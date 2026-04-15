Xác định hai đội vào bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Rạng sáng 15/4, hai trận tứ kết lượt về của Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Trên sân Anfield, Liverpool đấu PSG trong bối cảnh đã thua 0-2 ở lượt đi.

The Kop thi đấu nỗ lực nhưng PSG nhập cuộc tự tin trong chuyến làm khách trên sân Anfield và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn giữa thế trận đôi công trong hiệp 1. Sang hiệp 2, nhà đương kim vô địch Cúp C1 châu Âu chuyển sang chơi phòng ngự phản công và đã trừng phạt Liverpool nhờ sự tỏa sáng của Dembele.

Kịch tính của trận đấu lên cao ở phút 66, Mac Allister va chạm với Pacho trong vòng cấm PSG, trọng tài ban đầu thổi phạt đền nhưng thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR. Tới phút 72, Dembele có pha xử lý đẳng cấp trước vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc cháy lưới Liverpool.

Trong bối cảnh Liverpool tấn công kém duyên, PSG tiếp tục xé lưới đối thủ ở phút 90+2. Barcola căng ngang dọn cỗ cho Dembele hoàn tất cú đúp tại Anfield. PSG thắng 2-0 trong trận tứ kết lượt về và tiến vào bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 với tổng tỷ số 4-0 trước Liverpool.

Trận đấu còn lại trên sân Metropolitano diễn ra với kịch bản hấp dẫn hơn. Atletico được thi đấu trên sân nhà và có lợi thế dẫn trước 2-0 sau lượt đi nhưng Barca với đẳng cấp và khát khao lật ngược tình thế đã khởi đầu đầy quyết tâm.

Phút thứ 4. Lenglet mất tập trung khi chuyền bóng vào chân Yamal. Số 10 của Barca chạm bóng trong tư thế bị động khiến trái bóng bật ngược trở lại đúng tầm Torres. Số 7 của Barca nhả lại ngay cho Yamal để cầu thủ sắp bước sang tuổi 19 chạm bóng tinh tế, đưa Barca vượt lên dẫn trước trong trận lượt về.

Đến phút 24, cách biệt trận lượt về được nhân đôi cho Barca. Gavi có đường chuyền chuẩn mực cho Ferran Torres băng xuống dứt điểm chân trái đẳng cấp khiến thủ môn của Atletico chỉ còn biết nhìn bóng bay vào lưới.

Bị dẫn hai bàn ở lượt về, Atletico vẫn bình tĩnh thi đấu và họ đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số quan trọng ở phút 31. Từ pha phản công thần tốc, bóng đã được Llorente căng ngang để Lookman băng vào đệm bóng cận thành tung lưới Barca.

Sang hiệp 2, Barca ép sân dữ dội nhưng không ghi được thêm bàn thắng mà ngược lại còn phải nhận thẻ đỏ của Eric Garcia ở phút 80. Với lợi thế hơn người, Atletico đã bảo toàn được lợi thế để có chiến thắng chung cuộc, đồng thời loại Barca ở tứ kết với tổng tỷ số 3-2.

Đối thủ của Atletico Madrid và PSG ở bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 sẽ được xác định sau loạt trận diễn ra rạng sáng 16/4.