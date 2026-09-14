Đình Bắc quyết tâm cùng CAHN giành chiến thắng trước Gamba Osaka

Đình Bắc đánh giá cao sức mạnh của Gamba Osaka

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu với Gamba Osaka của Nhật Bản tại Cúp C1 châu Á 2026/2027, Nguyễn Đình Bắc đánh giá đây là đối thủ mạnh và sở hữu nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường châu lục. Dù vậy, tiền đạo CAHN khẳng định toàn đội không e ngại và sẽ tập trung tối đa cho trận đấu.

“Với cá nhân Đình Bắc, Gamba Osaka là một đội bóng mạnh. Nhưng bóng đá có thắng, có thua không phai lúc nào cũng thắng mãi. Gamba Osaka vẫn là đối thủ mạnh và toàn đội sẽ tập trung tối đa cho trận đấu này” - Đình Bắc chia sẻ.

Đình Bắc quyết tâm trước trận đấu với đại diện Nhật Bản (Ảnh: CAHN).

Để chuẩn bị cho trận đấu, CAHN đã theo dõi trận đấu gần đây của Gamba Osaka nhằm phân tích đối thủ. Tuy nhiên, Đình Bắc nhấn mạnh đội bóng ngành Công an vẫn ưu tiên hoàn thiện lối chơi và phát huy tối đa khả năng của chính mình.

Tiền đạo người Nghệ An cho biết: “CAHN đang tập trung vào chính mình, hoàn thiện lối chơi để khi bước vào trận đấu, toàn đội có thể thi đấu tốt nhất”.

Đình Bắc cũng khẳng định tinh thần của CAHN đang ở trạng thái tốt trước ngày bước vào hành trình tại Cúp C1 châu Á 2026/2027. Đây là sân chơi quy tụ nhiều CLB mạnh của châu Á và mang đến cơ hội để các cầu thủ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế.

Đình Bắc khẳng định: “Đây là một giải đấu có ý nghĩa khi quy tụ các câu lạc bộ hàng đầu châu Á. CAHN phải thi đấu với rất nhiều đội bóng mạnh. Tuy nhiên, toàn đội và các cầu thủ đều rất quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu trong từng trận đấu”

Bên cạnh đó, tiền đạo CAHN kỳ vọng đội bóng sẽ tạo dấu ấn ngay trận ra quân và hướng tới chiến thắng trước Gamba Osaka. Đặc biệt, trận đấu diễn ra trong thời điểm CLB hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập, qua đó tạo thêm động lực để các cầu thủ thi đấu với quyết tâm cao nhất.

HLV Polking đặt mục tiêu giành điểm trước Gamba Osaka

Trong khi đó, HLV Polking cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng và hạnh phúc khi được góp mặt ở sân chơi châu Á. Đây là cơ hội để CLB phát triển, đồng thời giúp các cầu thủ có thêm trải nghiệm ở đấu trường quốc tế”.

HLV Polking dành sự tôn trọng lớn với Gamba Osaka (Ảnh: CAHN).

HLV Polking cũng dành sự tôn trọng cho Gamba Osaka. Ông đánh giá đại diện Nhật Bản sở hữu lịch sử, truyền thống và lực lượng cầu thủ chất lượng, bất chấp những kết quả chưa thực sự ổn định trong thời gian gần đây.

“Gamba Osaka đang trải qua những thời điểm thăng trầm, nhưng họ vẫn là một CLB lớn và có nhiều cầu thủ chất lượng. Có thể họ cần thêm thời gian để tìm lại phong độ tốt nhất, nhưng đây chắc chắn vẫn là một đối thủ rất mạnh đối với chúng tôi” - HLV Polking nhận định.

Theo HLV Polking, Gamba Osaka đang gặp một số khó khăn ở đấu trường quốc nội, trong khi CAHN có sự chuẩn bị và trạng thái tâm lý tốt. Đây là cơ sở để ông kỳ vọng đội bóng có thể giành được kết quả tích cực.

HLV Polking thừa nhận: “Nếu chúng tôi thi đấu tốt và giành được điểm, thậm chí có thể giành chiến thắng, đó sẽ là một kết quả tuyệt vời đối với CLB nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, để làm được điều đó chắc chắn không dễ dàng”.

Trận đấu giữa Gamba Osaka vs CAHN diễn ra vào lúc 17h ngày 15/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.