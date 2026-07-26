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Chuyển nhượng V-League: Hà Nội FC chiêu mộ cựu tuyển thủ U23 Việt Nam

Chủ Nhật, 13:00, 26/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Mai Sỹ Hoàng cập bến Hà Nội FC sau khi chia tay Hà Tĩnh.

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Mai Sỹ Hoàng từng khoác áo U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Hà Nội FC thông báo chính thức chiêu mộ thành công hậu vệ Mai Sỹ Hoàng. Đây là tân binh thứ 4 gia nhập đội bóng Thủ đô trong những ngày gần đây sau tiền vệ Bùi Ngọc Long, tiền vệ Phạm Đức Huy và tiền đạo Andrew Jung.

“Một giấc mơ. Một thử thách. Và tôi đã sẵn sàng viết nên chương mới cùng Hà Nội FC” – Mai Sỹ Hoàng chia sẻ khi cập bến sân Hàng Đẫy.

Mai Sỹ Hoàng sinh năm 1999 và thi đấu sở trường ở vị trí hậu vệ cánh trái. Đây là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA và từng khoác áo U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Trước khi cập bến Hà Nội FC, Mai Sỹ Hoàng từng thi đấu cho SLNA và Hà Tĩnh. Trong 2 mùa giải gần đây, Mai Sỹ Hoàng đóng vai trò trụ cột của Hà Tĩnh và là một trong những hậu vệ cánh trái có phong độ ổn định nhất tại V-League.

Mai Sỹ Hoàng cũng được xem là sự thay thế cho Lê Văn Xuân, hậu vệ cánh vừa chia tay Hà Nội FC sau khi kết thúc mùa giải 2025/2026.

Hoàng Long/VOV.VN
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