Xác định 38 đội tuyển đoạt vé dự U17 World Cup 2026: Tuyệt vời U17 Việt Nam

ĐT U17 Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giành ngôi đầu bảng và chính thức giành vé dự U17 World Cup 2026.

Đây là lần đầu tiên bóng đá trẻ Việt Nam góp mặt tại ngày hội lớn nhất hành tinh ở cấp độ U17. Thành tích này cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ, đồng thời mở ra kỳ vọng lớn cho tương lai bóng đá nước nhà.

VCK U17 World Cup 2026 có 48 đội tuyển tham gia tranh tài. Theo phân bổ suất của FIFA thì AFC có 9 suất, CAF (10 suất), CONCACAF (8 suất), CONMEBOL (7 suất), OFC (3 suất) và UEFA (11 suất).

Tính đến sáng 14/5, Ban tổ chức đã xác định được 38/48 đội giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 gồm: Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, New Caledonia, New Zealand, Fiji, Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, CH Ireland, Romania và Serbia.

Hiện tại, vẫn còn 10 suất tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 dành cho các đội tuyển thuộc khu vực châu Phi. Giải vô địch bóng đá châu Phi sẽ diễn ra từ 13/5 đến 2/6 để xác định những cái tên cuối cùng góp mặt.