U23 Thái Lan thua U23 Triều Tiên, hết cơ hội vô địch CFA Team China Cup 2026

Chiều 31/3, lượt trận cuối cùng của CFA Team China Cup 2026 đã diễn ra. Trước lượt trận này, U23 Thái Lan có cơ hội lớn để vô địch khi có được 4 điểm sau 2 trận đã đấu.

Chỉ cần thắng U23 Triều Tiên, U23 Thái Lan sẽ chính thức vô địch trong khi một kết quả hòa cũng giúp đội bóng này tiến sát đến vị trí cao nhất.

Tuy nhiên, U23 Triều Tiên với những cầu thủ kinh nghiệm mới là đội làm chủ trận đấu từ đầu và có bàn mở tỷ số ở phút 19 do công của An Kyong Ung. Đến phút 28, Ri Il Song thực hiện thành công quả phạt đền, nhân đôi cách biệt.

Những diễn biến đầu hiệp 2 chứng kiến U23 Thái Lan nỗ lực dâng cao đội hình tấn công. Họ cũng đã được ăn mừng với bàn rút ngắn tỷ số của Jehhanafee Mamah ở phút 51 nhưng đó cũng là tất cả những gì U23 Thái Lan làm được ở trận đấu hôm nay. Phút 86, Choe Kuk có tình huống dứt điểm quyết đoán tung lưới U23 Thái Lan, ấn định chiến thắng 3-1 cho U23 Triều Tiên.

Với kết quả này, U23 Thái Lan có 4 điểm sau 3 trận trong khi U23 Triều Tiên có 5 điểm. Điều đó đồng nghĩa U23 Thái Lan hết cơ hội vô địch CFA Team China Cup 2026.

U23 Triều Tiên sẽ vô địch giải đấu ở Tây An (Trung Quốc) nếu U23 Trung Quốc không thắng được U23 Việt Nam với cách biệt 3 bàn trở lên.