World Entrepreneur Tournament 2026: Khi thể thao kết nối doanh nhân toàn cầu

World Entrepreneur Tournament 2026: Dấu ấn thể thao doanh nhân toàn cầu

Buổi họp báo có sự hiện diện của đại diện các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nhân, đối tác, nhà tài trợ, các cơ quan thông tấn báo chí cùng đông đảo thành viên cộng đồng pickleball trong và ngoài nước. Sự quan tâm của các bên liên quan cho thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của pickleball, đồng thời khẳng định nhu cầu hình thành một sân chơi chuyên biệt dành cho doanh nhân, nơi thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và mở rộng kết nối cộng đồng.

Họp báo công bố World Entrepreneur Tournament 2026 (Pickleball World Cup Edition) tại Hà Nội chiều 9/7

World Entrepreneur Tournament 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 2 - 4/9 tại thành phố Đà Nẵng, trong khuôn khổ Pickleball World Cup 2026. Giải đấu dự kiến quy tụ hơn 1.600 doanh nhân và vận động viên đến từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ; tổ chức thi đấu ở 26 nội dung tại nhiều cụm sân pickleball tiêu chuẩn trên địa bàn thành phố. Với quy mô này, giải được kỳ vọng trở thành một trong những hoạt động điểm nhấn, góp phần tạo nên không khí sôi động và đa tầng giá trị cho Pickleball World Cup 2026 tại Việt Nam.

Không chỉ là một giải đấu thể thao, World Entrepreneur Tournament 2026 được định vị như một không gian gặp gỡ mới của giới doanh nhân trong kỷ nguyên hội nhập. Tại đó, tinh thần thi đấu, bản lĩnh thương trường, văn hóa kết nối và cơ hội hợp tác kinh tế được đặt trong cùng một hệ sinh thái sự kiện. Với thông điệp “Thi đấu hết mình, kết nối bền vững, cùng phát triển”, giải đấu hướng tới việc tạo dựng một mô hình sự kiện thể thao doanh nhân có quy mô quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh doanh nhân Việt Nam năng động, sáng tạo, hội nhập và sẵn sàng bước ra sân chơi toàn cầu.

Theo Ban Tổ chức, World Entrepreneur Tournament 2026 ra đời trong bối cảnh pickleball đang trở thành một trong những môn thể thao có tốc độ lan tỏa mạnh mẽ trên thế giới. Với đặc trưng cởi mở, dễ tiếp cận, giàu tương tác và phù hợp với nhiều nhóm tuổi, nhiều nền tảng thể lực, pickleball nhanh chóng trở thành lựa chọn mới của cộng đồng doanh nhân. Đây không chỉ là một hình thức vận động lành mạnh, văn minh, mà còn tạo thêm điểm chạm tự nhiên cho các mối quan hệ xã hội và kinh doanh.

Trong đời sống doanh nhân hiện đại, kết nối không còn chỉ diễn ra trong phòng họp, trên bàn đàm phán hay tại các hội nghị xúc tiến thương mại. Những cơ hội hợp tác ngày càng được mở ra trong những không gian linh hoạt hơn, thân thiện hơn và giàu cảm xúc hơn. Một trận đấu pickleball có thể bắt đầu bằng tiếng bóng chạm vợt, nhưng có thể kết thúc bằng một cuộc trò chuyện về thị trường, một ý tưởng đầu tư, một thỏa thuận hợp tác hoặc một mối quan hệ đối tác dài hạn. Đó chính là tinh thần mà World Entrepreneur Tournament 2026 muốn kiến tạo.

Việc xây dựng một nội dung riêng dành cho doanh nhân trong khuôn khổ Pickleball World Cup 2026 xuất phát từ nhu cầu thực tế của cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nhân không chỉ cần những diễn đàn chính sách, hội nghị xúc tiến hay các chương trình giao thương truyền thống, mà còn cần một môi trường giao lưu bình đẳng, cởi mở, nơi các bên có thể gặp nhau bằng tinh thần thể thao trước khi bước vào những câu chuyện hợp tác sâu hơn. Trong bối cảnh đó, thể thao trở thành ngôn ngữ chung, giúp rút ngắn khoảng cách về quốc gia, ngành nghề, quy mô doanh nghiệp và vị thế xã hội.

World Entrepreneur Tournament 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn của các chủ doanh nghiệp, cổ đông lớn, nhà đầu tư, lãnh đạo ngân hàng, nhà sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân quốc tế và cộng đồng pickleball trong nước, quốc tế. Bên cạnh các trận đấu chính thức, giải còn được thiết kế như một chuỗi hoạt động kết nối đa dạng, bao gồm thi đấu pickleball, giao lưu doanh nhân, kết nối kinh doanh, xúc tiến đầu tư, gặp gỡ đối tác chiến lược, đêm gala kết nối, hoạt động truyền thông quốc tế và các chương trình đồng hành dành cho nhà tài trợ.

