U17 Việt Nam tham dự U17 World Cup 2026 khi nào và ở đâu?

Vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12/2026, quy tụ 48 đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới. Đây là lần thứ 21 giải đấu được tổ chức và cũng là kỳ thứ hai áp dụng thể thức mở rộng, hứa hẹn cạnh tranh khốc liệt hơn.

U17 Việt Nam xuất sắc giành vé dự U17 World Cup 2026 sau trận thắng kịch tích trước U17 UAE. (Ảnh: VFF)

Các trận đấu dự kiến diễn ra tại khu Aspire Zone thuộc Doha và khu vực Al Rayyan với hệ thống sân vận động hiện đại. Trận chung kết nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại sân vận động Khalifa International, một biểu tượng từng đăng cai VCK World Cup 2022.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland gây ấn tượng mạnh khi đứng đầu bảng C tại VCK U17 châu Á.

Theo phân bổ của FIFA, châu Á có 9 suất góp mặt tại ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh. Bên cạnh U17 Việt Nam, khu vực còn có các đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Uzbekistan hay Saudi Arabia…

Việc góp mặt tại sân chơi U17 World Cup mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Việt Nam trong hành trình phát triển dài hạn. Đây là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ cọ xát với những nền bóng đá hàng đầu và tích lũy kinh nghiệm.

U17 Việt Nam đang có hành trình ấn tượng tại giải châu Á với 2 chiến thắng trước U17 Yemen và U17 UAE. Dù nhận thất bại trước U17 Hàn Quốc, đoàn quân của HLV Roland vẫn giành vé vào tứ kết xứng đáng nhờ bản lĩnh và sự ổn định.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam vs U17 Australia sẽ so tài ở vòng tứ kết U17 châu Á 2026 vào lúc 0h00 ngày 17/5 (giờ Việt Nam).