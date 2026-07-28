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U23 Việt Nam có bước chuẩn bị quan trọng cho ASIAD 2026

Thứ Ba, 15:27, 28/07/2026
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VOV.VN - U23 Việt Nam đã có những bước đầu tiên để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng bậc nhất trong năm 2026.

Ngày mai (29/7), U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại trong đợt tập trung ngắn ngày nhằm rà soát, đánh giá lực lượng và chuẩn bị cho mục tiêu ASIAD 2026.

Danh sách hội quân gồm 29 cầu thủ, quy tụ nhiều gương mặt đã góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026 cũng như giải giao hữu quốc tế CFA Team China vừa qua. Trong đó có những cái tên nổi bật như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Võ Anh Quân, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Le Viktor, Nguyễn Công Phương cùng các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt…

u23 viet nam co buoc chuan bi quan trong cho asiad 2026 hinh anh 1
HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được HLV Kim Sang Sik tin tưởng trao cương vị quyền HLV trưởng (Ảnh: VFF)

Do nhiều cầu thủ đang làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia hoặc cùng CLB chuẩn bị cho mùa giải mới của V-League, U23 Việt Nam chưa thể quy tụ đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Kế hoạch hội quân của một số cầu thủ cũng sẽ được điều chỉnh linh hoạt nhằm đảm bảo hài hòa giữa nhiệm vụ tại đội tuyển và kế hoạch của các CLB chủ quản.

Trong thời gian HLV Kim Sang Sik cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách công tác chuyên môn của U23 Việt Nam trong đợt tập trung này.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29/7 đến hết ngày 6/8, qua đó tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện sự chuẩn bị cho ASIAD 2026.

ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10/2026. Ở môn bóng đá nam, 15 đội tuyển được chia thành 4 bảng đấu (ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội). Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

u23 viet nam co buoc chuan bi quan trong cho asiad 2026 hinh anh 2
Danh sách U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho ASIAD 2026.
PV/VOV.VN
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