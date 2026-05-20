  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
VFF có động thái đặc biệt sau chiến tích giành vé World Cup của U17 Việt Nam

Thứ Tư, 18:20, 20/05/2026
VOV.VN - Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Thường trực BCH VFF gửi thư cảm ơn tới các Câu lạc bộ và Trung tâm Đào tạo bóng đá có cầu thủ, HLV, cán bộ chuyên môn đóng góp cho chiến tích vô địch U17 Đông Nam Á và giành vé dự U17 World Cup của U17 Việt Nam.

Trong thư, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc tới các đơn vị đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để các cầu thủ, các HLV, cán bộ chuyên môn tập trung, tập huấn và thi đấu cùng đội tuyển U17 Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ và hỗ trợ tích cực từ các CLB, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trong quá trình chuẩn bị cho đội tuyển. Những đóng góp đó đã góp phần quan trọng giúp U17 Việt Nam liên tiếp hoàn thành hai mục tiêu lớn trong năm 2026 là giành chức vô địch U17 Đông Nam Á và xuất sắc đoạt vé tham dự VCK U17 World Cup 2026 thông qua thành tích lọt vào tứ kết VCK U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam liên tiếp vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh thành tích của U17 Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tiếp thêm niềm tin và niềm tự hào cho người hâm mộ bóng đá nước nhà, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa các CLB, Trung tâm Đào tạo Bóng đá và các đội tuyển quốc gia là nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo VFF đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ và đồng hành từ các CLB, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trong công tác phát triển các đội tuyển quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững của bóng đá Việt Nam.

Hoàng Long/VOV.VN
Tin liên quan

Bốc thăm U17 World Cup 2026: Nín thở chờ đối thủ U17 Việt Nam
VOV.VN - Ngày 21/5 tới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ chính thức tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu chung kết U17 châu Á 2026: Trung Quốc và Nhật Bản tranh ngôi vô địch
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết U17 châu Á 2026 giữa U17 Trung Quốc vs U17 Nhật Bản.

Xác định thêm 4 đội giành vé dự U17 World Cup 2026
VOV.VN - Sau những trận đấu mới nhất của giải U17 châu Phi, BTC đã xác định được thêm 4 đội bóng sẽ giành quyền tham dự VCK U17 World Cup 2026.

HLV Roland xúc động trải lòng về tấm vé World Cup lịch sử của U17 Việt Nam
VOV.VN - HLV Cristiano Roland tự hào khi cùng U17 Việt Nam hoàn thành hai mục tiêu lớn trong thời gian ngắn gồm chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và tấm vé tham dự U17 World Cup 2026.

AFC chúc mừng VFF và kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam
VOV.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) gửi thư chúc mừng VFF và kỳ tích giành tấm vé World Cup lịch sử của U17 Việt Nam.

