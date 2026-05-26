VFF ký kết đặc biệt phục vụ cho bóng đá Việt Nam

Ngày 26/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố Bệnh viện Đại học Phenikaa trở thành thành viên của chương trình Mạng Lưới Y Học Thể Thao do Ban Y Học Thể Thao - LĐBĐVN Điều Phối Và Phát Triển (VFF Medical Committee Network Membership).

Việc mở rộng mạng lưới y học thể thao nằm trong định hướng của LĐBĐVN nhằm từng bước xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế đồng bộ, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị và phục hồi cho cầu thủ, vận động viên bóng đá trên toàn quốc.

Vượt qua quy trình đánh giá chuyên môn chặt chẽ, Bệnh viện Đại học Phenikaa đã chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới Y học Thể thao LĐBĐVN, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chuyên môn với hệ thống chuyên khoa hoạt động thực tiễn chuyên sâu như Ngoại chấn thương chỉnh hình, Nội - Tim mạch - Hô hấp và Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu.

Nhân sự tại Bệnh viện Đại học Phenikaa tham gia trực tiếp vào mạng lưới là đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm thực tiễn. Tiêu biểu là GS.TS.BS Cao Minh Châu - chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Phục hồi chức năng và ThS.BS Nguyễn Bá Sơn - Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, chuyên gia Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao.

ThS.BS Nguyễn Bá Sơn - Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, chuyên gia Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết, hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại và đồng bộ cho các cầu thủ bóng đá Việt Nam. Không chỉ tập trung vào điều trị chấn thương, chương trình còn đẩy mạnh các hoạt động dự phòng, theo dõi sức khỏe dài hạn, phục hồi chức năng, dinh dưỡng thể thao và nâng cao năng lực y học bóng đá theo hướng bài bản, chuyên nghiệp.

Với nền tảng chuyên môn từ nội soi khớp đến y học thể thao, đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Đại học Phenikaa sẽ phối hợp cùng LĐBĐVN xây dựng lộ trình phục hồi chức năng cá thể hóa. Mục tiêu điều trị hướng tới việc khôi phục tối đa khả năng vận động, sức bền thể chất, giúp vận động viên sớm quay trở lại tập luyện và thi đấu an toàn.

Theo định hướng của LĐBĐVN, Mạng lưới Y học Thể thao VFF sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới nhằm từng bước xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại và đồng bộ cho VĐV bóng đá Việt Nam. Chương trình đồng thời tập trung vào công tác điều trị chấn thương và hướng tới các hoạt động dự phòng, theo dõi sức khỏe dài hạn, phục hồi chức năng, dinh dưỡng thể thao và nâng cao năng lực y học bóng đá theo hướng chuyên nghiệp, hệ thống.

Việc hợp tác với các cơ sở y tế uy tín như Bệnh viện Đại học Phenikaa sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cầu thủ, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.