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Thủng lưới đáng tiếc ở hiệp phụ, ĐT nữ Việt Nam ngẩng cao đầu rời ASIAD 2026

Thứ Sáu, 15:35, 25/09/2026
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VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam có màn trình diễn kiên cường trước ĐT nữ Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 2026 và chỉ chịu thua 0-1 khi thủng lưới ở phút 109.

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ĐT nữ Việt Nam có màn trình diễn quả cảm trước ĐT nữ Trung Quốc tại tứ kết ASIAD 2026. (Ảnh: CFA)

ĐT nữ Việt Nam thể hiện chiến thuật hợp lý, kết hợp giữa phòng ngự số đông và những thời điểm đẩy cao đội hình tấn công, cùng tinh thần thi đấu quả cảm trước ĐT nữ Trung Quốc ở tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã khiến ĐT nữ Trung Quốc có nhiều thời điểm phải lắc đầu ngao ngán vì tấn công bế tắc. Ngoài ra, thủ môn Kim Thanh cũng có những pha cứu thua xuất thần trong khung thành.

Sau 90 phút thi đấu, ĐT nữ Việt Nam hòa ĐT nữ Trung Quốc 0-0 và kéo trận tứ kết vào hiệp phụ. Đây cũng là lần đầu tiên, ĐT nữ Việt Nam hòa ĐT nữ Trung Quốc và không để thủng lưới trong quãng thời gian thi đấu chính thức.

Đáng tiếc, ĐT nữ Việt Nam đã để thủng lưới ở phút 109, ngay sau khi Ngân Thị Vạn Sự bỏ lỡ cơ hội ở phút 108. Wang Shuang là người ghi bàn duy nhất ở trận đấu này và đưa ĐT nữ Trung Quốc vào bán kết ASIAD 2026 gặp ĐT nữ Triều Tiên.

Thua đáng tiếc 0-1 trước ĐT nữ Trung Quốc trong hiệp phụ, ĐT nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại môn bóng đá nữ ASIAD 2026. 

08:11
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ĐT nữ Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn ở vòng bảng ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Để có mặt tại tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam xếp thứ ba bảng E với 1 điểm sau 1 trận hòa, 2 trận thua, ghi 1 bàn thắng và để thủng lưới 10 lần.

Trong khi đó, ĐT nữ Trung Quốc giành ngôi nhất bảng G với 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận hòa. Đội bóng này ghi 11 bàn thắng, thủng lưới 3 bàn.

Chưa xét đến đẳng cấp của 2 đội, chỉ riêng thành tích ở vòng đấu bảng đã nói lên sự chênh lệch trình độ giữa đôi bên và màn đọ sức chiều nay sẽ là thách thức cực đại với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

ĐT nữ Việt Nam tiến đến ASIAD năm nay với nhiều cầu thủ trẻ cùng một HLV mới. Do đó, đội bóng dù cố gắng ở vòng bảng nhưng vẫn thể hiện nhiều hạn chế về chuyên môn. Những gì đội đã thể hiện ở vòng bảng cho thấy sẽ còn mất rất nhiều thời gian để bóng đá nữ Việt Nam có thể trở lại với những thời điểm đạt đỉnh về phong độ.

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ĐT nữ Trung Quốc là ứng viên cho tấm HCV môn bóng đá nữ ASIAD 2026. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, mục tiêu của đội đề ra trước giải là vào tứ kết đã hoàn thành. Giờ là lúc thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có thể thi đấu với tinh thần thoải mái nhất trước một đối thủ ở trên tầm rất nhiều. Khi đó, những bất ngờ vẫn hoàn toàn có thể đến dù tỷ lệ không cao.

