VFF có động thái đặc biệt sau chiến tích giành vé World Cup của U17 Việt Nam

Trong thư, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc tới các đơn vị đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để các cầu thủ, các HLV, cán bộ chuyên môn tập trung, tập huấn và thi đấu cùng đội tuyển U17 Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ và hỗ trợ tích cực từ các CLB, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trong quá trình chuẩn bị cho đội tuyển. Những đóng góp đó đã góp phần quan trọng giúp U17 Việt Nam liên tiếp hoàn thành hai mục tiêu lớn trong năm 2026 là giành chức vô địch U17 Đông Nam Á và xuất sắc đoạt vé tham dự VCK U17 World Cup 2026 thông qua thành tích lọt vào tứ kết VCK U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam liên tiếp vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh thành tích của U17 Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tiếp thêm niềm tin và niềm tự hào cho người hâm mộ bóng đá nước nhà, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa các CLB, Trung tâm Đào tạo Bóng đá và các đội tuyển quốc gia là nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo VFF đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ và đồng hành từ các CLB, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trong công tác phát triển các đội tuyển quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững của bóng đá Việt Nam.