U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup, VFF đặc biệt tri ân người hâm mộ

U17 Việt Nam tiến vào tứ kết U17 châu Á 2026 với tư cách đội nhất bảng C và trở thành 1 trong 8 đại diện của bóng đá châu Á tham dự VCK U17 World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam góp mặt tại một kỳ U17 World Cup.

U17 Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu giành quyền tham dự U17 World Cup

Trang chủ và trang mạng xã hội của FIFA đồng loạt có bài đăng chúc mừng U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự U17 World Cup. Theo thông tin từ FIFA, lễ bốc thăm Vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tại trụ sở của FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ). Buổi lễ được phát trực tiếp trên các nền tảng chính thức của FIFA, qua đó xác định các bảng đấu và đối thủ của U17 Việt Nam.

Giải đấu sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 với sự góp mặt của 48 đội tuyển. Theo thể thức, 48 đội sẽ chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội và thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16.

Các trận đấu dự kiến tổ chức tại khu Aspire Zone ở Al Rayyan, thuộc Doha với cơ sở vật chất hiện đại. Điều này hứa hẹn mang đến điều kiện thi đấu lý tưởng cho các đội tuyển trẻ tranh tài.

Khu vực châu Á đã xác định đủ 9 đại diện góp mặt, gồm chủ nhà Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan, Australia, Trung Quốc, Tajikistan, Nhật Bản, Hàn Quốc và U17 Việt Nam. Đáng chú ý, thầy trò HLV Cristiano Roland là đại diện duy nhất của Đông Nam Á.

"Sự đồng hành của Acecook và Modern không chỉ đơn thuần là tài trợ, mà còn góp phần kiến tạo tương lai cho bóng đá nước nhà" - VFF tri ân người hâm mộ và các nhà tài trợ

Phát biểu sau chiến tích này, VFF gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ, báo chí và các nhà tài trợ, trong đó có Acecook và Modern – những doanh nghiệp đã kiên trì đồng hành cùng bóng đá trẻ Việt Nam nhiều năm qua. Các giải đấu do họ hỗ trợ như U15, U19, nữ U19 Quốc gia được đánh giá là sân chơi chất lượng, giúp các tài năng trẻ rèn luyện và trưởng thành. VFF nhấn mạnh, chính nền tảng vững chắc từ những sân chơi ấy là một trong những yếu tố giúp U17 Việt Nam viết nên trang sử mới.