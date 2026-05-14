中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xác định 38 đội tuyển đoạt vé dự U17 World Cup 2026: Tuyệt vời U17 Việt Nam

Thứ Năm, 08:23, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tính đến sáng 14/5, Ban tổ chức đã xác định được 38/48 đội tuyển đoạt vé dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

ĐT U17 Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giành ngôi đầu bảng và chính thức giành vé dự U17 World Cup 2026.

xac dinh 38 doi tuyen doat ve du u17 world cup 2026 tuyet voi u17 viet nam hinh anh 1
U17 Việt Nam đoạt vé dự U17 World Cup 2026 sau chiến thắng ấn tượng U17 UAE. (Ảnh: VFF)

Đây là lần đầu tiên bóng đá trẻ Việt Nam góp mặt tại ngày hội lớn nhất hành tinh ở cấp độ U17. Thành tích này cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ, đồng thời mở ra kỳ vọng lớn cho tương lai bóng đá nước nhà.

VCK U17 World Cup 2026 có 48 đội tuyển tham gia tranh tài. Theo phân bổ suất của FIFA thì AFC có 9 suất, CAF (10 suất), CONCACAF (8 suất), CONMEBOL (7 suất), OFC (3 suất) và UEFA (11 suất).

Tính đến sáng 14/5, Ban tổ chức đã xác định được 38/48 đội giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 gồm: Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, New Caledonia, New Zealand, Fiji, Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, CH Ireland, Romania và Serbia.

Hiện tại, vẫn còn 10 suất tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 dành cho các đội tuyển thuộc khu vực châu Phi. Giải vô địch bóng đá châu Phi sẽ diễn ra từ 13/5 đến 2/6 để xác định những cái tên cuối cùng góp mặt.

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam U17 World Cup 2026 U17 châu Á 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam xuất sắc đi World Cup
Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam xuất sắc đi World Cup

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất, U17 Việt Nam xuất sắc giành vé đi U17 World Cup 2026.

Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam xuất sắc đi World Cup

Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam xuất sắc đi World Cup

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất, U17 Việt Nam xuất sắc giành vé đi U17 World Cup 2026.

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 14/5: U17 Việt Nam gặp lại U17 Australia
Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 14/5: U17 Việt Nam gặp lại U17 Australia

VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 14/5, U17 Việt Nam ngược dòng thắng U17 UAE để gặp U17 Australia ở tứ kết.

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 14/5: U17 Việt Nam gặp lại U17 Australia

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 14/5: U17 Việt Nam gặp lại U17 Australia

VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 14/5, U17 Việt Nam ngược dòng thắng U17 UAE để gặp U17 Australia ở tứ kết.

U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng ấn tượng U17 UAE
U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng ấn tượng U17 UAE

VOV.VN - U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup 2026 sau khi ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C tại giải U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng ấn tượng U17 UAE

U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng ấn tượng U17 UAE

VOV.VN - U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup 2026 sau khi ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C tại giải U17 châu Á 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế