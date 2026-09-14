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Trung vệ mới nhập tịch gửi thông điệp tới HLV Kim Sang Sik

Thứ Hai, 12:39, 14/09/2026
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VOV.VN - Trung vệ Lương Chí Khải bày tỏ niềm tự hào sau khi chính thức có quốc tịch Việt Nam, qua đó mở ra cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Lương Chí Khải chính thức trở thành công dân Việt Nam

Sáng 14/9, trung vệ Kyle Colonna của Thể Công Viettel chính thức nhận quyết định nhập quốc tịch Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1999 sẽ mang tên Lương Chí Khải sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Lương Chí Khải đến Việt Nam thi đấu từ năm 2024 và khoác áo Hà Nội FC. Tuy nhiên, trung vệ này chưa tạo được nhiều dấu ấn trước khi chuyển sang thi đấu cho Thể Công Viettel.

Tại đội bóng áo lính, Lương Chí Khải từng bước khẳng định năng lực dưới sự dẫn dắt của HLV Popov. Trung vệ này trở thành một trong những chốt chặn đáng tin cậy của Thể Công Viettel ở hàng phòng ngự. Tính đến thời điểm hiện tại, Lương Chí Khải đã thi đấu 30 trận cho Thể Công Viettel, ghi 2 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo.

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Lương Chí Khải chính thức có quốc tịch Việt Nam

Chia sẻ trong ngày chính thức trở thành công dân Việt Nam, Lương Chí Khải bày tỏ niềm vinh dự và sự háo hức trước những cơ hội mới trong sự nghiệp: “Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ để tôi có ngày hôm nay. Tôi rất vinh dự được chính thức trở thành công dân nhập tịch của Việt Nam. Tôi rất hào hứng với những cơ hội phía trước”.

Việc hoàn tất thủ tục nhập tịch giúp Lương Chí Khải đủ điều kiện để được xem xét triệu tập lên ĐT Việt Nam trong tương lai. Trung vệ của Thể Công Viettel có thể trở thành phương án bổ sung cho hàng phòng ngự của HLV Kim Sang Sik nếu duy trì phong độ ổn định tại V-League.

Sự xuất hiện của Lương Chí Khải cũng mở rộng thêm lựa chọn nhân sự cho HLV Kim Sang Sik trong quá trình xây dựng lực lượng ĐT Việt Nam hướng tới những mục tiêu phía trước.

PV/VOV.VN
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