U19 Việt Nam thắng liên tiếp các đội Nhật Bản trên hành trình săn vé World Cup

Thứ Hai, 14:00, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U19 Việt Nam thắng liên tiếp các đối thủ hơn tuổi trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản trên hành trình săn vé dự World Cup.

U19 Việt Nam đang tạo dấu ấn tích cực trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản khi liên tiếp giành chiến thắng trước các đối thủ địa phương. Trong hai ngày 16 và 17/5, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi lần lượt vượt qua các đội U20 và U22 của Đại học Shizuoka Sangyo với tỷ số 2-1 và 3-2.

u19 viet nam thang lien tiep cac doi nhat ban tren hanh trinh san ve world cup hinh anh 1
Ảnh: VFF

Ở trận đấu đầu tiên, các cầu thủ trẻ Việt Nam thể hiện lối chơi tự tin và hiệu quả để giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Trọng Đức Vũ và Thành Vinh. Sang trận tái đấu với đội U22, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại đối thủ 3-2 với các bàn thắng của Thiên Phú, Văn Bách và Quốc Khánh.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ còn hai trận giao hữu chất lượng gặp Đại học Tokai Gakuen và đội dự bị của CLB Shimizu S-Pulse lần lượt vào ngày 19/5 và 21/5.

Chuyến tập huấn tại Nhật Bản kéo dài từ ngày 14/5 đến 26/5 với 30 cầu thủ, hiện toàn đội đang ổn định sinh hoạt tại Nagoya và duy trì cường độ tập luyện cao. Đây là giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước khi U19 Việt Nam bước vào giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia đầu tháng 6.

Tại giải khu vực, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Timor Leste và Myanmar, trong đó chủ nhà Indonesia được đánh giá là đối thủ lớn nhất. Dù vậy, với sự chuẩn bị bài bản cả về chuyên môn lẫn tâm lý, đội bóng áo đỏ được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu dài hạn.

Xa hơn, lứa cầu thủ này chính là nòng cốt của U20 Việt Nam trong hành trình săn vé dự U20 World Cup 2027. Với việc châu Á có 4 suất trực tiếp và thêm 1 suất play-off liên lục địa, cơ hội trở lại sân chơi thế giới sau 10 năm của bóng đá trẻ Việt Nam đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

PV/VOV.VN
Tin bóng đá 16-5: Sau U17 Việt Nam, đội tuyển U20 cũng sớm giành vé dự World Cup?
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 16-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Sau U17 Việt Nam, đội tuyển U20 cũng sớm giành vé dự World Cup?; HLV Roland muốn U17 Việt Nam tiến xa hơn tại U17 châu Á 2026; Man City áp đảo cơ hội vô địch FA Cup…

FIFA ra quyết định quan trọng, bóng đá Việt Nam có thêm cơ hội đến World Cup
VOV.VN - FIFA ra quyết định quan trọng về cách tính suất tham dự VCK U20 World Cup 2027, mở ra thêm cơ hội cho U20 Việt Nam trở lại đấu trường danh giá của bóng đá trẻ thế giới.

U19 Việt Nam đối diện khó khăn lớn ở giải U19 Đông Nam Á 2026
VOV.VN - U19 Việt Nam cùng bảng với U19 Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á 2026 trong khi U19 Lào rút lui, không tham dự khiến cuộc cạnh tranh trở nên rất khốc liệt.

U19 Việt Nam chuẩn bị dự giải Đông Nam Á: Cầu thủ Việt kiều Moric vắng mặt
VOV.VN - Trong danh sách U19 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026, không có cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại Croatia - Antonio Moric.

U19 Việt Nam bổ sung thêm thủ môn Việt kiều
VOV.VN - Lực lượng U19 Việt Nam được bổ sung thêm 10 cái tên bao gồm cả thủ môn Việt kiều Aaron Tú Vinh Napierala.

"Thần đồng" HAGL ghi bàn ở V-League sau khi vắng mặt trong danh sách U19 Việt Nam
VOV.VN - Tiền đạo Trần Gia Bảo ghi bàn cho HAGL ở trận hòa Đà Nẵng 3-3 tại vòng 16 V-League 2025/2026 sau khi không có tên trong danh sách triệu tập U19 Việt Nam.

