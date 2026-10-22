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Vòng 5 V-League 2026/27: Đua ngôi đầu căng thẳng, Hà Nội FC tăng tốc

Thứ Năm, 12:00, 22/10/2026
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VOV.VN - V-League 2026/27 bước vào vòng 5 với cuộc đua ngôi đầu căng thẳng khi Ninh Bình dẫn đầu, CAHN chịu sức ép bám đuổi, trong khi Hà Nội FC đứng trước cơ hội tăng tốc sau chiến thắng ở trận derby Thủ đô.

V-League 2026/27 đang bước vào khúc cua nóng bỏng khi ngôi đầu vừa đổi chủ, CAHN bất ngờ phải nhận thất bại trước Hà Nội FC, trong khi Ninh Bình nổi lên như thế lực đầy tham vọng. Vòng 5 hứa hẹn tiếp tục khuấy đảo cuộc đua vô địch, khi chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến trật tự đảo chiều và biến lợi thế mong manh thành áp lực đè nặng.

Ninh Bình chiếm đỉnh, CAHN chịu sức ép bám đuổi

Sau 4 vòng đấu, Ninh Bình dẫn đầu với 10 điểm, CAHN xếp thứ hai với 9 điểm và SLNA đứng thứ ba với 8 điểm. Nam Định, CA TP.HCM và Hà Tĩnh cùng có 7 điểm, cho thấy khoảng cách giữa các đội vẫn đủ sít sao để một chiến thắng có thể làm thay đổi đáng kể cục diện.

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Bảng xếp hạng V-League 2026/27 mới nhất trước vòng 5

Ninh Bình đang cho thấy bản lĩnh khi biết cách giành kết quả trong những thời điểm khó khăn. Trước HAGL, đội bóng này có lúc chơi thiếu người, bị dẫn ngược nhưng vẫn ngược dòng thắng 4-3 nhờ bàn quyết định ở phút 90. Dẫu vậy, việc để đối thủ ghi tới ba bàn cũng cho thấy hàng thủ của đội bóng dẫn đầu chưa thực sự chắc chắn.

Thử thách tiếp theo của Ninh Bình là cuộc tiếp đón CA TP.HCM lúc 18h ngày 25/10. Đội chủ nhà có phong độ tốt, nhưng sẽ thiếu trung vệ Lucas Turci do án treo giò sau thẻ đỏ ở vòng trước. Đây có thể là điểm yếu để CA TP.HCM khai thác, nhất là khi đội khách đang có đà khởi sắc sau chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel.

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Ninh Bình giành chiến thắng kịch tính trước HAGL ở vòng 4 V-League 2026/27 (Ảnh: Hoài Thương)

CA TP.HCM hiện có 7 điểm và từng đánh bại Ninh Bình 2-1 để giành Cúp Quốc gia mùa trước. Dù vậy, đội khách cũng không có lực lượng mạnh nhất khi tiền vệ Nguyễn Đức Phú vắng mặt vì án treo giò. Ninh Bình được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và hiệu suất ghi bàn, nhưng nếu tiếp tục để lộ khoảng trống ở hàng phòng ngự, đội đầu bảng hoàn toàn có thể phải trả giá.

Trong khi đó, CAHN cần nhanh chóng phản ứng sau thất bại ở trận derby Thủ đô. Trước Hà Nội FC, đội bóng của HLV Mano Polking kiểm soát thế trận và tung ra 14 cú dứt điểm, nhưng chỉ có một bàn thắng. Ngược lại, Hà Nội FC ghi hai bàn sau 8 lần dứt điểm, trong đó có 5 cú sút trúng đích, cho thấy sự hiệu quả trong những thời điểm quyết định.

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CLB CAHN nhận thất bại 1-2 trước Hà Nội FC ở vòng 4 (Ảnh: Hoài Thương)

Thất bại này là lời nhắc rằng đội hình nhiều ngôi sao không đồng nghĩa chiến thắng sẽ tự đến. Việc phải chia sức trên nhiều đấu trường có thể ảnh hưởng đến thể lực và sự ổn định của CAHN, trong khi những vấn đề về khả năng tận dụng cơ hội vẫn cần được giải quyết.

Ở vòng 5, CAHN tiếp Thanh Hóa lúc 19h15 ngày 22/10 trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng xứ Thanh có 6 điểm sau bốn vòng, vừa thua Nam Định 0-2, nhưng vẫn là đối thủ giàu năng lượng và không ngại tranh chấp. CAHN sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn, song cần chứng minh thất bại derby chỉ là cú vấp thay vì dấu hiệu của sự hụt hơi.

Nếu giành trọn 3 điểm, CAHN sẽ tiếp tục gây sức ép lên Ninh Bình. Ngược lại, việc tiếp tục phải nhận kết quả bất lợi có thể khiến đoàn quân của HLV Polking bị nhóm bám đuổi thu hẹp khoảng cách.

Hà Nội FC tăng tốc, nhóm bám đuổi chờ cơ hội

Chiến thắng 2-1 trước CAHN mang ý nghĩa lớn với Hà Nội FC sau khởi đầu chật vật. Đội bóng Thủ đô áo tím hiện đứng thứ 9 với 6 điểm, kém Ninh Bình 4 điểm. Khoảng cách này chưa phải quá lớn, nhưng thầy trò HLV Harry Kewell cần biến chiến thắng derby thành bước đệm cho sự ổn định, thay vì chỉ tận hưởng niềm vui trong một vòng đấu.

