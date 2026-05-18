AFC chúc mừng VFF và kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam

Ngày 16/5, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman Bin Ebrahim Al Khalifa đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn sau thành tích xuất sắc của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026.

Trong thư, Chủ tịch AFC bày tỏ: “Tôi rất vui mừng gửi lời chúc mừng trân trọng nhất tới Ngài (Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn) cũng như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về màn trình diễn tuyệt vời của đội tuyển tại VCK U17 châu Á 2026, mà đỉnh cao là tấm vé tham dự VCK U17 World Cup 2026 tại Qatar”.

Chủ tịch AFC nhấn mạnh: “Tinh thần đam mê và sự cống hiến mà đội tuyển thể hiện tại giải đấu thực sự rất đáng khen ngợi. Tôi chúc U17 Việt Nam những điều tốt đẹp nhất trong quá trình chuẩn bị và tin tưởng rằng các em sẽ tự hào đại diện cho châu Á trên đấu trường thế giới”.

Qua Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, người đứng đầu AFC cũng gửi lời khen ngợi tới toàn thể các cầu thủ và ban huấn luyện vì thành tích đáng tự hào này. Chủ tịch AFC khẳng định sự ghi nhận cao của AFC dành cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam giành quyền tham dự VCK U17 World Cup, đánh dấu cột mốc lịch sử mới cho nền bóng đá nước nhà.

