U19 Việt Nam thắng liên tiếp các đội Nhật Bản trên hành trình săn vé World Cup

U19 Việt Nam đang tạo dấu ấn tích cực trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản khi liên tiếp giành chiến thắng trước các đối thủ địa phương. Trong hai ngày 16 và 17/5, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi lần lượt vượt qua các đội U20 và U22 của Đại học Shizuoka Sangyo với tỷ số 2-1 và 3-2.

Ảnh: VFF

Ở trận đấu đầu tiên, các cầu thủ trẻ Việt Nam thể hiện lối chơi tự tin và hiệu quả để giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Trọng Đức Vũ và Thành Vinh. Sang trận tái đấu với đội U22, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại đối thủ 3-2 với các bàn thắng của Thiên Phú, Văn Bách và Quốc Khánh.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ còn hai trận giao hữu chất lượng gặp Đại học Tokai Gakuen và đội dự bị của CLB Shimizu S-Pulse lần lượt vào ngày 19/5 và 21/5.

Chuyến tập huấn tại Nhật Bản kéo dài từ ngày 14/5 đến 26/5 với 30 cầu thủ, hiện toàn đội đang ổn định sinh hoạt tại Nagoya và duy trì cường độ tập luyện cao. Đây là giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước khi U19 Việt Nam bước vào giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia đầu tháng 6.

Tại giải khu vực, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Timor Leste và Myanmar, trong đó chủ nhà Indonesia được đánh giá là đối thủ lớn nhất. Dù vậy, với sự chuẩn bị bài bản cả về chuyên môn lẫn tâm lý, đội bóng áo đỏ được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu dài hạn.

Xa hơn, lứa cầu thủ này chính là nòng cốt của U20 Việt Nam trong hành trình săn vé dự U20 World Cup 2027. Với việc châu Á có 4 suất trực tiếp và thêm 1 suất play-off liên lục địa, cơ hội trở lại sân chơi thế giới sau 10 năm của bóng đá trẻ Việt Nam đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.