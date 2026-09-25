VĐV Thái Lan giành HCV chạy 100m nam, phá 2 kỷ lục ASIAD

Chiều 25/9, VĐV Thái Lan - Puripol Boonson đã phá kỷ lục ASIAD ở nội dung chạy 100m nam môn điền kinh khi đạt thành tích 9 giây 91 ở vòng loại.

Ảnh: Gia Cát.

Đến buổi tối, Boonson tiếp tục cho thấy năng lực của mình khi về nhất nội dung chung kết với thành tích 9 giây 90, giành HCV và phá luôn kỷ lục do chính mình tạo ra ở vài tiếng trước đó.

Puripol, sinh năm 2006, được đánh giá là một trong những chân chạy trẻ tiến bộ nhanh nhất châu Á, sở hữu tiềm năng lớn để trở thành gương mặt hàng đầu ở cự ly ngắn những năm tới.

Ảnh: Gia Cát.

Anh nổi lên từ SEA Games 2021 tổ chức ở Việt Nam khi giành hat-trick HC vàng ở các nội dung 100m, 200m và tiếp sức 4x100m. Năm 2022, Puripol liên tục cải thiện thành tích cá nhân. Đặc biệt, việc đạt 20 giây 19 tại Almaty giúp anh lập kỷ lục U18 và U20 châu Á, trở thành VĐV trẻ có thông số tốt thứ ba thế giới, chỉ sau Erriyon Knighton và Usain Bolt thời tuổi teen.

Với việc phá kỷ lục ASIAD, Puripol Boonson chắc chắn sẽ muốn hướng tới những đấu trường cao hơn như giải điền kinh vô địch thế giới và Olympic trong thời gian tới.