Về phần ĐT nữ Trung Quốc, đội bóng này từ lâu đã là một thế lực của châu Á nhưng họ cũng đang đối mặt những vấn đề gần như tương tự với bóng đá nữ Việt Nam, đó là các trụ cột đã lớn tuổi và những cầu thủ trẻ lên thay thế chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Zhang Rui (37 tuổi), Wu Haiyan (33 tuổi) hay đặc biệt là Wang Shuang (31 tuổi) vẫn là những nhân tố không thể thay thế của ĐT nữ Trung Quốc và khi các cầu thủ này không phát huy được năng lực, ĐT nữ Trung Quốc ngay lập tức gặp khó khăn mà trận hòa 1-1 với Uzbekistan ở vòng bảng là minh chứng rõ ràng nhất.

Tất nhiên, ĐT nữ Trung Quốc vẫn ở trên tầm một ĐT nữ Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề. Vì thế, chỉ cần các cô gái Việt Nam thi đấu hết khả năng và cố gắng có một bàn thắng trong trận đấu hôm nay cũng đã là thành công lớn.

12:14
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Danh sách đăng ký thi đấu của ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Trung Quốc. (Ảnh: BTC)
13:00

Trận đấu bắt đầu!!! ĐT nữ Việt Nam giao bóng

13:04

4': Sức ép nghẹt thở!!! ĐT nữ Trung Quốc tràn lên ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm tạo ra cơ hội đầu tiên. Tuy nhiên, thủ môn Kim Thanh đã bắt gọn cú sút của Wang Yanwen.

13:07

7': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Kim Thanh phản xạ xuất thần trước pha dứt điểm cận thành của Wang Yanwen, cứu ĐT nữ Việt Nam thoát bàn thua trông thấy.

13:10

10': Cơ hội của ĐT nữ Việt Nam!!! Ngân Thị Vạn Sự thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng không thắng được Xiao Zitong.

13:16

15': Nguy hiểm!!! Xie Zongmei dứt điểm vọt xà ngang sau khi trung vệ Nguyễn Thị Hoa đánh đầu phá bóng hụt. 

13:21

19': Pha bóng thót tim!!! Nỗ lực phá bóng của Diễm My khiến thủ môn Kim Thanh lỡ trớn và suýt trở thành pha đá phản lưới nhà. Rất may, trái bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

13:22

20': Thẻ vàng!!! Xie Zongmei phạm lỗi với Thái Thị Thảo sau khi thất thế trong pha tranh chấp trước cầu môn ĐT nữ Việt Nam.

13:26

25': Giải nguy kịp thời!!! Tiền vệ Thái Thị Thảo kịp lùi về và xoạc bóng giải nguy sau khi Wang Yanwen thoát xuống sau lưng các hậu vệ ĐT nữ Việt Nam.

13:32

30': ĐT nữ Việt Nam gây bất ngờ!!! Các học trò HLV Hoàng Văn Phúc táo bạo đẩy cao đội hình, chủ động cầm bóng và gây sức ép lên hàng phòng ngự ĐT nữ Trung Quốc.

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ĐT nữ Việt Nam thi đấu tự tin trước ĐT nữ Trung Quốc. (Ảnh: CFA)
13:32

31': KHÔNG VÀO!!! Bích Thùy tung cú sút xa chệch mục tiêu sau pha phối hợp tấn công của ĐT nữ Việt Nam.

13:35

34': Hoan hô Kim Thanh!!! Các hậu vệ ĐT nữ Việt Nam sững lại khi cho rằng đối phương đã việt vị, nhưng Wang Shuang có pha di chuyển rất thông minh để không bị thổi phạt. Rất may, thủ môn Kim Thanh kịp thời lao lên ngăn đối phương dứt điểm.

13:40

39': Thẻ vàng!!! Zhang Chengxue phạm lỗi với Trúc Hương để ngăn ĐT nữ Việt Nam phản công.

13:44

43': Phòng ngự kín kẽ!!! Xie Zongmei lắc đầu ngao ngán sau khi nỗ lực thoát xuống sát đáy biên nhưng không thể thực hiện pha phối hợp như ý trước sự đeo bám của hàng thủ ĐT nữ Việt Nam.

