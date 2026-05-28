Vòng 25 V-League: Trận đấu của Thể Công Viettel có trọng tài nước ngoài điều khiển

Thứ Năm, 11:30, 28/05/2026
VOV.VN - Trận đấu của Thể Công Viettel tại vòng 25 V-League 2025/2026 của gặp CLB CA TP.HCM sẽ được điều khiển bởi trọng tài người Malaysia.

Theo thông tin từ VPF, những trọng tài đến từ Malaysia sẽ được mời tham gia điều hành các trận đấu: HAGL vs Hà Nội FC tại sân Pleiku và CLB CA TP.HCM vs Thể Công Viettel trên sân Bình Dương. 

Theo phân công, trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman sẽ điều hành trận đấu trên sân Bình Dương trong khi ông Razlan Joffri Bin Ali được giao cầm còi trận đấu ở Pleiku. 

Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman (sinh năm 1995) là gương mặt trọng tài trẻ của Malaysia. Từ đầu mùa giải 2025/26, Trọng tài này đã hai lần đảm nhiệm Trọng tài VAR tại các trận đấu của Công an Hà Nội gặp Ninh Bình (vòng 12) và trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC và CLB CAHN (vòng 15), mới đây nhất là Trọng tài chính  trận Hoàng Anh Gia Lai gặp PVF-CAND (vòng 22).

vong 25 v-league tran dau cua the cong viettel co trong tai nuoc ngoai dieu khien hinh anh 1
Ảnh: VPF. 

Trong khi đó, Razlan Joffri Bin Ali là cái tên quen thuộc với khán giả V.League. Trọng tài FIFA sinh năm 1985 có nhiều năm kinh nghiệm điều hành các trận đấu quốc tế của AFC và thường xuyên được mời làm nhiệm vụ tại các trận cầu trọng điểm ở Việt Nam. 

Từ đầu mùa giải 2025/26, ông đã tham gia điều hành nhiều trận đấu đáng chú ý như CLB CAHN gặp Ninh Bình (vòng 12), Thanh Hóa gặp PVF-CAND (vòng 20), gần đây nhất là trận Đà Nẵng gặp CLB TP.HCM tại vòng 22.

Tin bóng đá 27-5: Đội bóng V-League có thể rớt hạng ngay trong tuần này
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 27-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đội bóng V-League có thể rớt hạng ngay trong tuần này; Công Phượng cùng Đồng Nai thăng hạng V-League trong tuần này?; ĐT Iran ra quyết định quan trọng trước thềm World Cup 2026…

11 cầu thủ bị treo giò ở vòng 25 V-League 2025/2026
VOV.VN - Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, vòng 25 V-League 2025/2026 có tới 11 cầu thủ bị treo giò, đồng thời HLV Văn Sỹ Sơn bị cấm chỉ đạo.

Công Phượng cùng Đồng Nai thăng hạng V-League trong tuần này?
VOV.VN - Công Phượng và các đồng đội ở Đồng Nai chỉ cần không thua hoặc Bắc Ninh đánh rơi điểm số thì sẽ giành chức vô địch và lên chơi ở V-League 2026/2027.

Tin bóng đá 26-5: CLB CAHN nhận tin không vui trong ngày nâng cúp vô địch V-League
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 26-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB CAHN nhận tin không vui trong ngày nâng cúp vô địch V-League; HLV Chu Đình Nghiêm chính thức gia nhập "đại gia" V-League; Chủ nhà World Cup 2026 nhận tin dữ…

SLNA "tan nát" đội hình sau khi trụ hạng V-League 2025/2026
VOV.VN - SLNA sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng sau khi chính thức trụ hạng V-League 2025/2026.

