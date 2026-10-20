Những cầu thủ bị treo giò ở vòng 5 V-League 26/27: CAHN và Nam Định mất trụ cột

8 cầu thủ bị treo giò ở vòng 5 V-League 2026/2027

Theo thông báo mới nhất từ VPF, vòng 5 V-League 206/2027 có 8 cầu thủ bị treo giò. Theo đó, những đội bóng đua vô địch như CLB Ninh Bình, CAHN và Nam Định đều vắng trụ cột ở vòng đấu này.

Về phía CLB Ninh Bình, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vắng Lucas Henrique Turci vì án treo giò. Lucas Henrique Turci nhận thẻ đỏ trong trận thắng 4-3 trước HAGL ở vòng 4 V-League 2026/2027.

Những cầu thủ bị treo giò ở vòng 5 V-League 2026/2027.

Trong khi đó, CAHN vẫn chưa có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ sinh năm 1999 vẫn đang thi hành án kỷ luật sau pha vào bóng khiến Doãn Ngọc Tân dính chấn thương.

CLB Nam Định đón sự trở lại của Văn Kiên, nhưng sẽ vắng 2 ngoại binh là Ezequiel Santos Da Silva và Romulo Da Silva Machado. Nếu như Ezequiel Santos Da Silva vẫn đang thi hành án theo quyết định kỷ luật số 932 thì Romulo Da Silva Machado tích lũy đủ 3 thẻ vàng.

Những cầu thủ khác bị treo giò ở vòng 5 V-League 2026/2027 gồm có: Võ Phước Bảo (HAGL), Lê Văn Sơn (Đồng Nai) và Nguyễn Đức Phú (Công an TP.HCM).

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