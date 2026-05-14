Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam xuất sắc đi World Cup

Thứ Năm, 05:30, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất, U17 Việt Nam xuất sắc giành vé đi U17 World Cup 2026.

Rạng sáng 14/5, đội tuyển U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2. Dù bị thủng lưới ngay giây thứ 20, các pha lập công ấn tượng của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và Mạnh Cường đã giúp đại diện Đông Nam Á lật ngược thế cờ.

Kết quả này, kết hợp cùng việc U17 Hàn Quốc bị U17 Yemen cầm hòa 0-0, đã đưa U17 Việt Nam lên ngôi nhất bảng C và chính thức đoạt vé tham dự Vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Xếp hạng bảng A.
Xếp hạng bảng B.
Xếp hạng bảng C.
Xếp hạng bảng D.

Xác định 4 cặp đấu Tứ kết U17 châu Á 2026

Khép lại vòng bảng, Ban tổ chức đã tìm ra 8 đại diện xuất sắc nhất bước vào vòng loại trực tiếp. Các cặp đấu được phân định cụ thể như sau: U17 Saudi Arabia vs U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản vs U17 Tajikistan, U17 Uzbekistan vs U17 Hàn Quốc và U17 Việt Nam vs U17 Australia

Xác định 4 cặp tứ kết U17 châu Á 2026.

Màn so tài giữa U17 Việt Nam và U17 Australia mang ý nghĩa của một trận tái đấu đầy duyên nợ. Đại diện xứ sở chuột túi chính là bại tướng của U17 Việt Nam tại bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Ở trận đấu đó, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội đã vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1, tạo đà tâm lý vững chắc để thẳng tiến đến ngôi vô địch.

Trí Minh/VOV.VN
U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng ấn tượng U17 UAE
VOV.VN - U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup 2026 sau khi ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C tại giải U17 châu Á 2026.

VOV.VN - Sau khi các trận đấu ở bảng A và bảng B kết thúc vòng bảng, Ban tổ chức đã xác định được 2 cặp tứ kết U17 châu Á 2026.

VOV.VN - Việc U17 Trung Quốc đánh bại U17 Qatar để giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026 đã vô tình tạo ra thách thức lớn cho U17 Việt Nam trong cuộc đua đoạt vé tham dự U17 World Cup.

