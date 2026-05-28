Vòng 25 V-League: Trận đấu của Thể Công Viettel có trọng tài nước ngoài điều khiển

Theo thông tin từ VPF, những trọng tài đến từ Malaysia sẽ được mời tham gia điều hành các trận đấu: HAGL vs Hà Nội FC tại sân Pleiku và CLB CA TP.HCM vs Thể Công Viettel trên sân Bình Dương.

Theo phân công, trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman sẽ điều hành trận đấu trên sân Bình Dương trong khi ông Razlan Joffri Bin Ali được giao cầm còi trận đấu ở Pleiku.

Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman (sinh năm 1995) là gương mặt trọng tài trẻ của Malaysia. Từ đầu mùa giải 2025/26, Trọng tài này đã hai lần đảm nhiệm Trọng tài VAR tại các trận đấu của Công an Hà Nội gặp Ninh Bình (vòng 12) và trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC và CLB CAHN (vòng 15), mới đây nhất là Trọng tài chính trận Hoàng Anh Gia Lai gặp PVF-CAND (vòng 22).

Trong khi đó, Razlan Joffri Bin Ali là cái tên quen thuộc với khán giả V.League. Trọng tài FIFA sinh năm 1985 có nhiều năm kinh nghiệm điều hành các trận đấu quốc tế của AFC và thường xuyên được mời làm nhiệm vụ tại các trận cầu trọng điểm ở Việt Nam.

Từ đầu mùa giải 2025/26, ông đã tham gia điều hành nhiều trận đấu đáng chú ý như CLB CAHN gặp Ninh Bình (vòng 12), Thanh Hóa gặp PVF-CAND (vòng 20), gần đây nhất là trận Đà Nẵng gặp CLB TP.HCM tại vòng 22.