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Hà Nội FC trở lại cuộc đua sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Bắc Ninh và CLB CAHN (Ảnh: Hoài Thương)

Ở vòng 5, Hà Nội FC sẽ làm khách trên sân Hòa Xuân của Đà Nẵng lúc 18h ngày 24/10. Đội chủ nhà mới có 3 điểm sau 4 vòng, hiệu số -5 và vừa thua Hải Phòng 1-5. Kết quả ấy phơi bày những vấn đề ở hàng phòng ngự Đà Nẵng, nhưng Hà Nội FC không thể chủ quan nếu muốn nối dài mạch thắng.

Đội khách có cơ sở hướng tới 3 điểm nhờ tinh thần tốt hơn và chất lượng nhân sự nhỉnh hơn. Tuy nhiên, họ cần tận dụng cơ hội hiệu quả, đồng thời tránh những sai sót trong tổ chức phòng ngự. Một trận thắng trước CAHN chưa đủ chứng minh mọi vấn đề đã được giải quyết, nhất là khi Hà Nội FC vẫn đang trong quá trình hoàn thiện lối chơi.

SLNA cũng có cơ hội duy trì vị trí trong nhóm đầu khi làm khách trên sân Pleiku của HAGL lúc 17h ngày 23/10. Đội bóng xứ Nghệ đứng thứ ba với 8 điểm và vẫn bất bại sau bốn vòng, trong khi HAGL xếp thứ 12 với 3 điểm.

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HAGL được trở lại sân nhà Pleiku ở vòng 5 V-League 2026/27 (Ảnh: Hoài Thương)

HAGL vừa thua Ninh Bình 3-4 trong trận đấu mà hàng công ghi được 3 bàn nhưng hàng thủ vẫn để lộ quá nhiều khoảng trống. Lợi thế sân nhà có thể giúp đội bóng phố Núi chơi tự tin hơn, song họ cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ nếu không muốn tiếp tục rơi vào cảnh ghi nhiều bàn vẫn trắng tay. SLNA có phong độ tốt hơn, nhưng trận hòa 2-2 với Hà Tĩnh cũng cho thấy đội bóng này chưa hoàn toàn ổn định.

Thể Công Viettel đối diện nhiệm vụ chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp khi tiếp Bắc Ninh lúc 19h15 ngày 23/10 trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng áo lính mới có 3 điểm, đứng thứ 11, trong khi Bắc Ninh xếp thứ 10 với 4 điểm. Dù được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm và chất lượng lực lượng, Thể Công Viettel cần cải thiện khả năng tấn công và sự chắc chắn trong phòng ngự nếu muốn lấy lại niềm tin.

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Thể Công Viettel đang có chuỗi 5 trận không thắng trên mọi đấu trường (Ảnh: Hoài Thương)

Ở nhóm giữa bảng, Nam Định làm khách của Đồng Nai lúc 18h ngày 24/10. Nam Định đứng thứ tư với 7 điểm, còn Đồng Nai xếp cuối bảng với 1 điểm sau 4 trận và chưa ghi bàn thắng nào. Đội chủ nhà đã có điểm đầu tiên sau trận hòa Bắc Ninh, nhưng sự bế tắc trên hàng công vẫn là vấn đề lớn.

Nam Định được đánh giá cao hơn dù thiếu hai ngoại binh Ezequiel và Romulo. Chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu giúp đội khách có cơ sở hướng tới chiến thắng, nhưng họ vẫn phải đề phòng một Đồng Nai đang chịu sức ép lớn và khát khao tìm bàn thắng đầu tiên.

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Nam Định đối đầu đội bóng được đánh giá thấp hơn là Đồng Nai ở vòng 5 V-League 2026/27 (Ảnh: Hoài Thương)

Hà Tĩnh tiếp Hải Phòng lúc 18h ngày 24/10 trong trận đấu hứa hẹn nhiều giằng co. Hà Tĩnh có 7 điểm, còn Hải Phòng đứng ngay sau với 6 điểm. Đội bóng đất Cảng vừa thắng Đà Nẵng 5-1 nhờ hat-trick của Tagueu và cú đúp của Makaric, nhưng không dễ tái hiện hiệu suất ấy trước đối thủ có lối chơi kỷ luật.

Hà Tĩnh có lợi thế sân nhà và thường ưu tiên giữ cự ly đội hình, trong khi Hải Phòng đang hưng phấn sau chiến thắng đậm. Nếu đội khách tiếp tục tận dụng tốt khả năng dứt điểm của các ngoại binh, họ có thể giành điểm, nhưng việc quá mải mê tấn công cũng có thể mở ra cơ hội phản công cho chủ nhà.

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Daniel Passira sẽ tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Hà Tĩnh? (Ảnh: Hoài Thương)

Sau vòng 4, cuộc đua V-League 2026/27 vẫn chưa hình thành khoảng cách đủ lớn để bất kỳ đội bóng nào có thể yên tâm. Ninh Bình đang nắm lợi thế, CAHN cần chứng minh khả năng đứng dậy sau thất bại, còn Hà Nội FC có cơ hội tăng tốc nếu duy trì hiệu quả như ở trận derby. Phía sau, SLNA, Nam Định, CA TP.HCM và Hà Tĩnh đều sẵn sàng tận dụng bất kỳ cú sảy chân nào.

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