Điểm khác biệt cốt lõi của giải đấu nằm ở việc World Entrepreneur Tournament 2026 không dừng lại ở mục tiêu tìm ra nhà vô địch trên sân đấu. Mục tiêu lớn hơn là tạo ra một nền tảng để doanh nhân gặp nhau, hiểu nhau, tin nhau và cùng mở ra những cơ hội hợp tác mới. Mỗi nội dung thi đấu, mỗi bảng đấu, mỗi cụm sân và mỗi hoạt động bên lề đều được xem như một điểm chạm kết nối. Ở đó, thể thao không tách rời kinh tế, thi đấu không tách rời văn hóa, tinh thần cạnh tranh không loại trừ hợp tác, mà cùng tạo nên sự tôn trọng, bản lĩnh và niềm tin giữa các chủ thể kinh doanh.

Thể thao kết hợp du lịch, xúc tiến thương mại

Việc lựa chọn Đà Nẵng làm điểm đến tổ chức giải đấu không chỉ có ý nghĩa về mặt hạ tầng thể thao, du lịch và tổ chức sự kiện, mà còn thể hiện khát vọng đưa Việt Nam trở thành điểm hẹn mới của các hoạt động thể thao kết hợp xúc tiến thương mại, đầu tư và giao lưu doanh nhân quốc tế. Với vị thế là đô thị biển năng động, trung tâm du lịch, dịch vụ và sự kiện của miền Trung, Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện để tổ chức những hoạt động quy mô lớn, giàu trải nghiệm và có sức lan tỏa.

Trong những ngày diễn ra Pickleball World Cup 2026, sự hiện diện của World Entrepreneur Tournament 2026 sẽ góp thêm một lớp giá trị mới cho thành phố Đà Nẵng. Thành phố không chỉ là nơi diễn ra các trận đấu sôi động, mà còn là nơi các doanh nhân trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Khi thể thao, du lịch, truyền thông và kinh tế cùng hội tụ, một giải đấu có thể vượt ra khỏi giới hạn của sân chơi thể thao để trở thành sự kiện xúc tiến đa chiều.

Ban Tổ chức cho biết, World Entrepreneur Tournament 2026 được xây dựng với định hướng chuyên nghiệp ngay từ đầu. Công tác chuyên môn, trọng tài, điều lệ, xác minh vận động viên, hậu cần, y tế, an ninh, truyền thông, tài trợ và quản trị rủi ro sẽ được triển khai đồng bộ theo kế hoạch. Ban Tổ chức cam kết bảo đảm các nguyên tắc minh bạch, công bằng, an toàn, chuyên nghiệp và phù hợp với tiêu chuẩn tổ chức sự kiện quốc tế. Tất cả vận động viên tham gia sẽ được kiểm tra hồ sơ để bảo đảm đúng đối tượng theo điều lệ giải.

Để giữ đúng bản sắc của một giải đấu dành riêng cho cộng đồng doanh nhân, Ban Tổ chức quy định đối tượng tham dự gồm chủ doanh nghiệp hoặc chủ hộ kinh doanh có tên trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh hoạt động hợp pháp và được thành lập từ đủ 24 tháng trở lên. Giải đấu cũng mở rộng cho cổ đông đã đăng ký góp vốn và được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sở hữu từ 30% vốn điều lệ hoặc cổ phần trở lên của doanh nghiệp; giám đốc hoặc phó giám đốc các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng đang hoạt động hợp pháp.

Quy định này không nhằm tạo rào cản, mà nhằm bảo vệ định vị của giải đấu, bảo đảm World Entrepreneur Tournament thực sự là sân chơi của cộng đồng doanh nhân. Khi tính xác thực của đối tượng tham dự được bảo đảm, giá trị kết nối của giải đấu cũng được nâng cao. Các vận động viên không chỉ gặp nhau với tư cách người chơi thể thao, mà còn là những chủ thể có năng lực ra quyết định, có nhu cầu hợp tác thực chất và có khả năng chuyển hóa quan hệ xã hội thành cơ hội kinh doanh.

World Entrepreneur Tournament 2026: Điểm hẹn thường niên

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu ngày càng cạnh tranh, cộng đồng doanh nhân cần nhiều hơn những nền tảng kết nối có chiều sâu. Một hội nghị có thể tạo ra thông tin, một diễn đàn có thể tạo ra đối thoại, nhưng một giải đấu thể thao có thể tạo ra cảm xúc, sự tin cậy và ký ức chung. Chính những yếu tố mềm đó nhiều khi lại là nền tảng bền vững cho các hợp tác dài hạn. World Entrepreneur Tournament 2026 vì vậy được kỳ vọng trở thành một mô hình mới, nơi thể thao, kinh tế và văn hóa cùng cộng hưởng.

