

Nếu như U17 Việt Nam bị đánh phủ đầu ở hiệp 1 thì chúng ta đã dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” ở hiệp 2. Phút 48, Văn Dương tỏa sáng giúp đại diện Đông Nam Á dẫn với tỉ số 2-1.

Mặc dù sau đó U17 UAE có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 56 do công của Adam Mahrous, nhưng Mạnh Cường đã tỏa sáng kịp thời ở phút 69 để giúp U17 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2.

Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026, đồng thời thầy trò HLV Cristiano Roland đã đoạt vé đi U17 World Cup 2026. U17 Việt Nam cũng đi vào lịch sử, khi kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu.

Giấc mơ có thật của bóng đá Việt Nam

Khu vực Đông Nam Á có 4 đại diện tranh tài ở U17 châu Á 2026 là U17 Thái Lan, U17 Myanmar, U17 Indonesia và U17 Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có U17 Việt Nam là vượt qua vòng bảng, thậm chí dẫn đầu bảng đấu có sự hiện diện của "ông kẹ" Hàn Quốc.

Tấm vé dự vòng chung kết U17 World Cup 2017 là thành quả của quá trình chuẩn bị, làm việc không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Cristiano Roland trong suốt hơn 2 năm qua.

U17 Việt Nam biến giấc mơ đi World Cup thành hiện thực (Ảnh: AFC).

Từ thất bại cay đắng ở U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam đã đứng dậy chính nơi mình vấp ngã, hạ gục chính đối thủ đã khiến mình về nước ở giải đấu năm trước rồi khắc tên mình vào lịch sử.

Điều người hâm mộ hài lòng nhất ở U17 Việt Nam là lối chơi tấn công hoa mỹ và hiệu quả. Đặc biệt, là tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết của các cầu thủ. Dù thua đậm U17 Hàn Quốc 1-4, dù bị U17 UAE dẫn từ sớm, nhưng các cầu thủ vẫn giữ được sự bình tĩnh, chơi bóng bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh, biết cùng nhau sửa sai để cùng nhau chiến thắng.

Sau lứa U20 đi World Cup 2017 của HLV Hoàng Anh Tuấn, bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục được hít thở bầu không khí ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Đây là sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho tương lai bóng đá Việt, nếu chúng ta tiếp tục đầu tư, đi đúng hướng thì ngày mà ĐTQG Việt Nam góp mặt ở World Cup sẽ không còn xa.  

Yến Hoàng/VOV.VN
U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng ấn tượng U17 UAE

