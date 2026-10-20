Lịch thi đấu vòng 5 V-League 2026/2027: CAHN đối đầu Thanh Hóa

Lịch thi đấu vòng 5 V-League 2026/2027 mới nhất

Theo lịch thi đấu vòng 5 V-League 2026/2027, CAHN vs Thanh Hóa sẽ so tài trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 22/10. Đây là trận đấu mà CAHN có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, nhưng đoàn quân của HLV Polking vừa trải qua trận thua trước Hà Nội FC, cộng với việc thi đấu ở nhiều mặt trận nên nền tảng thể lực bị ảnh hưởng. Do vậy, CAHN được dự đoán sẽ gặp khó khăn trước một Thanh Hóa giàu năng lượng.

Lịch thi đấu vòng 5 V-League 2026/2027.

Trong khi đó, HAGL sẽ đọ sức với SLNA tại Pleiku. Đội chủ nhà có cơ hội cắt đứt chuỗi trận bất bại của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn. Tuy nhiên, để làm được điều này, HAGL cần phải chơi trên 100% khả năng.

Đội bóng áo lính Thể Công Viettel sẽ gặp Bắc Ninh tại sân nhà. Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho thầy trò HLV Popov trong việc ngắt mạch trận thua của mình ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

Đội đầu bảng Ninh Bình sẽ tiếp đón Công an TP.HCM trên sân nhà. Dù được đánh giá nhỉnh hơn và có lợi thế sân nhà, nhưng Ninh Bình không được phép chủ quan, khi Công an TP.HCM đang hưng phấn sau chiến thắng trước Thể Công Viettel.

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