Bên cạnh giá trị dành cho vận động viên và cộng đồng doanh nhân, giải đấu cũng mở ra cơ hội đồng hành lớn cho các nhà tài trợ. Với quy mô quốc tế, đối tượng tham dự có chất lượng cao và hệ thống hoạt động phong phú, World Entrepreneur Tournament 2026 là nền tảng để các thương hiệu tiếp cận trực tiếp cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực. Thông qua giải đấu, nhà tài trợ không chỉ gia tăng nhận diện thương hiệu, mà còn có cơ hội tham gia vào các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối kinh doanh và truyền thông đa nền tảng.

Ban Tổ chức cho rằng giá trị tài trợ của sự kiện không chỉ nằm ở logo trên backdrop, bảng biển hay các ấn phẩm truyền thông. Giá trị thực sự nằm ở khả năng hiện diện trong một cộng đồng có sức ảnh hưởng, có năng lực tiêu dùng, có nhu cầu hợp tác và có khả năng lan tỏa. Khi thương hiệu đồng hành cùng một sự kiện thể thao doanh nhân quốc tế, thương hiệu đó đồng thời gắn mình với tinh thần khỏe mạnh, bản lĩnh, văn minh, hội nhập và phát triển bền vững. Đây là những giá trị ngày càng quan trọng trong chiến lược xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp hiện đại.

Sự kiện cũng được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh doanh nhân Việt Nam ra quốc tế. Trong nhiều năm qua, doanh nhân Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo, hội nhập khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, hình ảnh doanh nhân Việt Nam không chỉ cần được nhận diện qua sản phẩm, doanh thu hay thành tựu kinh doanh, mà còn cần được thể hiện qua phong thái, văn hóa, tinh thần thể thao, trách nhiệm xã hội và năng lực kết nối. World Entrepreneur Tournament 2026 là một cơ hội để kể câu chuyện đó bằng một ngôn ngữ mới, trẻ trung hơn, mở hơn và giàu năng lượng hơn.

Ở góc độ phát triển cộng đồng, giải đấu đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái pickleball doanh nhân tại Việt Nam. Hệ sinh thái này không chỉ gồm người chơi, sân bãi, giải đấu và câu lạc bộ, mà còn bao gồm các nhà tài trợ, doanh nghiệp dịch vụ, truyền thông, du lịch, chăm sóc sức khỏe, thiết bị thể thao, công nghệ quản lý sự kiện và các nền tảng kết nối kinh doanh. Khi được tổ chức thường niên, World Entrepreneur Tournament có thể trở thành một sản phẩm sự kiện đặc thù, góp phần mở rộng thị trường thể thao phong trào chất lượng cao và tạo thêm giá trị cho nền kinh tế sự kiện.

Tầm nhìn của Ban Tổ chức không chỉ là tổ chức thành công một giải đấu trong năm 2026. Mục tiêu dài hạn là xây dựng World Entrepreneur Tournament trở thành giải pickleball doanh nhân thường niên có uy tín tại khu vực, từng bước vươn tầm quốc tế. Từ nền tảng của Pickleball World Cup 2026, giải đấu có thể trở thành một thương hiệu sự kiện riêng, được cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước chờ đợi hằng năm, tương tự như cách các giải golf, tennis hay marathon doanh nhân đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới kinh doanh tại nhiều quốc gia.

4.000 vận động viên dự Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng được chọn đăng cai giải Pickleball World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên Giải Pickleball World Cup được tổ chức tại châu Á và Đà Nẵng được lựa chọn là điểm đến đăng cai Giải Pickleball World Cup lần thứ 3, dự kiến thu hút 4.000 vận động viên đến từ 80 quốc gia trên thế giới tham gia

Nếu được duy trì và phát triển bài bản, World Entrepreneur Tournament có thể đóng góp vào ba mục tiêu lớn. Thứ nhất, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng doanh nhân, góp phần xây dựng lối sống khỏe mạnh, cân bằng và bền vững. Thứ hai, tạo ra một nền tảng kết nối kinh doanh chất lượng cao, nơi các doanh nghiệp có thể gặp gỡ đối tác trong môi trường cởi mở, tin cậy và hiệu quả. Thứ ba, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao kết hợp kinh tế, du lịch, văn hóa và xúc tiến đầu tư.

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức trân trọng mời gọi các doanh nhân, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư, đơn vị truyền thông, nhà tài trợ cùng cộng đồng pickleball trong và ngoài nước đồng hành để tạo nên một sự kiện thể thao, kinh tế và kết nối mang tầm quốc tế.

Thành công của World Entrepreneur Tournament 2026 không chỉ được đo bằng quy mô tổ chức hay số lượng vận động viên tham dự, mà còn bằng những mối quan hệ được thiết lập, những cơ hội hợp tác được mở ra và những giá trị tích cực tiếp tục lan tỏa sau khi giải đấu khép lại. Từ Đà Nẵng, giải đấu kỳ vọng góp phần xây dựng hình ảnh một thế hệ doanh nhân mới: khỏe mạnh, bản lĩnh, cởi mở và sẵn sàng cùng nhau kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng kinh doanh Việt Nam cũng như quốc tế.