13:46

45': Nỗ lực bất thành!!! Thủ môn Kim Thanh bắt gọn quả tạt trước khi Wang Yanwen kịp dứt điểm. Ngay sau đó, ĐT nữ Việt Nam tổ chức phản công nhưng Bích Thùy không thể vượt qua hậu vệ đối phương.

13:47

Hiệp 1 kết thúc!!! ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Trung Quốc bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

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Ảnh: VFF
14:01

Hiệp 2 bắt đầu!!! ĐT nữ Trung Quốc giao bóng

14:07

49': KHÔNG VÀO!!! Vạn Sự bất ngờ cướp bóng bên phần sân đối phương rồi đột phá và tung cú dứt điểm chệch cột dọc.

14:09

52': Nguy hiểm!!! Các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam có một thoáng mất tập trung khi cho rằng trái bóng đã đi hết đường biên. Tuy nhiên, trọng tài không cắt còi. ĐT nữ Trung Quốc chớp thời tạo ra 2 pha dứt điểm liên tiếp của Wang Shuang và Wu Haiyan nhưng đều không thắng được thủ môn Kim Thanh.

14:14

57': ĐT nữ Việt Nam thay người!!! Thanh Nhã, Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa vào thế chỗ Bích Thùy, Hải Yến, Tuyết Ngân. Bên phía ĐT nữ Trung Quốc, Wang Aifang và Wurigumula rời sân nhường chỗ cho Liu Jing, Shao Ziqin.

14:20

62': ĐT nữ Việt Nam tấn công sắc nét!!! Các cô gái áo trắng phối hợp mượt mà trước khi Vũ Thị Hoa ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương rồi thực hiện quả tạt. Tiếc rằng, không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm.

14:20

63': ĐT nữ Trung Quốc phản công!!! Wang Shuang xử lý lắt léo trong vòng cấm rồi tung đường chuyền thuận lợi nhưng Xie Zongmei dứt điểm hụt.

14:22

66': Hoan hô Kim Thanh!!! Thủ môn ĐT nữ Việt Nam bay người cản phá cú sút uy lực của Zhang Rui. Ngay sau đó, Kim Thanh tiếp tục hóa giải tình huống đá phạt góc hướng thẳng vào khung thành của Liu Jing.

14:27

70': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Kim Thanh bắt gọn cú sút chéo góc của Wang Shuang. Trước đó, cầu thủ tấn công của ĐT nữ Trung Quốc đã có pha đi bóng qua 2 hậu vệ.

14:28

72': ĐT nữ Việt Nam thay người bất đắc dĩ!!! Trung vệ Diễm My dính chấn thương và phải tập tễnh rời sân nhường chỗ cho Hồng Nhung. Ngoài ra, HLV Hoàng Văn Phúc cũng đưa Dương Thị Vân vào thay Thu Xuân ở hàng tiền vệ.

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Trung vệ Diễm My thi đấu xuất sắc trước khi rời sân vì chấn thương. (Ảnh: CFA)
14:31

75': Thẻ vàng!!! Wang Yanwen kéo ngã Nguyễn Thị Hoa và phải lĩnh án phạt.

14:37

80': Chiến đấu kiên cường!!! Thái Thị Thảo bị đau và cần tới sự chăm sóc của đội ngũ y tế sau pha tranh chấp lăn xả.

14:38

82': QUYẾT ĐỊNH TÁO BẠO!!! Ngọc Minh Chuyên bất ngờ tung cú sút từ cự ly khoảng 30m nhưng thủ môn ĐT nữ Trung Quốc đã chơi cảnh giác.

14:44

87': ĐT nữ Việt Nam thi đấu tự tin!!! Các cô gái áo trắng chủ động cầm bóng, đẩy cao đội hình khi trận đấu bước vào những phút cuối thay vì chơi phòng ngự lùi sâu.

14:48

90'+2: Phòng ngự thành công!!! Wang Yanwen đánh đầu vọt xà ngang khi bị Nguyễn Thị Hoa theo sát.

14:50

90'+3: CẢN PHÁ XUẤT SẮC!!! Thủ môn Kim Thanh chiến thắng Shao Ziquin trong pha đối mặt và cứu ĐT nữ Việt Nam thoát bàn thua trông thấy.

14:51

Hiệp 2 kết thúc!!! ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Trung Quốc sẽ bước vào hiệp phụ sau khi hòa 0-0 trong 90 phút thi đấu chính thức.

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Ảnh: VFF
14:55

Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu!!! ĐT nữ Việt Nam giao bóng

14:56

92': ĐT nữ Việt Nam uy hiếp khung thành!!! Dương Thị Vân tung cú sút vọt xà ngang khi bóng nảy ra sau tình huống phạt góc.

15:03

97': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Kim Thanh có pha cứu thua khó tin trước cú đánh đầu cận thành của Yuan Cong. Sau đó, Shao Ziquin đánh đầu bồi vọt xà ngang.

15:05

99': Thẻ vàng!!! Vũ Thị Hoa nhận án phạt khi ngăn cản ĐT nữ Trung Quốc đá phạt nhanh.

15:07

102': May mắn mỉm cười!!! Shao Ziquin thoát xuống sau lưng hàng thủ ĐT nữ Việt Nam rồi xoay người dứt điểm. Tuy nhiên, Thanh Nhã kịp tác động để khiến trái bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

15:11

Hiệp phụ thứ nhất kết thúc!!! ĐT nữ Việt Nam giữ vững tỷ số hòa 0-0 trước ĐT nữ Trung Quốc

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ĐT nữ Việt Nam phòng ngự lăn xả trước sức tấn công của ĐT nữ Trung Quốc. (Ảnh: CFA)
15:12

Hiệp phụ thứ hai bắt đầu!!! ĐT nữ Trung Quốc giao bóng

15:14

106': Chiến đấu hết mình!!! Vạn Sự vẫn đi bóng đầy quyết tâm dù bị tuột giày. Tiếc rằng, Vạn Sự không thể kiếm về quả phạt khi ngã trước vòng cấm ĐT nữ Trung Quốc.

15:15

108': ĐT NỮ VIỆT NAM SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Vạn Sự dứt điểm hụt trong gang tấc sau đường căng ngang dọn cỗ của Vũ Thị Hoa.

15:17

109': VÀO!!! ĐT nữ Việt Nam 0-1 ĐT nữ Trung Quốc 

ĐT nữ Trung Quốc mở tỷ số ngay sau khi ĐT nữ Việt Nam vừa bỏ lỡ cơ hội. Wang Shuang di chuyển thông minh để đón đường chuyền vào từ cánh phải rồi tung cú sút thành bàn. Sau tình huống này, các trọng tài đã trao đổi khá lâu nhưng cuối cùng chỉ có tấm thẻ vàng cho Sun Fanxing và bàn thắng vẫn được công nhận.

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Wang Shuang là tác giả bàn mở tỷ số. (Ảnh: CFA)
15:22

114': ĐT nữ Việt Nam thay người!!! Lưu Hoàng Vân vào thế chỗ Vạn Sự.

15:24

116': ĐT nữ Việt Nam thoát bàn thua!!! Wang Shuang dứt điểm vọt xà ngang trước khung thành rộng mở sau khi Yuan Cong loại bỏ thủ môn Kim Thanh.

15:29

120': ĐT nữ Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ!!! Trong khi đó, các cầu thủ ĐT nữ Trung Quốc lùi sâu phòng ngự để bảo vệ thành quả.

15:32

HẾT GIỜ!!! ĐT nữ Việt Nam thất bại 0-1 trước ĐT nữ Trung Quốc và dừng bước tại tứ kết ASIAD 2026.

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Ảnh: VFF

 

 
Hoàng Long/VOV.VN
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