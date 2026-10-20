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Đội hình tiêu biểu vòng 4 V-League 2026/2027: Hải Phòng áp đảo, ấn tượng Hà Nội FC

Thứ Ba, 15:00, 20/10/2026
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VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 4 V-League 2026/2027, sự áp đảo của Hải Phòng FC và màn trình diễn ấn tượng từ Hà Nội FC là điểm nhấn chính.

Đội hình tiêu biểu vòng 4 V-League 2026/2027 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn chứng kiến sự áp đảo của Hải Phòng FC khi có 3 gương mặt được lựa chọn. Ngoài ra, Hà Nội FC cũng có 2 đại diện.

Doi hinh tieu bieu vong 4 v-league 2026 2027 hai phong ap dao, an tuong ha noi fc hinh anh 1
Ảnh: VPF. 

Ở trong khung gỗ, thủ môn Lê Giang Patrik (CA TP.HCM) sở hữu ít nhất 2 pha cản phá, trong đó có tình huống đẩy bóng quan trọng ở những phút cuối cùng trong trận đấu CLB CA TP.HCM giành thắng lợi 1-0 trước Thể Công Viettel.

Các hậu vệ được vinh danh tuần này gồm có: Felix Eboa (Nam Định), Filip Jovic (Đồng Nai) và Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội FC). Eboa và Jovic đã có vòng đấu xuất sắc, góp phần giúp Nam Định và Đồng Nai có được những điểm số quan trọng. Trong khi đó, Xuân Mạnh ghi bàn thắng bước ngoặt, mở ra thắng lợi của Hà Nội FC trước CLB CAHN.

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Ở tuyến tiền vệ là các cái tên: Luann Augusto (HAGL), Yuval Sade (Hà Nội FC), Luiz Antonio (Hà Tĩnh), Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình) và Nguyễn Ngọc Tú (Hải Phòng FC).

Doi hinh tieu bieu vong 4 v-league 2026 2027 hai phong ap dao, an tuong ha noi fc hinh anh 2
Đội hình tiêu biểu vòng 4 V-League 2026/2027 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn. 

Nguyễn Ngọc Tú cùng Sade có những đường kiến tạo xuất sắc, góp phần tạo nên những bàn thắng cho đội bóng chủ quản. Trong khi đó, Luann, Antonio và Hoàng Đức mỗi người ghi 1 bàn. Hoàng Đức thậm chí còn có được thêm 2 đường kiến tạo.

Những cầu thủ trên hàng công là bộ đôi của Hải Phòng FC: Milan Makaric và Joel Tagueu. Các ngoại binh này là những người trực tiếp ghi bàn giúp đội bóng đất Cảng đánh bại Đà Nẵng 5-1. Tagueu ghi được hat-trick trong khi Makaric cũng sở hữu cú đúp.

Trần Tiến/VOV.VN
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