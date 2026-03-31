中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U23 Thái Lan thua U23 Triều Tiên, hết cơ hội vô địch CFA Team China Cup 2026

Thứ Ba, 17:06, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U23 Thái Lan thua U23 Triều Tiên 1-3, qua đó không còn cơ hội vô địch CFA Team China Cup 2026.

Chiều 31/3, lượt trận cuối cùng của CFA Team China Cup 2026 đã diễn ra. Trước lượt trận này, U23 Thái Lan có cơ hội lớn để vô địch khi có được 4 điểm sau 2 trận đã đấu. 

Ảnh: FAT.
Ảnh: FAT. 

Chỉ cần thắng U23 Triều Tiên, U23 Thái Lan sẽ chính thức vô địch trong khi một kết quả hòa cũng giúp đội bóng này tiến sát đến vị trí cao nhất. 

Tuy nhiên, U23 Triều Tiên với những cầu thủ kinh nghiệm mới là đội làm chủ trận đấu từ đầu và có bàn mở tỷ số ở phút 19 do công của An Kyong Ung. Đến phút 28, Ri Il Song thực hiện thành công quả phạt đền, nhân đôi cách biệt. 

Những diễn biến đầu hiệp 2 chứng kiến U23 Thái Lan nỗ lực dâng cao đội hình tấn công. Họ cũng đã được ăn mừng với bàn rút ngắn tỷ số của Jehhanafee Mamah ở phút 51 nhưng đó cũng là tất cả những gì U23 Thái Lan làm được ở trận đấu hôm nay. Phút 86, Choe Kuk có tình huống dứt điểm quyết đoán tung lưới U23 Thái Lan, ấn định chiến thắng 3-1 cho U23 Triều Tiên. 

Với kết quả này, U23 Thái Lan có 4 điểm sau 3 trận trong khi U23 Triều Tiên có 5 điểm. Điều đó đồng nghĩa U23 Thái Lan hết cơ hội vô địch CFA Team China Cup 2026. 

U23 Triều Tiên sẽ vô địch giải đấu ở Tây An (Trung Quốc) nếu U23 Trung Quốc không thắng được U23 Việt Nam với cách biệt 3 bàn trở lên. 

Trần Tiến/VOV.VN
Tag: U23 Thái Lan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá hôm nay 31/3: U23 Việt Nam thua đáng tiếc U23 Trung Quốc
Kết quả bóng đá hôm nay 31/3: U23 Việt Nam thua đáng tiếc U23 Trung Quốc

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 31/3: U23 Việt Nam thua đáng tiếc U23 Trung Quốc với tỷ số 0-1 trong trận đấu mà các cầu thủ trẻ đã tạo được một số cơ hội.

Kết quả bóng đá hôm nay 31/3: U23 Việt Nam thua đáng tiếc U23 Trung Quốc

Kết quả bóng đá hôm nay 31/3: U23 Việt Nam thua đáng tiếc U23 Trung Quốc

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 31/3: U23 Việt Nam thua đáng tiếc U23 Trung Quốc với tỷ số 0-1 trong trận đấu mà các cầu thủ trẻ đã tạo được một số cơ hội.

Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc ở đâu?
Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc ở đâu?

VOV.VN - Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc trong khuôn khổ giải CFA Team China 2026 lúc 18h35 ngày 31/3 ở đâu?

Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc ở đâu?

Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc ở đâu?

VOV.VN - Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc trong khuôn khổ giải CFA Team China 2026 lúc 18h35 ngày 31/3 ở đâu?

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3: U23 và ĐT Việt Nam ra sân
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3: U23 và ĐT Việt Nam ra sân

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3, U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam sẽ cùng ra sân thi đấu.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3: U23 và ĐT Việt Nam ra sân

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3: U23 và ĐT Việt Nam ra sân

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3, U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam sẽ cùng ra sân thi đấu.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá