Thủng lưới đáng tiếc ở hiệp phụ, ĐT nữ Việt Nam ngẩng cao đầu rời ASIAD 2026
VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam có màn trình diễn kiên cường trước ĐT nữ Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 2026 và chỉ chịu thua 0-1 khi thủng lưới ở phút 109.
ĐT nữ Việt Nam thể hiện chiến thuật hợp lý, kết hợp giữa phòng ngự số đông và những thời điểm đẩy cao đội hình tấn công, cùng tinh thần thi đấu quả cảm trước ĐT nữ Trung Quốc ở tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026.
Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã khiến ĐT nữ Trung Quốc có nhiều thời điểm phải lắc đầu ngao ngán vì tấn công bế tắc. Ngoài ra, thủ môn Kim Thanh cũng có những pha cứu thua xuất thần trong khung thành.
Sau 90 phút thi đấu, ĐT nữ Việt Nam hòa ĐT nữ Trung Quốc 0-0 và kéo trận tứ kết vào hiệp phụ. Đây cũng là lần đầu tiên, ĐT nữ Việt Nam hòa ĐT nữ Trung Quốc và không để thủng lưới trong quãng thời gian thi đấu chính thức.
Đáng tiếc, ĐT nữ Việt Nam đã để thủng lưới ở phút 109, ngay sau khi Ngân Thị Vạn Sự bỏ lỡ cơ hội ở phút 108. Wang Shuang là người ghi bàn duy nhất ở trận đấu này và đưa ĐT nữ Trung Quốc vào bán kết ASIAD 2026 gặp ĐT nữ Triều Tiên.
Thua đáng tiếc 0-1 trước ĐT nữ Trung Quốc trong hiệp phụ, ĐT nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại môn bóng đá nữ ASIAD 2026.