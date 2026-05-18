AFC chúc mừng VFF và kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam

Thứ Hai, 08:46, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) gửi thư chúc mừng VFF và kỳ tích giành tấm vé World Cup lịch sử của U17 Việt Nam.

Ngày 16/5, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman Bin Ebrahim Al Khalifa đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn sau thành tích xuất sắc của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026.

afc chuc mung vff va ky tich world cup cua u17 viet nam hinh anh 1
Chủ tịch AFC gửi thư chúc mừng Chủ tịch VFF và ĐT U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Trong thư, Chủ tịch AFC bày tỏ: “Tôi rất vui mừng gửi lời chúc mừng trân trọng nhất tới Ngài (Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn) cũng như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về màn trình diễn tuyệt vời của đội tuyển tại VCK U17 châu Á 2026, mà đỉnh cao là tấm vé tham dự VCK U17 World Cup 2026 tại Qatar”.

Chủ tịch AFC nhấn mạnh: “Tinh thần đam mê và sự cống hiến mà đội tuyển thể hiện tại giải đấu thực sự rất đáng khen ngợi. Tôi chúc U17 Việt Nam những điều tốt đẹp nhất trong quá trình chuẩn bị và tin tưởng rằng các em sẽ tự hào đại diện cho châu Á trên đấu trường thế giới”.

Qua Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, người đứng đầu AFC cũng gửi lời khen ngợi tới toàn thể các cầu thủ và ban huấn luyện vì thành tích đáng tự hào này. Chủ tịch AFC khẳng định sự ghi nhận cao của AFC dành cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam giành quyền tham dự VCK U17 World Cup, đánh dấu cột mốc lịch sử mới cho nền bóng đá nước nhà.

Tin liên quan

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/5, FIFA xác định được thêm một đội bóng tiếp theo giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026.

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 17-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U17 Việt Nam "nín thở" chờ quyết định của FIFA trước VCK U17 World Cup 2026; HLV Cristiano Roland nói gì sau khi U17 Việt Nam bị loại?; Ronaldo có nguy cơ tiếp tục trắng tay cùng Al Nassr…

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết U17 châu Á 2026, xuất hiện trận "chung kết sớm" trong khi U17 Việt Nam không đủ điều kiện góp mặt.

VOV.VN - HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ, động viên với các cầu thủ sau khi U17 Việt Nam thua U17 Australia 0-3 và bị loại ở tứ kết U17 châu Á 2026.

VOV.VN - Sau khi kết thúc vòng tứ kết, AFC đã xác định được 4 đội bóng giành quyền đi tiếp và 2 cặp đấu bán kết U17 châu Á 2026.

VOV.VN - U17 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia tại tứ kết.

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 16-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Sau U17 Việt Nam, đội tuyển U20 cũng sớm giành vé dự World Cup?; HLV Roland muốn U17 Việt Nam tiến xa hơn tại U17 châu Á 2026; Man City áp đảo cơ hội vô địch FA Cup…

VOV.VN - Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U17 Australia trong khuôn khổ tứ kết U17 châu Á 2026 lúc 0h ngày 17/5 ở đâu?

VOV.VN - Sau khi giành vé tham dự U17 World Cup 2026, mục tiêu của U17 Việt Nam là vượt qua U17 Australia để tiến vào bán kết giải U17 châu Á 2026.

VOV.VN - HLV Cristiano Roland nhấn mạnh U17 Việt Nam sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội để tiếp tục tạo nên kết quả ấn tượng tại U17 châu Á 2026.

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 16/5, U17 Việt Nam thi đấu trận tứ kết gặp U17 Australia.

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 16/5 nhận được sự chú ý khi xác định được hai đội bóng vào bán kết U17 châu Á 2026.

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 15-5:Chu Ngọc Nguyễn Lực và Trần Hoàng Việt có thể không được góp mặt ở vòng bán kết U17 châu Á 2026 nếu phải nhận thêm thẻ vàng tại tứ kết và cùng U17 Việt Nam đi tiếp.

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu U17 Việt Nam vs U17 Australia trước màn so tài tại tứ kết U17 châu Á 2026. Lợi thế tâm lý đang nghiêng về "Chiến binh sao vàng" với thành tích bất bại trong những lần chạm trán gần đây.

