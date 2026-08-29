U20 Palestine, Iran đến Phú Thọ, sẵn sàng cạnh tranh U20 Việt Nam

Các đội U20 Palestine và U20 Iran đến Phú Thọ trong buổi sáng 29/8. Dù hành trình di chuyển kéo dài, các thành viên đội tuyển U20 Iran vẫn giữ tinh thần thoải mái khi đặt chân tới Việt Nam.

Đội U20 Iran. (Ảnh: VFF).

U20 Iran là một trong những đội bóng được đánh giá cao tại bảng C, khi sở hữu nền bóng đá giàu truyền thống và thuộc nhóm hàng đầu châu lục. Thầy trò HLV Ghasem Haddadifar đã tập trung từ đầu tháng 7, trải qua đợt tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ với 8 trận đấu giao hữu, đồng thời có nhiều đợt tập trung, rèn quân nhằm tuyển chọn và hoàn thiện lực lượng.

Trước khi sang Việt Nam, U20 Iran có hai tuần tập huấn tại Thái Lan. Tại đây, đội bóng Tây Á đã giành chiến thắng trước U20 Thái Lan và hòa U20 Iraq trong các trận đấu giao hữu.

Các cầu thủ U20 Palestine. (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, U20 Palestine gây chú ý khi sở hữu lực lượng có nhiều cầu thủ đang thi đấu và đào tạo ở nước ngoài. Trong đó, đáng chú ý là một số cầu thủ đang khoác áo các đội trẻ tại Đức.

Đội bóng còn lại là U20 Triều Tiên dự kiến sẽ có mặt tại Phú Thọ vào tối nay 29/8. Ngày mai 30/8, buổi họp báo trước các trận đấu tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 sẽ diễn ra.