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U17 Việt Nam trở về nước, sẵn sàng chinh phục VCK FIFA U17 World Cup 2026

Thứ Năm, 18:10, 29/10/2026
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VOV.VN - Chiều 29/10, U17 Việt Nam đã trở về Hà Nội, khép lại đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026.

u17 viet nam tro ve nuoc, san sang chinh phuc vck fifa u17 world cup 2026 hinh anh 1
U17 Việt Nam trở về nước, hoàn tất đợt tập huấn tại Hàn Quốc (Ảnh: VFF)

Trong thời gian tập huấn, U17 Việt Nam đã thi đấu 3 trận đấu tập với các đối thủ có chất lượng chuyên môn cao. Đội lần lượt gặp U18 Seoul FC, U18 Cheonan FC và CLB Shinpyeong, qua đó có thêm cơ hội kiểm nghiệm lực lượng, rèn luyện khả năng thích nghi với cường độ thi đấu cao và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Chia sẻ về kết quả đợt tập huấn, HLV trưởng Cristiano Roland cho biết: “Tại Hàn Quốc, chúng tôi thi đấu 3 trận với các đối thủ có trình độ rất cao. Mục tiêu ban đầu là giúp các em bắt nhịp lại với cường độ thi đấu đỉnh cao như từng trải qua tại giải châu Á.

Các cầu thủ đã nỗ lực rất lớn để thích nghi nhanh với tốc độ và cường độ cao, từ đó đưa ra quyết định cũng như phản xạ nhanh hơn trên sân. Dữ liệu từ thiết bị GPS sau mỗi trận cho thấy cường độ vận động của các em tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu. Đây là tín hiệu rất đáng mừng để tạo hành trang tự tin khi bước vào sân chơi thế giới”.

u17 viet nam tro ve nuoc, san sang chinh phuc vck fifa u17 world cup 2026 hinh anh 2
Ảnh: VFF

Theo HLV Cristiano Roland, trong hai tuần chuẩn bị tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ tập trung duy trì cường độ thi đấu tương đương đợt tập huấn tại Hàn Quốc, đồng thời điều chỉnh và hoàn thiện thể trạng, thể lực để các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận ra quân tại FIFA U17 World Cup 2026.

Sau khi trở về nước, đội tuyển sẽ có trọn một ngày nghỉ ngơi, hồi phục trước khi trở lại sân tập vào ngày 31/10. Theo kế hoạch, ngày 6/11, U17 Việt Nam sẽ sang UAE tập huấn và thi đấu giao hữu, sau đó di chuyển đến Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

u17 viet nam tro ve nuoc, san sang chinh phuc vck fifa u17 world cup 2026 hinh anh 3
Ảnh: VFF
PV/VOV.VN
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