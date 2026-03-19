Xác định đội đầu tiên vào tứ kết Cúp C2 châu Âu sau trận đấu ở khung giờ đặc biệt

Braga giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: Reuters)

Braga đã trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026, sau khi đánh bại Ferencvaros 4-0 ở trận lượt về và thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt đấu. Những người ghi bàn cho đội bóng Bồ Đào Nha trong trận tái đấu là Ricardo Horta (11’, 53’), Florian Grillitsch (15’) và Gabri Martínez (34’).

Đáng chú ý, cặp đấu giữa Braga và Ferencvaros được điều chỉnh lịch để diễn ra sớm hơn 1 ngày so với các trận đấu còn lại ở lượt về vòng 1/8 Cúp C2 châu Âu.

Nguyên nhân là bởi Braga và Porto cùng được chơi trên sân nhà ở lượt về vòng 1/8 Cúp C2 châu Âu, đồng thời sân nhà của hai đội bóng Bồ Đào Nha chỉ cách nhau 53 km. UEFA cho rằng việc hai trận đấu diễn ra cùng một ngày ở địa điểm gần nhau sẽ không đảm bảo công tác an ninh, cũng như gây khó khăn về khâu hậu cần.

Trận đấu giữa Braga và Ferencvaros được tổ chức sớm hơn so với các cặp đấu còn lại ở lượt về vòng 1/8 Cúp C2 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: Reuters)

Do ở vòng đấu gần nhất ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, Braga thi đấu sớm hơn Porto 1 ngày, do đó trận Braga gặp Ferencvaros ở Cúp C2 châu Âu được dời lịch lên sớm hơn vào đêm thứ Tư thay vì diễn ra vào đêm thứ Năm như thông lệ.

Porto sẽ tái đấu với Stuttgart vào đêm thứ Năm (tức rạng sáng 20/3 theo giờ Việt Nam) cùng các cuộc đọ sức khác tại lượt về vòng 1/8 Cúp C2 châu Âu gồm: Lyon – Celta, Freiburg – Genk, AS Roma – Bologna, Real Betis – Panathinaikos, Midtjylland - Nottingham Forest và Aston Villa – Lille.

Theo phân nhánh tại Cúp C2 châu Âu, Braga sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Real Betis và Panathinaikos tại vòng tứ kết.

Đáng chú ý, sau khi thi đấu tại Cúp C2 châu Âu, Braga và Porto sẽ chạm trán tại giải VĐQG Bồ Đào Nha vào rạng sáng 23/3 theo giờ Việt Nam.