中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U17 Việt Nam tham dự U17 World Cup 2026 khi nào và ở đâu?

Thứ Năm, 09:04, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 vào thời điểm nào và ở đâu?

Vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12/2026, quy tụ 48 đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới. Đây là lần thứ 21 giải đấu được tổ chức và cũng là kỳ thứ hai áp dụng thể thức mở rộng, hứa hẹn cạnh tranh khốc liệt hơn.

u17 viet nam tham du u17 world cup 2026 khi nao va o dau hinh anh 1
U17 Việt Nam xuất sắc giành vé dự U17 World Cup 2026 sau trận thắng kịch tích trước U17 UAE. (Ảnh: VFF)

Các trận đấu dự kiến diễn ra tại khu Aspire Zone thuộc Doha và khu vực Al Rayyan với hệ thống sân vận động hiện đại. Trận chung kết nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại sân vận động Khalifa International, một biểu tượng từng đăng cai VCK World Cup 2022.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland gây ấn tượng mạnh khi đứng đầu bảng C tại VCK U17 châu Á.

Theo phân bổ của FIFA, châu Á có 9 suất góp mặt tại ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh. Bên cạnh U17 Việt Nam, khu vực còn có các đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Uzbekistan hay Saudi Arabia…

Việc góp mặt tại sân chơi U17 World Cup mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Việt Nam trong hành trình phát triển dài hạn. Đây là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ cọ xát với những nền bóng đá hàng đầu và tích lũy kinh nghiệm.

U17 Việt Nam đang có hành trình ấn tượng tại giải châu Á với 2 chiến thắng trước U17 Yemen và U17 UAE. Dù nhận thất bại trước U17 Hàn Quốc, đoàn quân của HLV Roland vẫn giành vé vào tứ kết xứng đáng nhờ bản lĩnh và sự ổn định.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam vs U17 Australia sẽ so tài ở vòng tứ kết U17 châu Á 2026 vào lúc 0h00 ngày 17/5 (giờ Việt Nam).

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam U17 World Cup 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dư âm U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE: Giấc mơ có thật của các "chiến binh" trẻ
Dư âm U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE: Giấc mơ có thật của các "chiến binh" trẻ

VOV.VN - Ngược dòng đánh bại U17 UAE với tỉ số 3-2, U17 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở U17 World Cup 2026.

Dư âm U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE: Giấc mơ có thật của các "chiến binh" trẻ

Dư âm U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE: Giấc mơ có thật của các "chiến binh" trẻ

VOV.VN - Ngược dòng đánh bại U17 UAE với tỉ số 3-2, U17 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở U17 World Cup 2026.

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 14/5: U17 Việt Nam gặp lại U17 Australia
Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 14/5: U17 Việt Nam gặp lại U17 Australia

VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 14/5, U17 Việt Nam ngược dòng thắng U17 UAE để gặp U17 Australia ở tứ kết.

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 14/5: U17 Việt Nam gặp lại U17 Australia

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 14/5: U17 Việt Nam gặp lại U17 Australia

VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 14/5, U17 Việt Nam ngược dòng thắng U17 UAE để gặp U17 Australia ở tứ kết.

U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng ấn tượng U17 UAE
U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng ấn tượng U17 UAE

VOV.VN - U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup 2026 sau khi ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C tại giải U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng ấn tượng U17 UAE

U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng ấn tượng U17 UAE

VOV.VN - U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup 2026 sau khi ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C tại giải U17 châu Á 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế