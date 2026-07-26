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Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam có bến đỗ mới sau khi chia tay Nam Định

Chủ Nhật, 10:09, 26/07/2026
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VOV.VN - Sau khi chia tay Nam Định, tiền vệ Trần Văn Công chính thức gia nhập CLB TP.HCM và sẽ chinh chiến ở giải hạng Nhất 2026/2027.

Tiền vệ Trần Văn Công chính thức cập bến CLB TP.HCM. Đây là sự bổ sung chất lượng cho đội bóng vừa xuống chơi tại giải hạng Nhất sau mùa giải V-League 2025/2026.

Trần Văn Công từng là thành viên U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo và HLV Gong Oh Kyun. Dấu ấn lớn nhất của tiền vệ này là việc cùng U23 Việt Nam tiến vào tứ kết giải U23 châu Á 2022.

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Tiền vệ Trần Văn Công gia nhập CLB TP.HCM. (Ảnh: CLB)

Ở cấp độ CLB, Trần Văn Công từng thi đấu cho Hà Tĩnh và Nam Định tại V-League. Đáng chú ý, Trần Văn Công đã cùng Nam Định vô địch 2023/2024 và 2024/2025 cũng như giành Siêu cúp Quốc gia 2024.

Sau khi mùa giải 2025/2026 kết thúc, Trần Văn Công chia tay Nam Định và quyết định gia nhập CLB TP.HCM. Tiền vệ này được kỳ vọng sẽ giúp CLB TP.HCM trở thành ứng viên nặng ký cho suất thăng hạng lên V-League ở giải hạng Nhất 2026/2027.

Trước khi chiêu mộ Trần Văn Công, CLB TP.HCM đã liên tiếp nâng cấp hàng tiền vệ với 2 tân binh dày dạn kinh nghiệm chinh chiến ở V-League là Cao Văn Triền và Đặng Anh Tuấn.

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Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Nam Định chia tay đội phó

VOV.VN - Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Nam Định đã chính thức nói lời chia tay đội phó Dương Thanh Hào sau bốn mùa giải gắn bó. Trung vệ giàu kinh nghiệm là một trong những nhân tố góp công lớn vào giai đoạn thành công nhất trong lịch sử đội bóng thành Nam.

Hoàng Long/VOV.VN
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